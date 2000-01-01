Именитые игроки, которых «Лейкерс» намерены заполучить перед дедлайном НБА

Джереми Грант

Сообщалось, что Грант не горит желанием играть за «Лейкерс». Однако его мнение «сливной» «Детройт» может и не учесть, если получит хорошую компенсацию. У «Лос-Анджелеса» есть проблемы с активами, но клуб может кое-что предложить перестроечному «Детройту».