ЦСКА разобрался с измотанным УНИКСом. Но к качеству игры армейцев есть много вопросов

Вменяемого первого номера в команде Итудиса всё ещё нет. И Алексей Швед не всегда будет делать разницу, набирая 20+ очков.

УНИКС — ЦСКА — центральный матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Обе команды перед очным противостоянием шли в зоне плей-офф с балансом 12-8.

Результат в таблице у российских клубов был одинаковый, но УНИКС в целом по сезону производит более приятное впечатление. Команда Велимира Перасовича потерпела половину поражений в первых пяти турах, после чего набрала крейсерский ход. В том числе обыграла ЦСКА в личных встречах в Единой лиге ВТБ (69:64) и Евролиге (88:67). Армейцы далеки от привычного доминирующего уровня. Команда Димитриса Итудиса раз за разом разочаровывает. Уязвимость армейцев особенно отчётливо видна против конкурентоспособных соперников.

В обычных обстоятельствах УНИКС считался бы фаворитом домашней встречи, но один важный фактор говорил в пользу ЦСКА. Речь о функциональном состоянии казанцев. Последняя неделя выдалась очень тяжёлой для команды Перасовича. После домашней победы над «Барселоной» (70:64) пришлось совершить изнурительный перелёт в Польшу на матч Единой лиги ВТБ с «Зелёна-Гурой» (85:80), до арены которой в провинциальном городе из аэропорта нужно ещё несколько часов добираться на автобусе. Лёгкой прогулки не получилось. УНИКСу пришлось тратить много энергии в концовке, чтобы отыграть дефицит -17 во второй половине и вырвать победу, которая позволила сохранить лидерство в Единой лиге.

Далее был ещё один сложный перелёт в Мадрид на матч с лидером Евролиги «Реалом» (68:85). Здесь УНИКСу уже банально не хватило сил для достойного сопротивления. Пройди эта игра по плану в конце декабря, российская команда могла бы огорчить «Реал». Но из-за вспышки коронавируса многие матчи перенесли, поэтому вторая половина сезона получилась скомканной в плане графика. У каждого клуба будут очень сложные недели и неравенство с соперником по нагрузке. ЦСКА ещё ждут такие отрезки, но сейчас команда Итудиса оказалась в более выгодном положении.

Были реальные опасения по поводу того, осталась ли у УНИКСа энергия для битвы с ЦСКА, Начало встречи их усилило. Гости организовали рывок 7:0. УНИКС три с половиной минуты не мог отметиться результативными действиями, пока Лоренцо Браун не размочил счёт с ближней дистанции. Хозяева достаточно быстро пришли в себя и даже выиграли первую десятиминутку — 20:16.

В дальнейшем отсутствие свежести у УНИКСа всё-таки дало о себе знать.



Фирменная удушающая защита казанцев не работала. Вторая четверть и первая половина остались за ЦСКА — 37:32. В третьей десятиминутке УНИКС пытался настичь соперника, но безуспешно. Армейцы несколько раз увеличивали отрыв в свою пользу до двузначного и завершили игровой отрезок с разницей +7 — 64:57.

Конечно, заранее гостей нельзя было записывать в победители. Оставалась вероятность, что УНИКС при поддержке казанских болельщиков обретёт второе дыхание и будет сражаться за победу до последних минут. В первой половине четвёртой четверти УНИКС наконец-то включил оборонительную жёсткость, засушив ЦСКА. Хозяева благодаря попаданиям Джаррелла Брэнтли и Марио Хезоньи сократили отставание до минимума. Армейцы усилиями Николы Милутинова впервые набрали очки с игры в заключительной 10-минутке только за 5:13 до финальной сирены.



Затем у ЦСКА наладилась атакующая игра. Переломный момент встречи случился за 3,5 минуты до конца. Трёхочковый Хезоньи, который мог сделать счёт 69:69, не был засчитан. Хорвату не хватило считаных мгновений, чтобы вовремя выбросить мяч в рамках дозволенных 24 секунд на атаку. После этого игроки ЦСКА Алексей Швед и вернувшийся в строй Уилл Клайберн забили фактически похоронные трёхочковые, увеличив отрыв ЦСКА до более двух владений (75:68).

Последние две минуты прошли без интриги. ЦСКА спокойно довёл дело до победы — 86:75. Наибольший вклад в неё внёс Алексей Швед, набравший рекордные в форме армейцев 27 очков. ЦСКА впервые в сезоне обыгрывает УНИКС. Нужно учитывать усталость хозяев, которая оказала ключевое влияние на результат. К качеству игры армейцев остаётся много вопросов. Лучшим ассистентом гостей в этом матче стал форвард Уилл Клайберн с 4 передачами. Вменяемого разыгрывающего в команде Итудиса всё ещё нет. Это обязательно скажется в будущем. Не все соперники армейцев будут такими измотанными, как УНИКС. И не всегда Швед будет делать разницу, набирая 20+ очков.