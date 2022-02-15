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Женская сборная России завоевала путёвку на чемпионат мира по баскетболу, несмотря на недружественный жест США

Россия едет на чемпионат мира! Даже недружественный жест США не помешал нашей команде
Андрей Буров
Женская сборная России
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Хорошо, что отмена встречи российских баскетболисток с американками никак не повлияла на спортивную составляющую квалификации.

Женская сборная России завоевала путёвку на чемпионат мира 2022 года. Команда Александра Ковалёва разгромила Пуэрто-Рико (102:68) в решающей встрече квалификации, которая прошла в Доминиканской Республике.

Российские баскетболистки перед началом отборочного раунда попали в неприятную ситуацию, а именно столкнулись с недружественным жестом США. Квалификационный турнир должен был проходить на американской территории в Вашингтоне. Сборной России не разрешили въехать в страну из-за антикоронавирусных ограничений (российская вакцина не признана в США). В то же время Бельгия и Пуэрто-Рико, две других команды в квалификационной группе, никаких проблем с поездкой в Вашингтон не имели.

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Существовал реальный риск срыва отбора для россиянок. Американцы гнули свою линию. Какого-то желания поспособствовать решению бюрократического вопроса с их стороны не было замечено. Хорошо, что удалось найти запасной вариант с проведением матчей в Доминиканской Республике. Бельгия и Пуэрто-Рико согласились приехать туда для противостояния с нашими баскетболистками сразу после игр с США в Вашингтоне.

Американки играть с Россией вообще не захотели. И здесь ещё раз можно указать на удачное стечение обстоятельств. Из группы выходят три команды из четырёх. То есть отмена встречи США — Россия фактически никак не влияла на распределение мест в квартете. Спортивная составляющая сохранилась, что в сложившихся обстоятельствах было важнее всего.

Изначально было понятно, что США — явный фаворит квартета. Келси Плам, Брионна Джонс, Челси Грэй и другие именитые баскетболистки женской НБА в составе сделали своё дело. Американки выиграли группу после побед над Бельгией (84:75) и Пуэрто-Рико (93:55).

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Бельгия и Россия претендовали на второе место. К сожалению, бельгийки во главе с Эммой Мессеман без проблем разобрались с нашими баскетболистками (66:43). Ведущие исполнительницы Мария Вадеева и Анастасия Шилова не смогли сыграть в этом отборе по состоянию здоровья. Их наличие на паркете наверняка помогло бы как минимум навязать бельгийкам достойное сопротивление, но это уже не столь важно.

Судьба России решалась в игре с Пуэрто-Рико. Соперник откровенно слабый, ничего не противопоставивший вышеупомянутым американкам и Бельгии (65:98). Главное было — избежать излишней нервозности. Команда Ковалёва блестяще справилась с задачей, разгромив оппонента с разницей «+34». Раиса Мусина (20 очков, 17 подборов, 5 передач), Нина Глонти (18 очков, 9 подборов, 7 передач) и Елизавета Комарова (18 очков, 7 передач, 4 перехвата) показали лучшую статистику в нашей сборной.

Президент РФБ Андрей Кириленко без излишней эйфории оценил итоги квалификации. Отдельно поблагодарил федерации Бельгии и Пуэрто-Рико, которые могли бы взять пример с США и просто не ехать в Доминиканскую республику, но поступил иначе.

«Нужно трезво оценивать значимость этого результата – мы ведь за ним сюда и ехали. Это хорошее, нужное достижение, но не выдающееся. Хорошо, что мы отобрались на Кубок мира впервые за 12 лет, и для нашей молодой команды очень важно быть среди сильнейших сборных планеты. Но больше я рад, что эта квалификация в принципе состоялась. Изначально мы должны были ехать в Вашингтон, но по понятным причинам этого не случилось. Мы благодарны и ФИБА, и бельгийской, и пуэрториканской федерациям за то, что сделали этот перенос игр в Доминиканскую Республику возможным. И сохранили для нас шанс именно на баскетбольной площадке доказать, что мы достойны быть в числе 12 лучших национальных команд мира», — заявил Кириленко.

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Таким образом, Россия едет на чемпионат мира, который состоится в Сиднее с 22 сентября по 1 октября. Наша сборная вошла в число 12 лучших команд планеты. Основная цель выполнена. Теперь остаётся надеяться, что никаких проблем с въездом в Австралию у российских баскетболисток не будет. Уточнять все детали нужно заранее, потому что эта страна известна своими жёсткими антикоронавирусными мерами. Теннисист Новак Джокович не даст соврать.

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