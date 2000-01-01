Как выглядит дом в Майами, куда переехали Янис Тимма и Анна Седокова

Экс-баскетболист УНИКСа и «Химок» Янис Тимма вместе со своей женой популярной певицей Анной Седоковой переехал в Майами. Как выглядит их дом в США?