В НБА состоялся очень странный обмен. Леброну Джеймсу он точно не понравится

В НБА состоялся очень странный обмен с явной односторонней выгодой. «Лос-Анджелес Клипперс» отправил Эрика Бледсо, Джастиса Уинслоу, Кеона Джонсона и пик второго раунда драфта НБА 2025 года в «Портленд Трэйл Блэйзерс», получив взамен Нормана Пауэлла и Роберта Ковингтона.

Бледсо проводил первый сезон за «Клипперс», набирая 9,9 очка, 4,2 передачи и 3,4 подбора. Средние показатели Уинслоу в нынешнем сезоне составляют 4,2 очка и 3,6 подбора. Джонсон принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 3,5 очка. Пауэлл набирает 18,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Ковингтон записывает себе в актив в среднем 7,6 очка и 5,7 подбора за игру.

В результате сделки «Портленд» избавился от налога на роскошь, а платежная ведомость «Клипперс» увеличилась с $ 93,9 млн до $ 112,9 млн. Это не критический показатель для «Лос-Анджелеса». Потолок зарплат в этом сезоне НБА составляет $ 112,4 млн, а порог налога на роскошь — $ 136,6 млн. То есть никаких массивных трат калифорнийский клуб не понесёт.

Ключевой момент обмена — «Клипперс» сбросили трёх неэффективных игроков и получили очень сильного скорера Паэулла. В дополнение к этому ещё и освободили дополнительное свободное место в заявке, которое можно использовать на подписание качественного свободного агента. Как минимум это добавит команде манёвренности для совершения других обменов перед дедлайном.

В настоящее время «Клипперс» не могут рассчитывать на травмированных форвардов Кавая Леонарда (разрыв крестообразных связок) и Пола Джорджа (локоть). Леонард, вероятно, не выйдет на площадку в этом сезоне. Ситуация с восстановлением Джорджа остаётся неопределённой. Статус Джорджа станет известен после МРТ-обследования, которое запланировано на 24 февраля. Вариант с пропуском оставшейся части чемпионата достаточно вероятен.

«Мы знаем, что Кавай, вероятно, не вернется в этом сезоне. Мы пока не знаем статус Пола Джорджа, но парни продолжают сражаться. Каждый день. Не знаю, вернутся ли они в этом сезоне. Я не врач. Но надежда сильнее страха. Так что надеюсь, что эти два парня вернутся. Но кто знает», – сказал недавно главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.

«Клипперс» действительно сражаются. Клуб уверенно держится в зоне плей-ин сверхконкурентной Западной конференции с балансом 27-27. Да, восьмое место в турнирной таблице — не какой-то феноменальный результат, но нужно учитывать обстоятельства. «Клипперс» прогнозировали потенциальное непопадание в плей-ин без Леонарда и вообще «слив» сезона после потери Джорджа в середине декабря. Почти два месяца команда без звёзд в составе выступает на достойном уровне и опережает своего соседа «Лейкерс» (25-28) с Леброном Джеймсом, Кармело Энтони, Энтони Дэвисом и Расселлом Уэстбруком в составе.

«Клипперс» выходили в плей-офф 8 раз за последние 10 лет, а «Лейкерс» — только дважды (хотя один раз взяли титул). С 2010 года «Клипперс» выиграли больше матчем и серий плей-офф, чем «Лейкерс». Баланс личных встреч за этот отрезок — 30-8 в пользу «Клипперс». Да, «Лейкерс» на порядок более популярны в Лос-Анджелесе, но скоро «Клипперс» перестанут делить с ними одну арену, переедут на сверхсовременный стадион в Инглвуд и расширят свою фан-базу.

