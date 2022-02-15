Россия едет на чемпионат мира! Даже недружественный жест США не помешал нашей команде

Женская сборная России завоевала путёвку на чемпионат мира 2022 года. Команда Александра Ковалёва разгромила Пуэрто-Рико (102:68) в решающей встрече квалификации, которая прошла в Доминиканской Республике.

Российские баскетболистки перед началом отборочного раунда попали в неприятную ситуацию, а именно столкнулись с недружественным жестом США. Квалификационный турнир должен был проходить на американской территории в Вашингтоне. Сборной России не разрешили въехать в страну из-за антикоронавирусных ограничений (российская вакцина не признана в США). В то же время Бельгия и Пуэрто-Рико, две других команды в квалификационной группе, никаких проблем с поездкой в Вашингтон не имели.

Существовал реальный риск срыва отбора для россиянок. Американцы гнули свою линию. Какого-то желания поспособствовать решению бюрократического вопроса с их стороны не было замечено. Хорошо, что удалось найти запасной вариант с проведением матчей в Доминиканской Республике. Бельгия и Пуэрто-Рико согласились приехать туда для противостояния с нашими баскетболистками сразу после игр с США в Вашингтоне.

Американки играть с Россией вообще не захотели. И здесь ещё раз можно указать на удачное стечение обстоятельств. Из группы выходят три команды из четырёх. То есть отмена встречи США — Россия фактически никак не влияла на распределение мест в квартете. Спортивная составляющая сохранилась, что в сложившихся обстоятельствах было важнее всего.

Изначально было понятно, что США — явный фаворит квартета. Келси Плам, Брионна Джонс, Челси Грэй и другие именитые баскетболистки женской НБА в составе сделали своё дело. Американки выиграли группу после побед над Бельгией (84:75) и Пуэрто-Рико (93:55).

Бельгия и Россия претендовали на второе место. К сожалению, бельгийки во главе с Эммой Мессеман без проблем разобрались с нашими баскетболистками (66:43). Ведущие исполнительницы Мария Вадеева и Анастасия Шилова не смогли сыграть в этом отборе по состоянию здоровья. Их наличие на паркете наверняка помогло бы как минимум навязать бельгийкам достойное сопротивление, но это уже не столь важно.

Судьба России решалась в игре с Пуэрто-Рико. Соперник откровенно слабый, ничего не противопоставивший вышеупомянутым американкам и Бельгии (65:98). Главное было — избежать излишней нервозности. Команда Ковалёва блестяще справилась с задачей, разгромив оппонента с разницей «+34». Раиса Мусина (20 очков, 17 подборов, 5 передач), Нина Глонти (18 очков, 9 подборов, 7 передач) и Елизавета Комарова (18 очков, 7 передач, 4 перехвата) показали лучшую статистику в нашей сборной.

Президент РФБ Андрей Кириленко без излишней эйфории оценил итоги квалификации. Отдельно поблагодарил федерации Бельгии и Пуэрто-Рико, которые могли бы взять пример с США и просто не ехать в Доминиканскую республику, но поступил иначе.

«Нужно трезво оценивать значимость этого результата – мы ведь за ним сюда и ехали. Это хорошее, нужное достижение, но не выдающееся. Хорошо, что мы отобрались на Кубок мира впервые за 12 лет, и для нашей молодой команды очень важно быть среди сильнейших сборных планеты. Но больше я рад, что эта квалификация в принципе состоялась. Изначально мы должны были ехать в Вашингтон, но по понятным причинам этого не случилось. Мы благодарны и ФИБА, и бельгийской, и пуэрториканской федерациям за то, что сделали этот перенос игр в Доминиканскую Республику возможным. И сохранили для нас шанс именно на баскетбольной площадке доказать, что мы достойны быть в числе 12 лучших национальных команд мира», — заявил Кириленко.

Таким образом, Россия едет на чемпионат мира, который состоится в Сиднее с 22 сентября по 1 октября. Наша сборная вошла в число 12 лучших команд планеты. Основная цель выполнена. Теперь остаётся надеяться, что никаких проблем с въездом в Австралию у российских баскетболисток не будет. Уточнять все детали нужно заранее, потому что эта страна известна своими жёсткими антикоронавирусными мерами. Теннисист Новак Джокович не даст соврать.