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УНИКС – лучшая команда России прямо сейчас, почему это произошло

Доминирование на всех фронтах. Как УНИКС превратился в лучшую команду России
Алексей Фалько
УНИКС – лучшая команда России
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Казанцы имеют реальные шансы затмить ЦСКА в Единой лиге ВТБ и Евролиге. В том числе занять место армейцев в «Финале четырёх».

Казанский УНИКС лидирует в Единой лиге ВТБ (10-2) и делит четвертое-пятое места в Евролиге с «Олимпиакосом» (12-7). ЦСКА переживает самый тяжёлый сезон за последние 11 лет, «Зениту» немного не хватает стабильности. Именно УНИКС сейчас можно назвать лучшей командой России. Хотя перед стартом сезона в казанцев никто особо не верил. В чём секрет успеха команды Велимира Перасовича?

Стоит начать с того, что УНИКС сделал грамотные ходы в межсезонье. Изменений было очень много. Это естественный процесс для клуба, который переходит из Еврокубка в Евролигу. Казанцы остались без тренера, который вывел их в турнир более высокого уровня. Димитрис Прифтис решил вернуться в Грецию, возглавив «Панатинаикос». Изначально казалось, что это плохой исход для УНИКСа, поскольку тренер очень долго работал в Казани и планомерно строил прогрессирующую конкурентоспособную команду.

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К Прифтису сложно предъявлять претензии по периоду в УНИКСе. Можно лишь указать на тот факт, что грек не обладал опытом работы в Евролиге. Еврокубок, при всём уважении, ни в какое сравнение не идёт с этим турниром. «Панатинаикос» Прифтиса сейчас находится на предпоследнем месте в Евролиге (4-15). Тренер несёт значительную долю ответственности за результат. «Пао» и УНИКС котировались примерно на одном уровне перед стартом сезона, но по прошествии более половины регулярного чемпионата команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Всё потому, что руководство казанского клуба угадало с приглашением Велимира Перасовича, ранее успешно зарекомендовавшего себя в чемпионате Испании.

Старт сезона выдался для УНИКСа очень тяжёлым. Баланс 1-4 после пяти туров Евролиги, включая унизительный проигрыш «Фенербахче» (41:80) в Стамбуле, поражение от «Автодора» в Единой лиге, вымученная победа над «Енисеем» в овертайме — всё это рисовало очень мрачные перспективы. В какой-то момент казалось, что Пересович очень скоро потеряет работу. Хорошо, что руководство не стало рубить с плеча и дало тренеру шанс исправить ситуацию.

Андерй Воронцевич, О Джей Мэйо, Тони Джекири, Марио Хезонья, Джаррелл Брэнтли, Лоренцо Браун, Марко Списсу, Вячеслав Зайцев, Евгений Валиев и Артём Комолов — игроки, которые в прошлом сезоне выступали не в Казани. Из ведущих исполнителей остались только Айзея Канаан и Джон Браун. Моментальных чудес не бывает. Нужно было подождать какое-то время, чтобы УНИКС по-настоящему разогнался. В итоге Лоренцо Браун стал одним из самых эффективных игроков Евролиги (17,8 балла, четвёртое место в турнире) и топовым плеймейкером (5,9 передачи, второе место), Канаан достойно помогает ему в задней линии. Центровой Джекири — четвёртый в Евролиге по подборам (6,7), а Джон Браун — абсолютно лучший по перехватам (2,9) и главный претендент на награду лучшему оборонительному игроку сезона.

Андрей Воронцевич переживает вторую молодость в УНИКСе. Экс-игрок НБА Марио Хезонья переехал в Казань из-за Перасовича. Пока хорвату не хватает стабильности, но время от времени он выдаёт по-настоящему яркие и доминирующие перфомансы. Переходы ещё одних бывших баскетболистов НБА Джаррелла Брэнтли, Марко Списсу и О Джея Мэйо пока нельзя назвать удачными, но абсолютно каждый игрок ротации блистать на паркете не может. Мэйо в последнее время не играл из-за травмы, но перед попаданием в лазарет выглядел намного лучше, чем на старте сезона. И не провоцировал скандалы, хотя подобные опасения были — с учётом биографии американца. Уже не худший поворот событий.

