Доминирование на всех фронтах. Как УНИКС превратился в лучшую команду России

Казанский УНИКС лидирует в Единой лиге ВТБ (10-2) и делит четвертое-пятое места в Евролиге с «Олимпиакосом» (12-7). ЦСКА переживает самый тяжёлый сезон за последние 11 лет, «Зениту» немного не хватает стабильности. Именно УНИКС сейчас можно назвать лучшей командой России. Хотя перед стартом сезона в казанцев никто особо не верил. В чём секрет успеха команды Велимира Перасовича?

Стоит начать с того, что УНИКС сделал грамотные ходы в межсезонье. Изменений было очень много. Это естественный процесс для клуба, который переходит из Еврокубка в Евролигу. Казанцы остались без тренера, который вывел их в турнир более высокого уровня. Димитрис Прифтис решил вернуться в Грецию, возглавив «Панатинаикос». Изначально казалось, что это плохой исход для УНИКСа, поскольку тренер очень долго работал в Казани и планомерно строил прогрессирующую конкурентоспособную команду.

К Прифтису сложно предъявлять претензии по периоду в УНИКСе. Можно лишь указать на тот факт, что грек не обладал опытом работы в Евролиге. Еврокубок, при всём уважении, ни в какое сравнение не идёт с этим турниром. «Панатинаикос» Прифтиса сейчас находится на предпоследнем месте в Евролиге (4-15). Тренер несёт значительную долю ответственности за результат. «Пао» и УНИКС котировались примерно на одном уровне перед стартом сезона, но по прошествии более половины регулярного чемпионата команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Всё потому, что руководство казанского клуба угадало с приглашением Велимира Перасовича, ранее успешно зарекомендовавшего себя в чемпионате Испании.



Старт сезона выдался для УНИКСа очень тяжёлым. Баланс 1-4 после пяти туров Евролиги, включая унизительный проигрыш «Фенербахче» (41:80) в Стамбуле, поражение от «Автодора» в Единой лиге, вымученная победа над «Енисеем» в овертайме — всё это рисовало очень мрачные перспективы. В какой-то момент казалось, что Пересович очень скоро потеряет работу. Хорошо, что руководство не стало рубить с плеча и дало тренеру шанс исправить ситуацию.



Андерй Воронцевич, О Джей Мэйо, Тони Джекири, Марио Хезонья, Джаррелл Брэнтли, Лоренцо Браун, Марко Списсу, Вячеслав Зайцев, Евгений Валиев и Артём Комолов — игроки, которые в прошлом сезоне выступали не в Казани. Из ведущих исполнителей остались только Айзея Канаан и Джон Браун. Моментальных чудес не бывает. Нужно было подождать какое-то время, чтобы УНИКС по-настоящему разогнался. В итоге Лоренцо Браун стал одним из самых эффективных игроков Евролиги (17,8 балла, четвёртое место в турнире) и топовым плеймейкером (5,9 передачи, второе место), Канаан достойно помогает ему в задней линии. Центровой Джекири — четвёртый в Евролиге по подборам (6,7), а Джон Браун — абсолютно лучший по перехватам (2,9) и главный претендент на награду лучшему оборонительному игроку сезона.

Андрей Воронцевич переживает вторую молодость в УНИКСе. Экс-игрок НБА Марио Хезонья переехал в Казань из-за Перасовича. Пока хорвату не хватает стабильности, но время от времени он выдаёт по-настоящему яркие и доминирующие перфомансы. Переходы ещё одних бывших баскетболистов НБА Джаррелла Брэнтли, Марко Списсу и О Джея Мэйо пока нельзя назвать удачными, но абсолютно каждый игрок ротации блистать на паркете не может. Мэйо в последнее время не играл из-за травмы, но перед попаданием в лазарет выглядел намного лучше, чем на старте сезона. И не провоцировал скандалы, хотя подобные опасения были — с учётом биографии американца. Уже не худший поворот событий.

