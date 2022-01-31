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Как живёт легендарный баскетболист Арвидас Сабонис: жена, дети, состояние, чем занимается

Женат на «Мисс Литва» и успешен во всех отношениях. Как живёт легендарный Арвидас Сабонис
Арина Ершова
Как живёт Арвидас Сабонис
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Настало время, когда 57-летний Арвидас сполна может насладиться жизнью.

Арвидаса Сабониса можно по праву назвать одним из лучших европейских игроков своего времени. Настоящая легенда баскетбола, чьё имя навсегда вошло в историю. Сейчас Сабонису 57 лет, и он наконец отошёл от спортивных дел. Рассказываем, как теперь живёт именитый экс-баскетболист.

Сабонис – победитель (1988) и двукратный бронзовый призёр (1992, 1996) Олимпийских игр, чемпион (1982) и вице-чемпион (1986) мира, чемпион (1985) и трёхкратный призёр чемпионатов Европы. А также победитель Евролиги (1995), трёхкратный чемпион СССР (1985-1987), двукратный чемпион Испании (1993-1994) и чемпион Литвы (2004). В Европе Сабонис успел поиграть за «Жальгирис», где за ним закреплён 11-й номер, «Вальядолид» и мадридский «Реал». Помимо этого, он провёл семь сезонов в НБА, где выступал за «Портленд». 20 августа 2010 года он был введён в Зал славы ФИБА, а 4 апреля 2011 года – в Баскетбольный зала славы имени Нейсмита.

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Сабонис женат на 51-летней литовской актрисе Ингриде Микелёните. В 1988-м она стала победительницей первого конкурса красоты «Мисс Литва», на котором пара, кстати, и познакомилась. Сабонис был приглашённым членом жюри и не смог устоять перед красотой 18-летней конкурсантки. А спустя год они поженились в Каунасе.

У Сабонисов четверо детей: сыновья Жигимантас (1991 г.р.), Таутвидас (1992) и Домантас (1996), а также дочь Аушрине (1997).

Арвидас Сабонис со своей семьёй

Арвидас Сабонис со своей семьёй

Фото: instagram.com/dsabonis11

Все трое сыновей пошли по стопам отца, но наибольших успехов добился младший, Домантас. На драфте-2016 он был выбран «Орландо Мэджик» под 11-м номером и сразу обменян в «Оклахома-Сити Тандер». В «Тандер» Домантас провёл один сезон, после чего был обменян в «Индиану Пэйсерс» как часть сделки по переходу Пола Джорджа. В новой команде он уверенно прогрессировал из года в год, а предыдущий сезон стал лучшим в его карьере. В среднем он набирал 20,3 очка, 6,7 передачи и 12 подборов за игру. Два года подряд Сабонис-младший попадал на Матч всех звёзд. А недавно обошёл своего отца по количеству очков, набранных в НБА – 5669 (за 399 матчей) против 5629 (за 470).

Со сборной Литвы Домантас также добился некоторых успехов, пускай и не таких больших, как отец. В 2011-м он стал победителем Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, а в 2015-м – вице-чемпионом Евробаскета. Сабонис также выступал на Олимпийских играх в 2016-м, однако тогда сборная Литвы выбыла из турнира на четвертьфинальной стадии.

В прошлом году Домантас женился на 28-летней американке Шашане Розен. Девушка является бывшей танцовщицей «Лейкерс» и соосновательницей студии хореографии в Лос-Анджелесе. Об их помолвке стало известно летом 2020-го.

Домантас Сабонис и его жена

Домантас Сабонис и его жена

Фото: instagram.com/dsabonis11

Средний сын Арвидаса, Таутвидас, завершил карьеру баскетболиста летом 2019-го. За девять лет он успел поиграть за «Уникаху» и несколько небольших испанских клубов. На данный момент он является ассистентом главного тренера в «Жальгирисе». Сначала Таутвидас работал с молодёжкой, а после ухода Шарунаса Ясикявичюса в «Барселону» попал в полностью обновлённый тренерский штаб основной команды.

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Летом 2017-го он расписался со своей подругой, Паолиной. В недавнем интервью Арвидас рассказал, что пара ждёт ребёнка и именно благодаря среднему сыну он скоро станет дедушкой.

Жизнь старшего из сыновей, Жигимантаса, сейчас никак не связана с баскетболом. Когда-то он, как и Таутвидас, играл в низших испанских лигах, а теперь занимается семейным бизнесом и занимает должность директора отеля Сабонисов в литовском городе Паланга. Жигимантас ещё не нашёл свою избранницу, но, по словам отца семейства, сделает это в ближайшие годы. Единственной дочери в семье Сабонисов, Аушрине, 24 года. Она пока не замужем, но у неё есть молодой человек – тоже баскетболист.

Сейчас у Арвидаса наконец появилась возможность проводить достаточно времени с семьёй. В октябре 2011-го он был избран президентом литовской федерации баскетбола. Сабонис покинул пост только в прошлом году, пробыв на нём 10 лет. При этом его отставка задержалась на год из-за пандемии коронавируса. В будущем Арвидас уже не сможет получить ещё одно назначение. В Литве президент федерации может избираться максимум на два срока, и их Сабонис уже отработал.

В данный момент Сабонис просто наслаждается жизнью и намерен больше жить в Испании, где приобрёл дом после завершения карьеры в НБА. В гости к Арвидасу часто наведывается его экс-одноклубник по «Реалу», испанский баскетболист советского происхождения Хосе Бирюков.

Хосе Бирюков и Арвидас Сабонис

Хосе Бирюков и Арвидас Сабонис

Фото: twitter.com/lagalerna

«Не был в Испании четыре года. У меня были обязательства перед федерацией, да и из-за пандемии приехать было невозможно. Сейчас коронавирус вроде бы уходит на пенсию, как и я сам. Это значит, что я смогу приезжать чаще и чаще и проводить здесь больше времени. Моя семья любит Испанию. И моя жена, и моя дочь просто влюблены в это место.

Пенсия в 57 лет? У президента федерации может быть только два срока, и для меня они закончились. У каждого человека наступает время, когда он должен пожить для себя», – сказал Сабонис.

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Закончить с баскетболом и всем, что с ним связано, Сабонис настроен решительно. Будь то предложение от литовского министерства спорта или мадридского «Реала», он его не примет.

«Должность министра? Всё очень просто: не отвечайте на звонки — и точка. Если я отвечу на звонок, то готов договориться. А если вы не хотите делать что-то подобное, то не отвечайте. Здесь всё предельно просто. «Реал»? Всё, что я хочу, это пойти на матч и посмотреть на них со стороны. Пришло время наслаждаться», — заявил Сабонис.

Сабонис сделал для литовского баскетбола всё, что мог. Он провёл выдающуюся 23-летнюю карьеру, после чего возглавлял федерацию на протяжении 10 лет. Всю жизнь он посвятил одному виду спорта и добился невероятных успехов. Арвидас прав – теперь пришло время отдохнуть и насладиться жизнью. Тем более что Домантас очень достойно поддерживает баскетбольное наследие Сабонисов. Состояние Сабониса-старшего оценивается в $ 18 млн, дети стали состоятельными. Арвидас спокойно может встретить старость, живя между Испанией и Литвой.

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