Именитые игроки НБА, которых «Лейкерс» намерены заполучить перед дедлайном
«Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с балансом 26-28. Результат не соответствует ожиданиям. «Лос-Анджелес» должен стать одним из главных игроков на трансферном рынке перед дедлайном 10 февраля.
Бадди Хилд
Один из лучших шутеров НБА был трансферной целью «Лейкерс» ещё летом. Интерес «Лос-Анджелеса» к защитнику «Сакраменто Кингз» сохраняется.
Харрисон Барнс
Ещё один игрок «Сакраменто». «Кингз» (20-35) проваливают сезон, поэтому готовы расстаться с Барнсом, Хилдом и другими исполнителями. Вопрос лишь в компенсации, которую предложат «Сакраменто».
Бен Симмонс
«Филадельфия» хотела бы обменять Симмонса на Джеймса Хардена, но «Бруклин» против. Возможно, «Сиксерс» и «Лейкерс» согласуют обмен Симмонса на Расселла Уэстбрука. Хотя вероятность сделки невысокая, несмотря на заинтересованность «озёрников» в Симмонсе.
Джереми Грант
Сообщалось, что Грант не горит желанием играть за «Лейкерс». Однако его мнение «сливной» «Детройт» может и не учесть, если получит хорошую компенсацию. У «Лос-Анджелеса» есть проблемы с активами, но клуб может кое-что предложить перестроечному «Детройту».
Майлз Тёрнер
«Индиана» (19-35) вряд ли спасёт нынешний сезон. Тёрнер фактически выставлен на обмен. «Лейкерс» не против заполучить лучшего блокирующего прошлого сезона НБА.
Гэри Трент
23-летний защитник «Торонто Рэпторс» набирает 18,1 очка в нынешнем сезоне. «Лейкерс» будет непросто собрать пакет активов, который убедит «Рэпторс» отдать Трента.
Терренс Росс
31-летний Росс не нужен «сливающему» сезон «Орландо Мэджик». Опытный скорер интересен «Лейкерс», которые могут обратиться к варианту с Терренсом в случае отсутствия успеха с трансферами более именитых игроков.
Именитые игроки, которых «Лейкерс» намерены заполучить перед дедлайном НБА
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