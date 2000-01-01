Растрогал даже чёрствого Флорентино Переса. Фелипе Рейес — официально Легенда Евролиги

«Рейес научил нас тому, что такое «Реал», что значит – быть игроком этого клуба. Теперь, когда Фелипе завершил карьеру, а я стал капитаном вместо него, я постараюсь последовать его примеру. Сделаю всё возможное, чтобы помогать товарищам по команде», – сказал защитник «Реала» Серхио Юль.