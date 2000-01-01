Самые продаваемые игры в истории
Во что играли миллионы людей по всему миру.
Tetris: 500+ млн копий
Самая успешная игра из когда-либо с огромным отрывом от всех конкурентов. Изначально была выпущена на советском компьютере Elektronika 60, но в итоге различные варианты головоломки вышли более чем на 50 платформах.
Minecraft: 238+ млн копий
Трудно найти человека, который не слышал про эту игру в жанре песочницы.
Grand Theft Auto V: 150+ млн копий
Гангстерский боевик, в который играли почти все представители современного поколения.
Wii Sports: 82,90 млн копий
Сборник аркадных спортивных игр для Wii.
PlayerUnknown's Battlegrounds: 70+ млн копий
Первая королевская битва, положившая начало начало целому жанру. Классика видеоигр.
Pokémon (First Generation): 45-47 млн копий
Вся франшиза покемонов продана в количестве более чем 300 млн копий. First Generation — самая популярная часть.
Mario Kart 8/Deluxe: 45,53 млн копий
Версия аркадных гонок во вселенной Марио.
Super Mario Bros.: 40,24 млн копий
Классика, которая не нуждается в лишнем представлении.
Red Dead Redemption 2: 38 млн копий
Вестерн про тяжёлую судьбу ковбоев. Реалистично, брутально и эмоционально.
Mario Kart Wii: 37,38 млн копий
Гонки Mario Kart стали хитом 2006 года.
Самые продаваемые игры в истории. На первом месте — отечественная разработка
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