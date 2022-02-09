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Обмены в НБА: Си Джей Макколлум, Рики Рубио, Карис Леверт, Домантас Сабонис, Тристан Томпсон сменили клубы

В НБА провели три масштабных обмена. С Сабонисом судьба обошлась очень жестоко
Алексей Фалько
С Сабонисом судьба обошлась очень жестоко
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Домантасу придётся выступать в команде, которая выдаёт самую длинную серию непопаданий в плей-офф в истории.

10 февраля, 23:00 мск — время трансферного дедлайна НБА в этом году. Сделок будет очень много, особенно в последние часы. Уже за пару дней до дедлайна в лиге пошли масштабные обмены, которые влияют на расклады в чемпионской гонке и оказывают косвенное влияние на будущие громкие ходы.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» обменял атакующего защитника Си Джея Макколлума, центрового Ларри Нэнса и форварда Тони Снелла в «Нью-Орлеан Пеликанс» на защитников Томаша Саторански, Джоша Харта, Никейла Александер-Уокера, Диди Лозаду, защищенный пик первого раунда драфта-2022 (в диапазоне 5-14) и два пика второго раунда.

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30-летний Макколлум выступал за «Портленд» с момента выбора под 10-м пиком на драфте НБА 2013 года. Си Джей стал символом франшизы «Трэйл Блэйзерс» наряду со своим напарником по задней линии Дэмьеном Лиллардом. «Портленд» выходил в плей-офф в каждом из первых восьми сезонов Макколлума в НБА и добирался до финала Западной конференции в 2019 году. Однако в этом году дела у организации совсем не ладятся. Неопытный главный тренер Чонси Биллапс испытывает проблемы с созданием конкурентоспособной команды и показывает результат ещё хуже, чем его предшественник Терри Стоттс.

«Портленд» (21-33) потерпел пять поражений подряд и выпал за пределы зоны плей-ин. Лиллард травмирован и рискует пропустить остаток сезона. В таких условиях фронт-офис принял решение начать перестройку. Намёк на это был дан после недавнего обмена Нормана Пауэлла и Роберта Ковингтона в «Лос-Анджелес Клипперс», когда в качестве компенсации были получены совершенно неравноценные по таланту игроки: Джастис Уинслоу, Эрик Бледсо и Кеон Джонсон. Сделка по Макколлуму окончательно засвидетельствовала стратегию руководства. Саторански, Лозада, Харт, Александер-Уокер — как минимум половина из этих исполнителей вряд ли останется в Орегоне на следующий сезон. Никто из них не способен повлиять на конкурентоспособность «Трэйл Блэйзерс».

Си Джей Макколлум

Си Джей Макколлум

Фото: instagram.com/trailblazers

Теперь главная интрига заключается в будущем Лилларда. Дэмьен заявил, что не вернётся на площадку в этом сезоне, если команда не сможет бороться за плей-офф. В дальнейшем он тоже вряд ли захочет играть за «сливной» клуб, который стремится получить высокие лотерейные пики. Вопрос в том, когда состоится обмен Лилларда. Некоторые клубы хотят заполучить его прямо сейчас. Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка уже наверняка контактирует со своим коллегой из «Портленда» Джо Кронином по поводу обмена Лилларда на Расселла Уэстбрука в придачу с Тэйленом Хортон-Такером, Кендриком Нанном и будущим пиком первого раунда драфта.

Посмотрим, захотят ли «Трэйл Блэйзерс» брать на себя $ 91 млн зарплаты Уэстбрука за два года. Возможно, «Лейкерс» даже попробуют выменять Лилларда вместе с талантливым центровым Юсуфом Нуркичем, отдав Деандре Джордана, Дуайта Ховарда и любых других игроков ротации, каких «Портленд» только пожелает.