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Переломный момент для УНИКСа случился в конце октября, когда на «двойной» неделе Евролиги в Казань пожаловали испанские клубы «Баскония» (83:69) и «Реал» (65:58). Команда Перасовича добыла достаточно уверенные победы и с тех пор лишь прибавляла. Всего три близких поражения за три месяца в Евролиге — в матчах с АСВЕЛом (82:85), «Олимпиакосом» (84:87 ОТ) и «Барселоной» (109:111 ОТ). В этот период УНИКС играет ничем не хуже лидеров турнирной таблицы — «Реала» и «Барселоны». В Каталонии казанцы расслабились и растеряли лидерство "+15" за 5 минут до конца основного времени, но и без судейской помощи «Барсе» не обошлось.

Дома УНИКС взял реванш у «Барселоны» (70:64), задавив соперника в защите во второй половине. До этого аналогичным образом в «Баскет-холле» был повержен «Реал». Команда Перасовича борется за преимущество домашней площадки в плей-офф. Лишь стартовый простой из-за несыгранности обновлённого состава пока не позволяет претендовать на лидирующие позиции. Хотя это поправимо. Вторая в таблице «Барселона» (16-5) всё чаще начинает давать сбой, а третий «Милан» (13-6) находится на минимальном расстоянии от УНИКСа. Первый «Реал» (16-3) пережил массовую вспышку коронавируса и выступает достойно, но и команду Пабло Ласо нельзя назвать безгрешной. В воскресенье «Реал» проиграл «Барселоне» (75:85) в матче чемпионата Испании. «Блауграна» победила в Мадриде сразу после выезда в Казань.

Уже во вторник «Реал» примет УНИКС. Казанцы могут включиться в гонку за первое место, если выиграют на арене «Визинк Центр» в столице Испании. Команде Перасовича это по силам, хотя график на тяжёлый. После победы в матче с «Барселоной» в четверг УНИКС отправился в гости к «Зелёна-Гуре» (85:80). Сохранить первое место в Единой лиге ВТБ удалось, отыгравшись с «-19» по ходу встречи. Мотивация была далека от максимальной, учитывая другие более важные и сложные игры в календаре. Тем не менее в нужный момент команда Перасовича включилась и ликвидировала приличное отставание.

В пятницу УНИКС примет ЦСКА в матче Евролиги. Пока счёт по личным встречам 2-0 в пользу команды Перасовича в этом сезоне. УНИКС дожал ЦСКА (69:64) дома в Единой лиге и доминировал на выезде в Евролиге (88:67). Победа на этой неделе может сыграть очень важную роль в психологическом плане. УНИКС и так доминирует на всех фронтах, но успех в игре с армейцами окончательно укрепит уверенность подопечных Перасовича в своём статусе первой силы в России на данный момент. Для триумфа УНИКСа есть все основания. ЦСКА сейчас очень плох, хотя заранее списывать команду Димитриса Итудиса со счетов будет неправильным.

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Конечно, решающая часть сезона ещё впереди. Самые важные матчи для УНИКСа будут в апреле-мае. Пока же клуб заслужил твёрдую пятёрку за своё выступление. Есть высокая вероятность, что через пару месяцев оценка не изменится. Нужно выполнить всего одно ключевое условие.

Если УНИКС выйдет в плей-офф Евролиги, то должен принять участие в следующем сезоне лучшего турнира континента даже без наличия постоянной лицензии. По крайней мере, такой принцип распределения мест был в прошлом году (как будет дальше на 100% точно неизвестно). В этом сезоне казанцы могли бы и не попасть в Евролигу в статусе финалиста Еврокубка, если бы «Валенсия» вышла в плей-офф Евролиги-2020/2021. Испанцы этого не сделали, поэтому опустились в Еврокубок, а УНИКС поднялся в турнир рангом выше.

Команда Перасовича теоретически может резко сдать и опуститься за пределы топ-8, но всё-таки верится в это с трудом. Нынешний УНИКС однозначно должен выходить в плей-офф Евролиги-2021/2022, а может, даже и в «Финал четырёх». ЦСКА рискует так и не разобраться со своими проблемами, пропустив решающую стадию евросезона впервые за 11 лет. В таком случае России можно надеяться на «Зенит» и, в большей степени, на УНИКС.

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