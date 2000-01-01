Как выглядит дом в Майами, куда переехали Янис Тимма и Анна Седокова
Экс-баскетболист УНИКСа и «Химок» Янис Тимма вместе со своей женой популярной певицей Анной Седоковой переехал в Майами. Как выглядит их дом в США?
Общий вид на виллу
Дом находится в 15 минутах ходьбы от центра Майами. У недвижимости гигантская цена аренды за ночь — $ 1750 (138 тыс. рублей).
Удобная терраса в тени
Дом рассчитан на 12 гостей. В нём есть шесть спален, выходящих на патио, и такое же количество ванных комнат.
Большая гостиная
Очень вместительная кухня
Спальня
Интерьер в одной из шести ванных комнат
Бассейн
Из главной люксовой комнаты можно сразу же выйти в бассейн.
Общая площадь дома составляет 2174 м².
Из них 571 м² — жилые помещения.
В декабре Тимма покинул УНИКС после истечения срока месячного контракта. Новый клуб Янис так и не нашёл.
Переезд в США означает, что Тимма вряд ли выйдет на площадку в этом сезоне. Возможно, в межсезонье он снова попробует силы в Летней лиге НБА.
Как выглядит дом в Майами, куда переехали Янис Тимма и Анна Седокова
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