Будет получать как простой представитель рабочего класса в США. Куда занесло Яниса Тимму

Форвард Янис Тимма подписал контракт с «Лэйклэнд Мэджик», фарм-клубом «Орландо» в G-Лиге.

Тимма играл за «Орландо Мэджик», которому принадлежат права на него в НБА, в Летней лиге, но попасть в заявку на сезон на смог. Янис привлёк внимание американских СМИ своим ярким светловолосым образом, раздал несколько интервью крупным изданиям. Статистика на площадке оставляла желать лучшего, так что реализовать «американскую мечту» и пробиться в НБА 29-летнему баскетболисту не удалось.

В ноябре Тимма подписал краткосрочный контракт с УНИКСом, но через месяц прекратил сотрудничество с клубом. На прошлой неделе Янис и его жена, певица Анна Седокова переехали в Майами. Они будут жить в роскошном доме, аренда которого стоит около $ 50 тыс. в месяц.

Куда занесло Тимму и что представляет собой G-Лига? Сразу нужно сказать, что больших денег здесь не водится. В прошлом году базовая зарплата за сезон была увеличена с $ 35 тыс. до $ 37 тыс. Сезон длится 5 месяцев, иными словами, игрок получает в среднем немногим более $ 7 тыс. в месяц. Если брать годовой доход, то получается зарплата примерно на уровне простого представителя рабочего класса США. Это ни в какое сравнение не идёт с деньгами, которые Тимме платили в «Зените», «Химках» и УНИКСе.

В 2018 году в НБА навела шороху история с 32-летним защитником Андре Ингрэмом, который был вызван в «Лос-Анджелес Лейкерс» из фарм-клуба G-Лиги. За 2 матча в составе «Лейкерс» Ингрэм заработал $ 13 824 – примерно 2/3 от своей годовой зарплаты в G-лиге (на тот момент базовый оклад составлял $ 19 500).

Ингрэм набрал 19 очков (6 из 8 с игры, 4 из 5 из-за дуги) в первом матче за «Лос-Анджелес» и сразу стал мегапопулярным персонажем. История игрока была рассказана во всех крупных СМИ. Андре подрабатывал репетитором по математике, потому что зарплаты баскетболиста G-лиги ему не хватало на жизнь. Волею судьбы он получил шанс попасть в «Лейкерс», в составе которых блестяще дебютировал. Легендарный Коби Брайант даже собирался снимать фильм об Ингрэме. К сожалению, эти планы не удалось реализовать из-за авиакатастрофы, унёсшей жизнь 5-кратного чемпиона НБА.

В 2019 году «Лейкерс» выдали Ингрэму 10-дневный контракт, по которому он получил около $ 100 тыс. После этого Андре был избран главой профсоюза игроков G-Лиги. Сейчас он борется за то, чтобы зарплата в этом турнире повышалась до приемлемого размера по меркам США в годовом исчислении. Это дело очень долгосрочной перспективы, потому что G-Лига не является коммерчески успешным проектом и не генерирует прибыль. Функционеры НБА просто так не собираются выбрасывать крупные средства на фарм-команду.

Вернёмся к Тимме. Партнёрами Яниса в «Лэйклэнде» будут молодые игроки Игнас Браздейкис и Адмирал Скофилд, у которых есть опыт в НБА. Оба подписали с главной командой «Мэджик» двусторонние контракты и заработают примерно $ 500 тыс. за сезон. На фоне одноклубников по «Лэйклэнду» они настоящие толстосумы в привилегированном положении.

Клуб НБА может вызвать их в своё расположение на 45 дней в течение регулярного чемпионата. Зачастую этот лимит используется в полном объёме. То есть несколько десятков матчей в лучшей лиге мира они проводят. Браздейкис вышел на площадку в 22 играх НБА за «Орландо» в этом сезоне, Скофилд — в 17. Парни набирали по 2,5-3,5 очка, но пополнили резюме опытом игры в НБА.

Тимме такая участь вряд ли светит, если только не случится какого-то чуда и он не начнёт играть на уровне MVP G-Лиги. Конечно, вероятность подобного развития событий минимальная. Янису не так уж просто будет стать постоянным игроком ротации «Лэйклэнда», поскольку конкурировать с молодыми американцами не так легко. Тем более Тимма около года пребывает практически без игровой практики. Прошлый сезон в «Химках» он завершил досрочно из-за конфликта с главным тренером, затем были несколько матчей в Летней лиге и УНИКСе. На этом всё.

Понятно, что Янис приехал во Флориду не за деньгами. Зарплаты в G-Лиге не хватит даже на аренду дома. Тимма просто хочет жить в США. Выступление за «Лэйклэнд Мэджик» — способ как-то себя занять до конца этого сезона и попытка перезагрузить карьеру. Летом форвард может снова попробовать силы в Летней лиге, после чего наверняка начнёт рассматривать предложения из Европы.