Лилларда может заполучить и «Филадельфия Сиксерс». «Бруклин Нетс» дал понять «Сиксерс», что не собирается обменивать Джеймса Хардена на Бена Симмонса перед дедлайном. Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэрил Мори без проблем подождёт до лета и потом бесплатно подпишет Хардена на рынке свободных агентов, если Джеймс действительно захочет переехать в Пенсильванию. Прямо сейчас есть реальный шанс сбросить Симмонса и выменять Лилларда, который тоже очень интересен Мори. Связка Лилларда и Джоэла Эмбиида могла бы пошуметь в плей-офф Восточной конференции в этом сезоне. В будущем Хардену наверняка было бы интересно с ними объединиться. «Сиксерс» могут предложить «Портленду» лучшие активы, чем «Лейкерс»: Тайриз Макси, Фуркан Коркмаз, Айзея Джо, другие молодые игроки и драфт-пики. Мори пребывает в выгодном положении по сравнению с конкурентами.

«Нью-Орлеан» (21-32) — команда, которая вытеснила «Портленд» из зоны плей-ин на Западе. После этого «Пеликанс» «обокрали» «Блэйзерс», забрав их лучшего доступного игрока. «Нью-Орлеан» стал серьёзным претендентом на плей-офф. Макколлум, Брэндон Ингрэм и Йонас Валанчюнас образуют мощную связку на площадке. Ларри Нэнс — очень квалифицированный резервный центровой. Да и Тони Снелл — не самый худший ролевик по меркам НБА. «Нью-Орлеан» уже может даже не думать о восстановлении Зайона Уильямсона, которое тянется бесконечно и не факт, что закончится в этом сезоне. Ингрэм, Валанчюнас и Макколлум должны выводить «Нью-Орлеан» как минимум в турнир плей-ин.

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Ещё один значимый ход на трансферном рынке состоялся днём ранее. «Кливленд Кавальерс» обменял разыгрывающего Рики Рубио, защищённый пик первого раунда драфта НБА 2022 года, пик второго раунда драфта-2022 и пик второго раунда драфта-2027 в «Индиану Пэйсерз» на атакующего защитника Кариса Леверта. Рубио выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок. «Индиана» приняла его контракт на $ 17 млн исключительно ради драфт-пиков. «Пэйсерз» (19-36) — аналог «Портленда» с Восточной конференции. Команда Рика Карлайла начинает перестройку и будет активно «сливать» оставшуюся часть регулярного чемпионата. Леверт в этом сезоне набирает в среднем 18,7 очка, 4,4 подбора, 3,8 передачи и 1,8 перехвата.

Карис Леверт и Джей Би Бикерстафф

Карис Леверт и Джей Би Бикерстафф

Фото: instagram.com/cavs

Отличное усиления для задней линии «Кавальерс», которые до конца сезона потеряли не только Рубио, но и Коллина Секстона. Дариус Гарлэнд (19,8 очка, 8,2 передачи) отлично закрывает позицию разыгрывающего. Леверт поможет ему на втором номере. «Кливленд» (33-21) сейчас занимает третье место на Востоке и находится в паре побед от лидера. Недавно команда Джей Би Бикерстаффа потеряла очки в играх с аутсайдерами «Детройтом» и «Хьюстоном» во многом из-за нехватки глубины в задней линии. Леверт решает эту проблему.

«Кавальерс» — одна из главных сенсаций сезона. Клуб из Огайо борется за победу на Востоке вместо прогнозируемого «слива». Кевин Лав, Эван Мобли, Джарретт Аллен и Лаури Маркканен классно справляются с работой в передней линии. А вот на Гарлэнда ложилась огромная нагрузка, часть из которой, как уже упоминалось выше, снимет Леверт.

«Кливленд» реально может побороться за выход в финал НБА и даже за титул. Мало кто предполагал, что перестройка в «Кавальерс» завершится через три года после ухода Леброна Джеймса. Кевин Лав отвечает за чемпионский опыт. Молодые Гарлэнд, Мобли и Аллен чрезвычайно голодны до побед. Самое главное — Восток открыт. В конференции нет доминирующей силы. Лидеры «Чикаго Буллз» Демар Дерозан, Никола Вучевич и Зак Лавин ничего не добивались в плей-офф, первый и вовсе считается одним из главных «чокеров» лиги среди игроков. Аналогичное клеймо носит главный тренер «Филадельфии» Док Риверс, который единственным в истории НБА умудрялся упускать преимущество 3-1 в сериях плей-офф более одного раза. Эмбиид подвержен травмам, а громкий обмен Лилларда или Хардена не факт что удастся осуществить. Да и с ними «Сиксерс» не будут выглядеть непобедимым контендером.

