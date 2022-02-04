Опасения не подтвердились. ЦСКА ещё в состоянии разбираться с худшими клубами Евролиги

Алексей Швед исправился за провал в матче с «Анадолу Эфес» и отлично проявил себя против «Альбы».

В Москве завершился матч 25-го тура Евролиги, в котором ЦСКА принимал берлинскую «Альбу». Первая встреча «двойной» домашней недели у москвичей не задалась: коллектив потерпел обидное поражение от «Анадолу Эфес». Но сегодня красно-синим удалось реабилитироваться и одержать уверенную победу.

«Эфесу» армейцы проиграли в овертайме со счётом 97:99. В третьей четверти москвичи обескуражили действующего чемпиона рывком 18:0, однако вскоре от двузначного преимущества не осталось и следа. Ничейный счёт сохранялся до последних минут. В заключительной атаке команду мог спасти Алексей Швед, но вместо этого он, увы, допустил свой седьмой промах из-за дуги. «Альба» в тот же день на выезде разгромила другой российский клуб – казанский УНИКС. Встреча завершилась со счётом 81:53.

В нынешнем сезоне ЦСКА и «Альба» уже встречались между собой. В матче 16-го тура москвичи в упорной борьбе одержали выездную победу со счётом 93:90.

Сегодняшнюю встречу пропустили Торнике Шенгелия и Александр Хоменко, продолжающие восстанавливаться после повреждений. Вне заявки остался и Йоханнес Фойгтман, получивший травму колена в первой четверти матча с «Эфесом». Джоэл Боломбой в той встрече заработал вывих мизинца левой руки. Планировалось, что он тоже пропустит игру с «Альбой». На Евролигу даже был дозаявлен игрок молодёжки Александр Евсеев, но в результате Джоэл всё-таки вышел на паркет – ЦСКА нужен был хоть один «большой».

Вторую игру подряд пропустил и главный тренер команды Димитрис Итудис. Из-за болезни он не смог присутствовать на матче. Специалиста заменил его первый ассистент Андреас Пистиолис.

В стартовой пятёрке на удивление не оказалось капитана команды Никиты Курбанова. С первых минут на площадку вышли Семён Антонов, Марюс Григонис, Никола Милутинов, Дэниэл Хэкетт и Алексей Швед.

Уже в первой четверти ЦСКА удалось выйти вперёд. Хозяева качественно отоборонялись, поэтому за 10 минут «Альба» набрала всего 15 очков. Москвичи же записали на свой счёт 22 очка. Могло быть, конечно, гораздо больше, но Алексей Швед уже будто по традиции выбросил 0/4 из-за дуги. Зато в первой половине на 18 реализованных бросков с игры пришлось аж 9 его передач.

Во втором отрезке преимущество ЦСКА продолжило расти и уже спустя минуту достигло двузначной отметки. Берлинцам удалось сократить отставание, но когда на скамейку отправился Люк Сикма, гости заметно сбавили в нападении. А вот у ЦСКА в атаке разыгрался Никола Милутинов. На большой перерыв команды уходили со счётом 50:37.



Третья четверть вышла чуть менее результативной. Команды обменивались точными штрафными и трёхочковыми, и в итоге этот отдельно взятый отрезок завершился ничьей – 19:19. В заключительной десятиминутке блистать на пару со Шведом продолжал Никола Милутинов. Преимущество ЦСКА росло, и за две минуты до финальной сирены составляло уже 19 очков. «Альба» перестала сопротивляться – под конец у гостей копились только фолы и потери. Точку в матче поставил Владимир Ивлев, вышедший на площадку буквально на полторы минуты. Итог – уверенная победа ЦСКА со счётом 91:72.

Самым результативным игроком матча стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл. На его счету 21 очко и 11 подборов. Дабл-дабл сделал и Алексей Швед: у него 10 очков, 6 подборов и 13 передач. Он повторил личный рекорд по передачам в Евролиге, а также всё-таки преодолел отметку в 3000 очков за карьеру в Евролиге. Лучшим в составе «Альбы» стал Люк Сикма, записавший на свой счёт 15 очков и 9 подборов.

ЦСКА удалось хотя бы частично реабилитироваться за поражение от «Эфеса». Да, их сегодняшний соперник – далеко не самый сильный. Но два дня назад берлинцы разгромили УНИКС и доказали, что списывать их со счетов не стоит. Опасения не подтвердились. ЦСКА ещё в состоянии разбираться с худшими клубами Евролиги. Как минимум на домашней площадке. Следующий матч армейцы проведут 10 февраля. Команда Итудиса отправится в гости к «Маккаби» из Тель-Авива. Там будет намного сложнее. Поражение пошатнёт позиции армейцев в гонке плей-офф, борьба в которой обострилась до предела.