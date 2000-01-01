Растрогал даже чёрствого Флорентино Переса. Фелипе Рейес — официально Легенда Евролиги

Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Фелипе Рейес признан Легендой Евролиги
Фелипе Рейес признан Легендой Евролиги
Знаменитый экс-капитан «Реала» Фелипе Рейес получил звание Легенды Евролиги. Прошлым летом Рейес завершил игровую карьеру в возрасте 41 года. Он отыграл 23 сезона на профессиональном уровне и завоевал с мадридским клубом 23 трофея.
AMP-версия
На момент завершения карьеры Рейес был лидером в истории Евролиги по подборам в нападении (705) и третьим по количеству проведённых матчей (357). Фелипе — единственный игрок в истории, который провёл более 1000 матчей в форме «Реала».
На момент завершения карьеры Рейес был лидером в истории Евролиги по подборам в нападении (705) и третьим по количеству проведённых матчей (357). Фелипе — единственный игрок в истории, который провёл более 1000 матчей в форме «Реала».
Рейес выступал за «Реал» с 2004 года, до этого он 6 лет представлял «Эстудиантес». Рейес является двукратным чемпионом Евролиги, 7-кратным чемпионом Испании, 6-кратным обладателем Кубка Короля Испании и 5-кратным победителем Суперкубка Испании. Фелипе признавался MVP испанской лиги в 2009 и 2015 годах.
Рейес выступал за «Реал» с 2004 года, до этого он 6 лет представлял «Эстудиантес». Рейес является двукратным чемпионом Евролиги, 7-кратным чемпионом Испании, 6-кратным обладателем Кубка Короля Испании и 5-кратным победителем Суперкубка Испании. Фелипе признавался MVP испанской лиги в 2009 и 2015 годах.
В составе сборной Испании Рейес стал чемпионом мира — 2006 и трёхкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015). Рейес дважды выигрывал серебряные медали (2008, 2012) Олимпийских игр и один раз — бронзовые (2016).
В составе сборной Испании Рейес стал чемпионом мира — 2006 и трёхкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015). Рейес дважды выигрывал серебряные медали (2008, 2012) Олимпийских игр и один раз — бронзовые (2016).
В ноябре прошлого года Рейес был назначен послом мадридского клуба. «Я реализовал мечту всей своей жизни. Хочу поблагодарить «Реал» за то, что он дал мне всё. Я приехал сюда молодым человеком и завершил карьеру в 41 год. Мадрид научил меня всему в этой жизни», — сказал Рейес.
В ноябре прошлого года Рейес был назначен послом мадридского клуба. «Я реализовал мечту всей своей жизни. Хочу поблагодарить «Реал» за то, что он дал мне всё. Я приехал сюда молодым человеком и завершил карьеру в 41 год. Мадрид научил меня всему в этой жизни», — сказал Рейес.
24-летний Фелипе Рейес после перехода в «Реал» в 2004-м и 41-летний Фелипе Рейес в 2021 году, когда завершил карьеру в качестве многолетнего капитана мадридского клуба.
24-летний Фелипе Рейес после перехода в «Реал» в 2004-м и 41-летний Фелипе Рейес в 2021 году, когда завершил карьеру в качестве многолетнего капитана мадридского клуба.
Рейес — один из немногих спортсменов, пользующихся уважением со стороны Флорентино Переса. Обычно чёрствый и жёсткий президент «Реала» растрогался на церемонии назначения Фелипе послом клуба.
Рейес — один из немногих спортсменов, пользующихся уважением со стороны Флорентино Переса. Обычно чёрствый и жёсткий президент «Реала» растрогался на церемонии назначения Фелипе послом клуба.
«Фелипе Рейес — вечный капитан, символ и легенда «Реала». Фелипе — прекрасный пример самоотверженности и страсти», — заявил Рейес на церемонии. Слова президента клуба были встречены овациями членов совета директоров.
«Фелипе Рейес — вечный капитан, символ и легенда «Реала». Фелипе — прекрасный пример самоотверженности и страсти», — заявил Рейес на церемонии. Слова президента клуба были встречены овациями членов совета директоров.
«Рейес научил нас тому, что такое «Реал», что значит – быть игроком этого клуба. Теперь, когда Фелипе завершил карьеру, а я стал капитаном вместо него, я постараюсь последовать его примеру. Сделаю всё возможное, чтобы помогать товарищам по команде», – сказал защитник «Реала» Серхио Юль.
«Рейес научил нас тому, что такое «Реал», что значит – быть игроком этого клуба. Теперь, когда Фелипе завершил карьеру, а я стал капитаном вместо него, я постараюсь последовать его примеру. Сделаю всё возможное, чтобы помогать товарищам по команде», – сказал защитник «Реала» Серхио Юль.
