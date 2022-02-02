ЦСКА отправил чемпиона Евролиги в нокдаун рывком 18:0. Что было дальше — лучше забыть

В Москве состоялся матч 24-го тура Евролиги между чемпионами двух последних лет. ЦСКА принимал действующего чемпиона турнира «Анадолу Эфес». В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой – во втором туре чемпионата армейцы обыграли «Эфес» на их площадке (100:96). Турецкий коллектив приезжал за реваншем и, отыгравшись с «-15», увёз домой победу.

К сегодняшней встрече москвичи подходили в хорошем расположении духа. На прошлой неделе они встречались с казанским УНИКСом и одержали выездную победу со счётом 86:75. А «Эфес» дома уступил (67:76) другой российской команде – санкт-петербургскому «Зениту».

Накануне матча выяснилась одна интересная деталь: оба клуба сыграют без главных тренеров. И Димитрис Итудис, и Эргин Атаман не смогли присутствовать на игре из-за болезни. Командами руководили их первые ассистенты: Андреас Пистиолис и Якуп Секизкёк соответственно.

Зато в состав ЦСКА вернулись выздоровевшие после болезни Марюс Григонис и Иван Ухов. Пропустить встречу был вынужден только Торнике Шенгелия, всё ещё восстанавливающийся после повреждения. В стартовой пятёрке на матч вышли Никита Курбанов, Никола Милутинов, Йоханнес Фойгтман, Дэниэл Хэкетт и Алексей Швед.

«Эфес» с первых минут представляли Родриг Бьёбуа, Шейн Ларкин, Василие Мицич, Тибор Пляйсс и Крис Синглтон.

С самого начала матча гости вырвались вперёд. А чтобы довести преимущество до двузначного, им потребовалось всего шесть минут. Москвичи не справлялись ни в нападении, ни в обороне. Как сказал Андреас Пистиолис, начали слишком мягко. К тому же к этому моменту ЦСКА уже понёс кадровую потерю: площадку покинул Йоханнес Фойгтман. После жёсткого столкновения он повредил колено и, прихрамывая, отправился на скамейку запасных, где его моментально окружили сотрудники медицинского штаба. Больше на паркет немецкий центровой не выходил.

Ближе к концу первой четверти преимущество «Эфеса» составляло 13 очков, но небольшой рывок позволил ЦСКА сократить отставание – 16:23. Вторую десятиминутку хозяева начали более активно. За три минуты разница в счёте сократилась до минимальной, а после точного двухочкового попадания Уилла Клайберна москвичи впервые в матче вышли вперёд. Начало получаться в обороне, и за вторую четверть две потери турецкой команды превратились в восемь (благодаря шести перехватам москвичей).

Преимущество ЦСКА доходило до «+6», но в пользу «Эфеса» сыграл фактор Шейна Ларкина, который за первую половину настрелял 19 очков (4 из 5 трёхочковых). В концовке гостям удалось сравнять, а потом и выйти вперёд. На последней минуте судьи не засчитали дальний бросок Никиты Курбанова, не уложившегося в отведённое на атаку время, и к большому перерыву команды подходили со счётом 41:44. При этом вторую четверть армейцы выиграли – 25:21.

А вот после большого перерыва гости вдруг посыпались. Игроки ЦСКА выдали рывок 18:0 (11 очков в одиночку вколотил Хэкетт), при этом очень качественно отоборонялись. ЦСКА отправил чемпиона Евролиги в нокдаун, но не в нокаут. Так, «Эфесу» потребовалось почти шесть минут, чтобы набрать свои первые очки во второй половине. Что было дальше — лучше забыть. Никаких приятных эмоций у болельщиков армейцев это не вызовет. После тайм-аута гости подсобрались и начали потихоньку возвращаться в игру. Двузначное преимущество москвичей сократилось в два раза, и к заключительному отрезку счёт на табло был 64:57.

Четвёртая четверть началась с очередного рывка гостей. За всю третью десятиминутку они набрали всего 13 очков, а за полторы минуты четвёртого отрезка – 9. «Эфес» вышел вперёд. ЦСКА сдаваться не собирался и сражался за каждое очко, но гости продолжали забрасывать «трёшки» и сравнивать счёт. Так что концовка получилась по-настоящему валидольной.

За полторы минуты до финальной сирены Дэниэл Хэкетт при счёте 82:81 сфолил на Василие Мициче. Тот реализовал оба штрафных, и «Эфес» снова оказался впереди. Затем ещё одно очко со штрафного набрал Адриен Морман. За 13 секунд до конца основного времени спасти свою команду мог Хэкетт – он вколотил из-за дуги, а потом также попал со штрафной линии. Но Мицич успешно атаковал кольцо соперника буквально на последней секунде. У ЦСКА оставалось 0,8 секунды на заключительную атаку, которую хозяева разыграли под Клайберна. Но он, увы, не сумел забросить в прыжке. Встреча перешла в овертайм.

На последней минуте овертайма счёт оставался ничейным, пока Родриг Бьёбуа не отобрал мяч у Уилла Клайберна, после чего попал из-за дуги – 94:97. Ещё одно очко гости набрали со штрафного броска, но трёхочковое попадание Григониса оставило москвичей в игре. На последней секунде из-за дуги не попал Алексей Швед, а потом Клайберн сделал неспортивный фол на Мормане. Он реализовал оба штрафных броска и поставил точку в матче. Итог – поражение ЦСКА со счётом 97:99.

Самым результативным игроком матча стал Дэниэл Хэкетт. На его счету 31 очко. Между прочим, карьерный рекорд в матчах Евролиги! 20 очков (+2 подбора + 4 передачи) набрал Григонис, ещё 19 (+7 подборов + 4 передачи) – Клайберн. Расстроил только Алексей Швед, который в сегодняшнем матче мог преодолеть отметку в 3000 набранных очков за карьеру. Из 14 необходимых очков он набрал всего 6, при этом выдав 0/7 из-за дуги. Лучшим в составе «Эфеса» стал Шейн Ларкин. У него 26 очков. 22 очка набрал Родриг Бьёбуа, ещё 16 – Василие Мицич.

«Эфес» и ЦСКА в нынешнем сезоне выступают крайне нестабильно. Оба клуба не выглядят претендентами на «Финал четырёх». Сегодня у ЦСКА были все шансы на победу, поскольку «Анадолу» очень много позволял. В частности, позволил выбросить колоссальные 43 трёхочковых, значительная часть из которых были открытыми. Армейцы реализовали всего 16 попыток. Но это уже неважно. Качества игры у ЦСКА как не было, так и нет. Послезавтра армейцам представится шанс частично наверстать упущенное. В Москву пожалует аутсайдер Евролиги «Альба». Хотя даже игры с такими соперниками уже вызывают сомнение в победе ЦСКА. От нынешних армейцев можно ожидать чего угодно, чаще в отрицательном смысле слова.