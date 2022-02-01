Трудно понять логику. ЦСКА совершил очень сомнительный трансфер

ЦСКА объявил о подписании атакующего защитника Аллерика Фримена из «Бурсаспора». По данным европейских инсайдеров, армейцы заплатили отступные в диапазоне € 100-300 тыс.

Фримен в нынешнем сезоне в матчах за «Бурсаспор» в Еврокубке набирал в среднем 19,6 очка, 2,4 подбора и 2,8 передачи. Неплохо, но результата это не приносит. Команда занимает восьмое место в группе из 10 команд. Причём «Бурсаспор» попал в слабейшую из двух групп, где из реальных претендентов на титул есть только «Валенсия» и «Виртус». В чемпионате Турции «Бурсаспор» идёт на 11-м месте и отстаёт от зоны плей-офф на 4 победы. Аллерик является лидером турецкого первенства по результативности – 20,5 очка при 49,4% реализации трёхочковых, а также делает 3,1 подбора, 3,5 передачи и 1,0 перехвата.

На бумаге цифры Фримена выглядят солидно, однако статус лучшего скорера в одной их худших команд турнира не является чем-то впечатляющим. Чемпионат Турции сейчас слабее Единой лиги ВТБ. Кого-то впечатлило бы, если ЦСКА подписал условного Джейлена Бэрфорда из «Астаны», пусть даже тот набирает 23,0 очка? Вряд ли. От топ-клуба Евролиги ждёшь более солидных трансферов. Трудно увидеть логику.

Армейцы недавно попытали удачи с Кеннетом Фаридом, но в этом случае всё достаточно объяснимо. Никола Милутинов и Торнике Шенгелия вылетели из-за травм. Фарид – игрок с именем, чемпионат мира в составе сборной США, некогда один из лучших центровых НБА. У Фримена нет мало-мальски послужного списке. В 2018 году его не выбрали на драфте НБА, после чего было выступление в чемпионатах Венгрии, Турции, Франции и Китая.

Аллерик Фримен в составе АСВЕЛа Фото: euroleaguebasketball.net

В прошлом сезоне Фримен играл в Евролиге в составе французского АСВЕЛа, записывая себе в актив в среднем 7,4 очка, 1,2 передачи и 1,1 подбора. Его рейтинг эффективности составил 3,7 балла. Зачем ЦСКА понадобился 12-й по полезности игрок аутсайдера прошлого сезона Евролиги? Вопрос, на который сложно дать ответ. Уверенная игра в Еврокубке (опять же, в составе аутсайдера) мало что значит, поскольку Евролига — турнир совсем другого уровня.

Трансфер Фримена выглядит очень странно не только в этом отношении. ЦСКА не особо нужен атакующий защитник. Алексей Швед, Марюс Григонис, Габриэль Лундберг и Дэниэл Хэкетт способны закрыть эту позицию. Другое дело — проблемы с первым номером. Лука Вильдоса входил в список интересов ЦСКА, но этот вариант отпал. Игрок ещё как минимум месяц будет восстанавливаться после травмы. Возможно, под конец дозаявочной кампании армейцы ещё вернутся к этому варианту, но усиление нужно здесь и сейчас.

Фримена можно сравнить с Виктором Раддом, Майклом Эриком и Ховардом Сент-Росом, которых ЦСКА не так давно тоже подписывал по ходу сезона и выдёргивал из слабых европейских клубов. Радд и Эрик пришли из того же чемпионата Турции, где были одними из лидеров по подборам. Никто из них совершенно не блистал. В межсезонье контракт с Виктором и Майклом не был продлён, оба ушли в клубы более низкого ранга.

Радд, Эрик, Сент-Рос хотя бы закрывали позиционные бреши ЦСКА в тот момент. Сейчас в команде Димитриса Итудиса и так избыток вторых номеров. Большая загадка заключается в том, как Фримен будет конкурировать с ними. Есть большой риск, что Фримен летом покинет Москву и пойдёт по стопам Радда, Эрика и Сент-Роса, перейдя в клубы Лиги чемпионов ФИБА, Еврокубка, или в лучшей случае пополнит состав аутсайдера Евролиги. Есть и другая аналогия – Габриэль Лундберг. Датчанин сумел остаться в Москве, будучи приобретённым по ходу сезона. Вот только качество его игры оставляет желать лучшего. Никакого качественного скачка вперёд Иффе в Москве не совершил. Фримен видится ещё более слабым усилением, чем когда-то доминировавший в составе «Зелёна-Гуры» Лундберг.

После подписания Фримена в ЦСКА заняты восемь из девяти возможных позиций иностранного игрока. Изменения в составы команды Евролиги разрешено вносить до 23 февраля включительно. То есть армейцы могут приобрести ещё одного легионера. Команда рассчитывает усилить столь проблемную позицию первого номера.

Сообщалось, что ЦСКА интересны разыгрывающий «Метрополитана» Уилл Каммингс и атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Дариус Томпсон. Второй вариант уже можно отбрасывать. Для ещё одного второго номера после перехода Фримена просто нет места. К тому же «Локо» просто так вряд ли отпустил бы одного из лучших игроков в состав конкурента по Единой лиге ВТБ. Каммингс в нынешнем сезоне набирает в матчах чемпионата Франции 16,8 очка, 2,4 подбора и 5,5 передачи в среднем за игру.

Уилл хорошо знаком российским болельщикам, поскольку провёл два года в «Локомотиве-Кубань» до переезда во Францию прошлым летом. Ничем особым не запомнился, хоть и откровенно не проваливался. Нельзя назвать его игроком уровня Евролиги. По крайней мере, не уровня топ-клуба, каким является ЦСКА. Но Каммингс хотя бы классический первый номер. Это лучше, чем ничего, если Вильдосу нельзя подписать по состоянию здоровья.

Есть ещё одна более масштабная надежда. Инсайдер Донатас Урбонас заявил, что ЦСКА сделал новое, улучшенное предложение контракта разыгрывающему «Кливленд Кавальерс» Кевину Пангосу. Экс-игрок «Зенита» снова перестал попадать в ротацию «Кливленда» после обмена Рэджона Рондо. У Пангоса был небольшой шанс проявить себя, когда до конца сезона вылетели Коллин Секстон и Рики Рубио, а Рондо какое-то время восстанавливался после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс» на Новый год.



Кевин предоставленной возможностью не воспользовался. Канадец набирает в среднем 1,9 очка и 1,4 передачи за 8 минут в 21 матче сезона НБА. В последних 10 играх регулярного чемпионата он трижды вышел на площадку, получив в сумме 5 минут мусорного времени. Отчисление Пангоса перед дедлайном достаточно вероятно, так что его потенциальное приобретение может стать настоящим спасением для ЦСКА. Пока же позиция первого номера остаётся крайне уязвимой. Фримен эту проблему никак не решает.