Получили $ 400 млн буквально из ничего. Что стало с семьёй погибшего Коби Брайанта

Что стало с семьёй трагически погибшего Коби Брайанта
26 января 2020 года пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант разбился в авиакастрофе со своей 13-летней дочерью Джианной и ещё семью людьми.
Коби не реализовал множество проектов, Джианна так и не смогла стать баскетболисткой. Семье пришлось непросто перенести трагедию. Как сейчас живут вдова Ванесса Брайант и её дочери Наталья, Бьянка и Капри?
Ванесса Брайант
Ванесса Брайант после гибели Коби остаётся вдовой и не завела новых отношений. Бóльшую часть времени она посвящает воспитанию маленьких дочерей.
Семья Брайанта в прошлом году получила $ 400 млн после покупки концерном Coca-Cola производителя напитков BodyArmor. Неожиданный и громадный доход буквально из ничего.
Брайант был одним из первых инвесторов BodyArmor. В 2014 году Коби приобрёл 10% акций компании за $ 6 млн. Сейчас они стоят $ 800 млн, половина отошла семье в виде чистого дохода.
Счета пополняются и за счёт других проектов, которые Коби запустил при жизни, а также прав на использование его бренда. Чистое состояние Ванессы Брайант в данный момент составляет около $ 600 млн.
Ванесса Брайант уже второй год судится с департаментом шерифа округа Лос-Анджелес. Она хочет получить компенсацию за незаконное использования полицейскими фото с места крушения вертолёта Коби в Калабасасе.
Наталья Брайант
Старшей дочери Коби сейчас 19 лет. Наталья стала моделью. В прошлом году она подписала свой первый контракт.
Наталья сотрудничает с престижным агентством IMG Models, которое также работает с сёстрами Беллой и Джиджи Хадид, Хайди Клум, Карли Клосс и другими мировыми звёздами.
В сентябре прошлого года Наталья Брайант украсила обложку подросткового журнала моды Teen Vogue.
Бьянка и Капри Брайант
Бьянка (5 лет) и Капри (2 года) ещё совсем маленькие дети.
Бьянка и Капри очень похожи. К сожалению, девочки не запомнят отца в сознательном возрасте. Коби ушёл, когда Бьянке было всего 3 года. Капри на момент трагедии едва исполнилось 7 месяцев.
Дети Коби обеспечены и ни в чём не нуждаются. Ванесса и её дочери чтят память отца, гибель которого стала трагедией для мирового спорта. При этом они продолжают жить своей полноценной жизнью.
Получили $ 400 млн буквально из ничего. Что стало с семьёй погибшего Коби Брайанта
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