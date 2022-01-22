«Судья выдал ордер на арест». Постыдный и малоизвестный случай из жизни Майкла Джордана

Майкл Джордан – спортсмен с безупречной репутацией. На площадке он был образцовым баскетболистом, а вне её – примерным гражданином. Всё как подобает тому, кто претендует на статус величайшего в истории. Но все мы люди, и даже суперзвёзды мирового баскетбола могут ошибаться. Так, незначительный проступок Джордана чуть не привёл к его аресту.

Единственное, за что критиковали (и по сей день критикуют) 58-летнего Джордана – пристрастие к азартным играм. Именно с игроманией были связаны все скандалы, в которые он попадал на протяжении карьеры. Однако, занимаясь гэмблингом, он не нарушал ни законов США, ни даже правил НБА. Во всяком случае, по официальной версии. Но одно-единственное правонарушение Его Воздушество всё-таки совершил. И со ставками это никак не связано.

В 1989-м автомобиль Джордана остановили за превышение скорости. У суперзвёздного баскетболиста не было водительского удостоверения. Джордану были предъявлены соответствующие обвинения, дело было передано в суд. Ситуацию усугубило то, что на слушание легендарный игрок не явился.

Постыдный и малоизвестный факт из жизни Джордана широко не освещался в СМИ и на сегодняшний день уже фактически забыт. Можно лишь найти архивную запись на сайте Chicago Tribune, где в короткой заметке указано о проблеме Майкла с законом.

«6 июня офицер полиции Лексингтона зафиксировал, как Джордан ехал со скоростью 90 миль в час по шоссе 75 в южном округе Фейет. Джордан также был уличён в отсутствии водительских прав. Судья выдал ордер на арест. Джордан не явился в суд. Агент Джордана Барбара Аллен заплатила штраф на следующий день, узнав о ситуации от журналистов», — отмечается в заметке издания.

В итоге ситуация разрешилась мирно. Джордан заплатил штраф в размере $ 102,5 через своего агента, а также предоставил копию своего водительского удостоверения по запросу суда. Ордер на его арест был отозван, но небольшая засечка на его безупречном личном деле всё же осталась.

Однако на фоне других именитых баскетболистов Джордан – просто ангел. У него были другие ценности и приоритеты, даже по сравнению с одноклубниками по «Чикаго». Об этом он рассказал в своём документальном сериале «Последний танец».

«Одноклубники делали то, чего я не хотел видеть. Был один случай во время предсезонки. Мы, кажется, были в Пеории. Мы разместились в отеле, я пытался найти своих товарищей по команде. Я начал стучаться в двери. Дошёл до одной, постучал в неё и услышал, как кто-то говорит: «Там кто-то снаружи». А потом слышу низкий голос: «Кто там?». Я сказал: «Эм Джей». Они ответили: «О чёрт, это всего лишь наш новичок, расслабьтесь».

И вот они открывают дверь, я вхожу, а там практически вся команда. Там было то, чего я никогда в жизни не видел, будучи молодым парнем. Там были запрещённые вещества, женщины, с которыми можно развлечься наедине. И первое, что я сказал: «Слушайте, парни, я ухожу отсюда». Если бы полиция нагрянула туда с обыском, я был бы виновен так же, как и все остальные, кто находился в комнате. Это всё, о чём я мог думать. И с того момента я был более или менее сам по себе», – сказал Джордан.

Даже легенды склонны ошибаться. Майкл Джордан исключением не стал. При этом Джордан избежал соблазна совершить по-настоящему серьёзное нарушение закона. Случай 33-летней давности пошёл Майклу на пользу. В будущем он перестал допускать даже мелкие проступки, выиграл шесть титулов чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз», заработал себе репутацию величайшего баскетболиста в истории по мнению большинства и стал самым богатым спортсменом мира.