В последнем матче «Клипперс» обыграли «Лейкерс» (111:110) в дерби Лос-Анджелеса, вырвав победу за 4 секунды до финальной сирены благодаря броску Реджи Джексона. А перед этим совершили камбэк с отставания «-35» в выездном матче против «Вашингтон Уизардс» (116:115). Тогда главным героем встречи стал Люк Кеннард. С характером у команды Лю всё в порядке. Тренер, выигравший титул с Леброном в «Кливленд Кавальерс» в 2016 году, может обставить его в нынешнем сезоне в условиях, когда все условия против «Клипперс». Леброну Джеймсу точно не понравится последний ход «Клипперс» на трансферном рынке.

Пауэлл — талантливый снайпер и скорер, который набирает 18,7 очка при точности трёхочковых 40,6% (лучший результат в «Портленде»). Процент Нормана из-за дуги был на уровне 39,9% или выше в каждом из последних четырех сезонов. Ковингтон в этом сезоне не блистал в атаке, но это никогда и не было его самой сильной чертой. Роберт — один из лучших универсальных оборонительных игроков НБА (особенно хорош в защите на периметре) с большим опытом выступления в постсезоне.

На адаптацию у этих качественных и квалифицированных исполнителей не должно уйти много времени. Пауэлл — уроженец Южной Калифорнии, который воссоединится с бывшими товарищами по чемпионской команде «Торонто Рэпторс» Каваем Леонардом и Сержем Ибакой. В августе Норман подписал с «Портлендом» пятилетний контракт на $ 90 млн, так что «Клипперс» сохранят контроль над ним в долгосрочной перспективе за приемлемую цену для игрока такого уровня. Этим летом Ковингтон станет неограниченно свободным агентом, но у «Лос-Анджелеса» будут права Бёрда на форварда, что позволит команде выйти за пределы потолка зарплат и повторно подписать его. В любом случае даже потеря Роберта не станет критической, учитывая восстановления Леонарда. Ковингтон способен помочь «Клипперс» здесь и сейчас, что является самым важным для команды Лю.

Как уже упоминалось выше, «Клипперс» за счёт обмена с «Портлендом» освободили одно место в заявке из 15 человек. Это потенциально позволит клубу выдать новичку-сенсации Амиру Коффи полноценный контракт вместо двустороннего. Или добавит вариативности при совершении сделок перед дедлайном.

Теперь о «Портленда». Команду Чонси Биллапса покинул третий лучший скорер, который с расчётом на 36 минут показывал результативность сопоставимую с лидерами Си Джей Макколлумом и Дэмьеном Лиллардом. «Трэйл Блэйзерс» (21:32) едва удерживают в зоне плей-ин на десятом месте в Западной конференции. «Портленд» проиграл 6 из 7 последних матчей. Лиллард травмирован и рискует пропустить весь сезон из-за проблем с мышцами живота. Макколлум недавно вернулся в строй после коллапса лёгкого, но это не привело к улучшению результата команды.

Неэффективный Бледсо летом наверняка будет сброшен с платёжной ведомости — только $ 3,9 млн из его зарплаты $ 19,4 млн в следующем сезоне гарантированы. Контракт Уинслоу на $ 4,1 млн в сезоне-2022/2023 может быть сохранён, но сам игрок подвержен травмам и по сравнению с ушедшим Ковингтоном не представляет никакой ценности. Джонсон — сырок новичок, который пока ничего не показал в НБА. Создаётся впечатление, что фронт-офис «Портленда» не рассчитывает на возвращение Лилларда и собирается «сливать». Или вообще обменяет Дэмьена перед дедлайном. Звёздный разыгрывающий уже не так лоялен к клубу, как раньше.

Лиллард заявил, что не будет возвращаться в игру во второй части сезона, если команда не сможет претендовать на плей-офф. Именно в таком положении сейчас пребывает «Портленд». «Трэйл Блэйзерс» создадут торговое исключение на сумму $ 6,5 млн в этой сделке и слегка расчистят ллатёжную ведомость, но это сущий пустяк. «Клипперс» — однозначный победитель этого обмена с участием 5 игроков.