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Действующие чемпионы НБА — «Милуоки Бакс» — сделали шаг назад по сравнению с прошлым сезоном. Яннис Адетокунбо, Джру Холидэй и Крис Миддлтон испытывают большие проблемы с тем, чтобы как-то удивить соперников. «Бруклин Нетс» потерпел восемь поражений подряд и просто разваливается. Кевин Дюрант слишком часто травмируется, Джеймс Харден играет без желания, Кайри Ирвинг доступен только на выезде. Текущий лидер Востока «Майами Хит» — точно не несокрушимая машина, как бы ни старались Джимми Батлер и Бэм Адебайо. При удачном стечении обстоятельств «Кливленд» может пройти всех соперников в плей-офф Восточной конференции.

А в финале Западной конференции с условными «Финикс Санз» или «Голден Стэйт Уорриорз» может случиться что угодно. Проклятье Криса Пола в постсезоне снова даст о себе знать. «Голден Стэйт» вернулся, но это не та суперкоманда, что была в 2016-2019 годах — в эпоху Кевина Дюранта. Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин постарели. Все перенесли немало болячек в последние годы. Томпсон вообще только недавно вернулся поле двух с половиной пропущенных лет из-за разрыва ахилла и крестообразных связок.

В общем, «Кливленд» — тёмная лошадка, которая может удивить всех в этом сезоне. Наблюдать за командой Джей Би Бикерстаффа в этом сезоне будет очень интересно.

Возвращаемся к «Индиане». Рубио ничем не поможет «Пэйсерз» в этом сезоне, а летом наверняка покинет команду в качестве свободного агента. «Индиана» сразу же после сброса Леверта осуществила ещё один громкий обмен. «Пэйсерз» отправили в «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса, Джереми Лэмба, Джастина Холидэя и драфт-пик второго раунда драфта-2027. Взамен клуб из Индианаполиса получил Тайриза Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона.

Домантас Сабонис

Домантас Сабонис

Фото: instagram.com/pacers

Домантас, сын легендарного Арвидаса Сабониса, в нынешнем сезоне набирает 18,9 очка, 12,1 подбора, 5,0 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру. Сабонис – уже бывший топовый игрок «Индианы» (19-36), которая застряла на 13-м месте в Восточной конференции. Домантас заслуживал лучшей участи, чем играть в «сливной» команде «Пэйсерз». Вот только попал он в место примерно такое же, если не хуже. «Сакраменто» (20-35) на одну победу отстаёт от зоны плей-ин на Западе, но это крайне неблагополучная организация.

«Кингз» не выходили в плей-офф 15 сезонов подряд – это самая длинная серия в истории НБА. «Сакраменто» не спасал даже некогда самый талантливый центровой лиги Демаркус Казинс. С трудом верится, что Сабонис с ходу изменит культуру этой франшизы. Контракт литовца рассчитан до 2024 года, так что он рискует надолго застрять в Калифорнии. Судьба очень жестоко обошлась с Домантасом.

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В «Индиану» же перешёл 21-летний Тайриз Халибертон – один из самых перспективных молодых игроков НБА. Возможно, он будет претендовать на роль франчайз-игрока перестроечной команды. Хилд – сильный снайпер, за которого можно в будущем получить какие-то активы. Томпсон во многом дублирует навыки Майлза Тёрнера – ещё одного вероятного кандидата на уход перед дедлайном. Болельщикам в Индианаполисе следует запастись терпением. Их команда ещё нескоро снова станет конкурентоспособной.

Разогрев перед дедлайном НБА получился очень неплохим, но все самые значимые сделки впереди и состоятся в течение ближайших 46 часов.

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