Рейес стал седьмым игроком, который признан Легендой Евролиги. Ранее подобное звание присуждалось Шарунасу Ясикявичюсу, Хуану Карлосу Наварро (на фото), Рамунасу Шишкаускасу, Теодоросу Папалукасу, Димитрису Диамантидису и Мирсаду Туркану.
Рейес стал седьмым игроком, который признан Легендой Евролиги. Ранее подобное звание присуждалось Шарунасу Ясикявичюсу, Хуану Карлосу Наварро (на фото), Рамунасу Шишкаускасу, Теодоросу Папалукасу, Димитрису Диамантидису и Мирсаду Туркану.
Рейес получил награду перед матчем 26-го тура Евролиги «Реал» — «Барселона». Трибьют-видео в честь Рейеса записали легендарные испанские баскетболисты Серхио Родригес, Серхио Юль, Руди Фернандес (на фото слева) и Пау Газоль (на фото в центре).
Рейес получил награду перед матчем 26-го тура Евролиги «Реал» — «Барселона». Трибьют-видео в честь Рейеса записали легендарные испанские баскетболисты Серхио Родригес, Серхио Юль, Руди Фернандес (на фото слева) и Пау Газоль (на фото в центре).
«Чествование Фелипе делает это «эль класико» особенным. Рейес был отличным игроком. Это заслуженная дань уважения его великолепной карьере. Могу сказать только хорошие слова о нём. Надеюсь, игроки выйдут на площадку с желанием порадовать Фелипе», — сказал главный тренер «Реала» Пабло Ласо перед игрой.
«Чествование Фелипе делает это «эль класико» особенным. Рейес был отличным игроком. Это заслуженная дань уважения его великолепной карьере. Могу сказать только хорошие слова о нём. Надеюсь, игроки выйдут на площадку с желанием порадовать Фелипе», — сказал главный тренер «Реала» Пабло Ласо перед игрой.
Однако «Реал» не смог должным образом почтить Фелипе в знаменательный день. Мадридский клуб без шансов уступил «Барселоне» со счётом 68:86.
Однако «Реал» не смог должным образом почтить Фелипе в знаменательный день. Мадридский клуб без шансов уступил «Барселоне» со счётом 68:86.
Помимо карьерного успеха, Рейес счастлив в личной жизни. Фелипе с 2009 года женат на бывшей кубинской баскетболистке Кирении Кабрере, которая младше него на четыре года. Пара растит двух детей — 7-летнюю дочь Хлою и 5-летнего сына Акселя.
Помимо карьерного успеха, Рейес счастлив в личной жизни. Фелипе с 2009 года женат на бывшей кубинской баскетболистке Кирении Кабрере, которая младше него на четыре года. Пара растит двух детей — 7-летнюю дочь Хлою и 5-летнего сына Акселя.
Альфонсо Рейес — старший брат Фелипе, бывший баскетболист «Реала», «Уникахи» и других испанских клубов. Сейчас 50-летний Альфонсо является президентом профсоюза игроков Испании.
Альфонсо Рейес — старший брат Фелипе, бывший баскетболист «Реала», «Уникахи» и других испанских клубов. Сейчас 50-летний Альфонсо является президентом профсоюза игроков Испании.
Фелипе Рейес и голливудский актёр Адам Сэндлер.
Фелипе Рейес и голливудский актёр Адам Сэндлер.
Растрогал даже чёрствого Флорентино Переса. Фелипе Рейес — официально Легенда Евролиги
Читайте также
Кого «Лейкерс» хотят заполучить перед дедлайном
Кого «Лейкерс» хотят заполучить перед дедлайном
Что стало с семьёй погибшего Коби Брайанта
Что стало с семьёй погибшего Коби Брайанта
Как выглядит дом в США, куда переехал Янис Тимма
Как выглядит дом в США, куда переехал Янис Тимма
Что произошло на День Мартина Лютера Кинга в НБА
Что произошло на День Мартина Лютера Кинга в НБА
Спортсмены-лидеры по вовлечённости в соцсетях
Спортсмены-лидеры по вовлечённости в соцсетях
Самые дорогие вещи во владении Зайона Уильямсона
Самые дорогие вещи во владении Зайона Уильямсона
Главные враги Леброна Джеймса в НБА
Главные враги Леброна Джеймса в НБА
Чего добился 37-летний Леброн Джеймс в 2021 году
Чего добился 37-летний Леброн Джеймс в 2021 году
Рекорды матчей НБА на Рождество в 2021 году
Рекорды матчей НБА на Рождество в 2021 году
5 удивительных вещей во владении Майкла Джордана
5 удивительных вещей во владении Майкла Джордана
Леброн Джеймс тратит $ 1,5 млн в год на своё тело
Леброн Джеймс тратит $ 1,5 млн в год на своё тело
17-летний игрок с ростом 213 см и весом 163 см
17-летний игрок с ростом 213 см и весом 163 см
Школьница-великан в американском баскетболе
Школьница-великан в американском баскетболе
© championat.com 2000–2022