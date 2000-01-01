Растрогал даже чёрствого Флорентино Переса. Фелипе Рейес — официально Легенда Евролиги

Фелипе Рейес признан Легендой Евролиги
Знаменитый экс-капитан «Реала» Фелипе Рейес получил звание Легенды Евролиги. Прошлым летом Рейес завершил игровую карьеру в возрасте 41 года. Он отыграл 23 сезона на профессиональном уровне и завоевал с мадридским клубом 23 трофея.
На момент завершения карьеры Рейес был лидером в истории Евролиги по подборам в нападении (705) и третьим по количеству проведённых матчей (357). Фелипе — единственный игрок в истории, который провёл более 1000 матчей в форме «Реала».
Рейес выступал за «Реал» с 2004 года, до этого он 6 лет представлял «Эстудиантес». Рейес является двукратным чемпионом Евролиги, 7-кратным чемпионом Испании, 6-кратным обладателем Кубка Короля Испании и 5-кратным победителем Суперкубка Испании. Фелипе признавался MVP испанской лиги в 2009 и 2015 годах.
В составе сборной Испании Рейес стал чемпионом мира — 2006 и трёхкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015). Рейес дважды выигрывал серебряные медали (2008, 2012) Олимпийских игр и один раз — бронзовые (2016).
В ноябре прошлого года Рейес был назначен послом мадридского клуба. «Я реализовал мечту всей своей жизни. Хочу поблагодарить «Реал» за то, что он дал мне всё. Я приехал сюда молодым человеком и завершил карьеру в 41 год. Мадрид научил меня всему в этой жизни», — сказал Рейес.
24-летний Фелипе Рейес после перехода в «Реал» в 2004-м и 41-летний Фелипе Рейес в 2021 году, когда завершил карьеру в качестве многолетнего капитана мадридского клуба.
Рейес — один из немногих спортсменов, пользующихся уважением со стороны Флорентино Переса. Обычно чёрствый и жёсткий президент «Реала» растрогался на церемонии назначения Фелипе послом клуба.
«Фелипе Рейес — вечный капитан, символ и легенда «Реала». Фелипе — прекрасный пример самоотверженности и страсти», — заявил Рейес на церемонии. Слова президента клуба были встречены овациями членов совета директоров.
«Рейес научил нас тому, что такое «Реал», что значит – быть игроком этого клуба. Теперь, когда Фелипе завершил карьеру, а я стал капитаном вместо него, я постараюсь последовать его примеру. Сделаю всё возможное, чтобы помогать товарищам по команде», – сказал защитник «Реала» Серхио Юль.
Рейес стал седьмым игроком, который признан Легендой Евролиги. Ранее подобное звание присуждалось Шарунасу Ясикявичюсу, Хуану Карлосу Наварро (на фото), Рамунасу Шишкаускасу, Теодоросу Папалукасу, Димитрису Диамантидису и Мирсаду Туркану.
Рейес получил награду перед матчем 26-го тура Евролиги «Реал» — «Барселона». Трибьют-видео в честь Рейеса записали легендарные испанские баскетболисты Серхио Родригес, Серхио Юль, Руди Фернандес (на фото слева) и Пау Газоль (на фото в центре).
«Чествование Фелипе делает это «эль класико» особенным. Рейес был отличным игроком. Это заслуженная дань уважения его великолепной карьере. Могу сказать только хорошие слова о нём. Надеюсь, игроки выйдут на площадку с желанием порадовать Фелипе», — сказал главный тренер «Реала» Пабло Ласо перед игрой.
Однако «Реал» не смог должным образом почтить Фелипе в знаменательный день. Мадридский клуб без шансов уступил «Барселоне» со счётом 68:86.
Помимо карьерного успеха, Рейес счастлив в личной жизни. Фелипе с 2009 года женат на бывшей кубинской баскетболистке Кирении Кабрере, которая младше него на четыре года. Пара растит двух детей — 7-летнюю дочь Хлою и 5-летнего сына Акселя.
Альфонсо Рейес — старший брат Фелипе, бывший баскетболист «Реала», «Уникахи» и других испанских клубов. Сейчас 50-летний Альфонсо является президентом профсоюза игроков Испании.
Фелипе Рейес и голливудский актёр Адам Сэндлер.
Растрогал даже чёрствого Флорентино Переса. Фелипе Рейес — официально Легенда Евролиги
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