У богатейшего белого игрока НБА — девушка с обложки SI. Как живёт чемпион ОИ Кевин Лав

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав стал главным героем последнего матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (95:92). Лав оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. «Кавальерс» с результатом 29-19 занимают пятое место в Восточной конференции и находятся в паре побед от первого места. Команда Джей Би Бикерстаффа превосходит все ожидания.

«Кливленду» прогнозировали «слив» в борьбе за последнее место, но клуб из Огайо остаётся конкурентоспособным даже после потери Коллина Секстона и Рики Рубио до конца сезона из-за травм. Молодые Дариус Гарлэнд, Эван Мобли, Лаури Маркканен и Джарретт Аллен сыграли в этом огромную роль, но вклад Лава тоже очень значимый. При том, что Кевина уже давно списали со счетов.

Последние два-три года Лава не особо задались. Из одного из самых популярных игроков лиги он превратился в ветерана с раздутым контрактом, который потерял рыночную ценность. В этом сезоне Лав, судя по всему, решил доказать, что для него ещё не всё потеряно. И, на радость болельщикам «Кавальерс», наконец-то пришёл в себя.

Лав дебютировал в НБА в 2008-м. Тогда он был выбран «Мемфис Гриззлиз» на драфте под пятым номером и сразу же обменян в «Миннесоту» вместе с Майком Миллером, Брайаном Кардиналом и Джейсоном Коллинзом. В «Тимбервулвз» Лав провёл шесть лет, получив награду самому прогрессирующему игроку, дважды попав во вторую символическую сборную турнира и трижды – на Матч всех звёзд. Параллельно он выступал за сборную США, с которой выиграл мировое первенство (2010) и стал олимпийским чемпионом (2012). В прошлом году он был вызван в национальную команду, чтобы сыграть на Играх в Токио, однако из-за травмы пришлось пропустить турнир. Второе золото ОИ взять было не суждено.

В 2014-м Лав был обменян в «Кливленд» в результате трёхсторонней сделки. На тот момент к команде уже присоединился Леброн Джеймс, с которым у Кевина впоследствии сложились тёплые дружеские отношения. В своём дебютном сезоне за «Кэвс» Лав впервые в карьере сыграл в плей-офф НБА. Тогда команда пробилась в финал турнира, правда, уже без новоприбывшего форварда – Лав травмировал плечо в жёсткой борьбе с Келли Олиником.

По окончании чемпионата дебютант «Кэвс» отказался от последнего года по своему контракту и вышел на рынок свободных агентов, однако спустя две недели переподписал соглашение с клубом. А уже спустя год «Большое трио» Лава, Джеймса и Кайри Ирвинга привело команду к первому в истории чемпионству, обыграв «Голден Стэйт Уорриорз» в памятном финале НБА — 2016 после отставания 1-3 в серии. Теперь Кевин – единственным из той чемпионской команды, кто по сей день остаётся в «Кавальерс».

Лав является основным игроком ротации, продолжая стабильно выходить со скамейки и набирать очки. При том, что перед стартом сезоне главный тренер «Кавальерс» Джей Би Бикерстафф хотел лимитировать его минуты. Лав и «Кливленд» в целом оказались настолько хороши, что все планы пришлось отменить. Когда в команде случилась вспышка коронавируса, из-за которой «Кэвс» пришлось отправить на карантин семерых игроков, именно Кевин взял на себя роль лидера. В итоге в декабре Лав занял первое место в команде по количеству набранных очков (17,1 в среднем за игру), трёхочковых попаданий (47 всего) и подборов (7 за игру).

И это на фоне непрекращающихся разговоров о том, что форвард может покинуть команду. Разговоры эти, конечно, вполне оправданны, учитывая возраст Лава, череду травм и действующий ещё два сезона контракт на $ 60 млн до 2023 года.

Принято считать, что НБА – лига афроамериканцев. Лав разбивает этот стереотип. Кевин – богатейший белый игрок НБА. За карьеру он заработал $ 207 млн. Лав всё ещё входит в топ-30 игроков лиги в нынешнем сезоне с зарплатой $ 31,3 млн. Его опережают молодые европейцы Кристапс Порзингис ($31,7 млн) и Никола Йокича ($ 31,5 млн), но по общему уровню дохода за карьеру им ещё очень далеко до Кевина.

У Лава сложилось очень продуктивное партнёрство с Леброном Джеймсом. Вместе они выиграли золото Олимпиады в Лондоне и первый в истории титул для «Кливленда». Кевин получал крупные контракты именно благодаря лоббированию со стороны Леброна. Последнее соглашение на $ 120 млн было подписано прямо в момент ухода Леброна в «Лейкерс» и является, скорее, бонусом за лояльность «Кливленду». Как уже упоминалось, с 2008-го Кевин получил в НБА $ 207 млн, а его чистое состояние в данный момент оценивается в $ 100 млн (после уплаты налогов и других трат). Дополнительный доход ему приносят контракты с такими брендами, как Upper Deck, Banana Republic, Shock Doctor и другими.

У Лава всё хорошо не только в финансовом плане, но и в личной жизни. Год назад он в своём «инстаграме» объявил о помолвке с канадской моделью Кейт Бок. В ходе своей модельной карьеры она рекламировала крупные бренды купальников и нижнего белья. Пара познакомилась в 2016 году. Фотограф, у которого будущие супруги проводили фотосессию, представил их друг другу. А на чемпионском параде «Кливленда» они впервые появились на публике вместе. Спортивный журнал Sports Illustrated каждый год выпускает номер со спортсменками и моделями в купальниках. Попадание на обложку является чрезвычайно престижным. В 2020 году Кейт была удостоена этой чести, чем порадовала Кевина.

Кейт Бок на обложке Sports Illustrated Фото: instagram.com/kevinlove

Как бы ни сложился остаток баскетбольной карьеры Лава, он уже добился всего, что нужно для счастья. Как на площадке, так и за её пределами. Теперь 33-летний «большой» может просто наслаждаться игрой в баскетбол, пока у него есть такая возможность. И зарабатывать на этом неплохие деньги. Крупный контракт истечёт в 2023 году, после чего Кевин вполне может поиграть за среднюю зарплату на достойном уровне. Теоретически, возможно, даже снова объединится с Леброном за «минималку» и совершит ещё один титульный забег. В любом случае Лав всё ещё остаётся топовым игроком НБА и не сказал своего последнего слова в лиге.