Переломный момент для УНИКСа случился в конце октября, когда на «двойной» неделе Евролиги в Казань пожаловали испанские клубы «Баскония» (83:69) и «Реал» (65:58). Команда Перасовича добыла достаточно уверенные победы и с тех пор лишь прибавляла. Всего три близких поражения за три месяца в Евролиге — в матчах с АСВЕЛом (82:85), «Олимпиакосом» (84:87 ОТ) и «Барселоной» (109:111 ОТ). В этот период УНИКС играет ничем не хуже лидеров турнирной таблицы — «Реала» и «Барселоны». В Каталонии казанцы расслабились и растеряли лидерство "+15" за 5 минут до конца основного времени, но и без судейской помощи «Барсе» не обошлось.



Дома УНИКС взял реванш у «Барселоны» (70:64), задавив соперника в защите во второй половине. До этого аналогичным образом в «Баскет-холле» был повержен «Реал». Команда Перасовича борется за преимущество домашней площадки в плей-офф. Лишь стартовый простой из-за несыгранности обновлённого состава пока не позволяет претендовать на лидирующие позиции. Хотя это поправимо. Вторая в таблице «Барселона» (16-5) всё чаще начинает давать сбой, а третий «Милан» (13-6) находится на минимальном расстоянии от УНИКСа. Первый «Реал» (16-3) пережил массовую вспышку коронавируса и выступает достойно, но и команду Пабло Ласо нельзя назвать безгрешной. В воскресенье «Реал» проиграл «Барселоне» (75:85) в матче чемпионата Испании. «Блауграна» победила в Мадриде сразу после выезда в Казань.



Уже во вторник «Реал» примет УНИКС. Казанцы могут включиться в гонку за первое место, если выиграют на арене «Визинк Центр» в столице Испании. Команде Перасовича это по силам, хотя график на тяжёлый. После победы в матче с «Барселоной» в четверг УНИКС отправился в гости к «Зелёна-Гуре» (85:80). Сохранить первое место в Единой лиге ВТБ удалось, отыгравшись с «-19» по ходу встречи. Мотивация была далека от максимальной, учитывая другие более важные и сложные игры в календаре. Тем не менее в нужный момент команда Перасовича включилась и ликвидировала приличное отставание.



В пятницу УНИКС примет ЦСКА в матче Евролиги. Пока счёт по личным встречам 2-0 в пользу команды Перасовича в этом сезоне. УНИКС дожал ЦСКА (69:64) дома в Единой лиге и доминировал на выезде в Евролиге (88:67). Победа на этой неделе может сыграть очень важную роль в психологическом плане. УНИКС и так доминирует на всех фронтах, но успех в игре с армейцами окончательно укрепит уверенность подопечных Перасовича в своём статусе первой силы в России на данный момент. Для триумфа УНИКСа есть все основания. ЦСКА сейчас очень плох, хотя заранее списывать команду Димитриса Итудиса со счетов будет неправильным.

Конечно, решающая часть сезона ещё впереди. Самые важные матчи для УНИКСа будут в апреле-мае. Пока же клуб заслужил твёрдую пятёрку за своё выступление. Есть высокая вероятность, что через пару месяцев оценка не изменится. Нужно выполнить всего одно ключевое условие.



Если УНИКС выйдет в плей-офф Евролиги, то должен принять участие в следующем сезоне лучшего турнира континента даже без наличия постоянной лицензии. По крайней мере, такой принцип распределения мест был в прошлом году (как будет дальше на 100% точно неизвестно). В этом сезоне казанцы могли бы и не попасть в Евролигу в статусе финалиста Еврокубка, если бы «Валенсия» вышла в плей-офф Евролиги-2020/2021. Испанцы этого не сделали, поэтому опустились в Еврокубок, а УНИКС поднялся в турнир рангом выше.



Команда Перасовича теоретически может резко сдать и опуститься за пределы топ-8, но всё-таки верится в это с трудом. Нынешний УНИКС однозначно должен выходить в плей-офф Евролиги-2021/2022, а может, даже и в «Финал четырёх». ЦСКА рискует так и не разобраться со своими проблемами, пропустив решающую стадию евросезона впервые за 11 лет. В таком случае России можно надеяться на «Зенит» и, в большей степени, на УНИКС.