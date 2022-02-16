Обмен года в НБА может обернуться катастрофой. «Сиксерс» рискуют, связавшись с Харденом

Перед дедлайном НБА 10 февраля состоялся самый громкий трансфер года — «Бруклин Нетс» обменял защитника Бена Симмонса в «Филадельфию Сиксерс» на Бена Симмонса, Сета Карри и Андре Драммонда.

В целом сделку нельзя назвать невыгодной для «Сиксерс». Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори получил за недовольного Симмонса звезду НБА, как и обещал. Симмонс вообще не хотел выходить на площадку в форме команды, а Харден будет это делать после перерыва на Матч звёзд, когда восстановится после травмы подколенного сухожилия.

Однако не всё так гладко для «Филадельфии». По прошествии недели с момента проведения сделки вскрылись некоторые подробности, которые заставляют усомниться в успехе Хардена в «Сиксерс», Вполне возможно, этот обмен обернётся для «Филадельфии» катастрофой в долгосрочной перспективе. Или даже в краткосрочной. Харден провёл в «Нетс» немногим больше сезона, хотя изначально приходил с ожиданиями образовать «Большое трио» с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом на ближайшие годы. Хотя «Сиксерс» абсолютно не застрахованы от возникновения проблем с Джеймсом уже в 2022-м.

Дэрил Мори и Джеймс Харден Фото: https://twitter.com/dmorey

Тот факт, что Мори приехал забирать Хардена в Нью-Йорк из Филадельфии на частном самолёте, вызвал недоумение баскетбольной общественности. Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон напомнил, что расстояние между городами составляет всего 150 км или пару часов езды на автомобиле. Это сущая мелочь по сравнению со вскрывшейся позже информацией.

По данным ESPN, Харден вёл активную ночную жизнь, несмотря на травму и поражения «Бруклина». От своей любимой привычки посещать стрип-клубы Джеймс так и не смог отказаться. Поведение Хардена в «Нетс» заставляет задуматься о трудовой этике и личностных качествах баскетболиста. По словам инсайдера НБА Марка Стейна, отношения между Кевином Дюрантом и Харденом настолько испортились, что они «почти не общались».

«Помимо безудержного скептицизма по поводу серьёзности его травмы подколенного сухожилия и постоянных вопросов к его физической форме, Харден последние месяцы отличался мрачностью. Источники в лиге утверждают, что до травмы Дюранта бывали случаи, когда две звезды по неизвестным причинам почти не общались. Затем последовал хаос последних нескольких недель без Дюранта, когда Харден перестал общаться со всеми, чтобы пассивно-агрессивно показать, что он больше не хочет находиться в команде», – сказал Стейн.

После публикации этой информации Харден наконец-то появился в расположении «Филадельфии», в очередной раз проявив непрофессиональное отношение к делу. Джеймс затягивал с прохождением медосмотра, чем навредил своему бывшему клубу. Перешедшие в «Нетс» Сет Карри и Андре Драммонд не смогли сыграть против «Майами Хит», так как Харден ещё не был у врачей и не получил от них разрешения на трансфер. В итоге «Бруклин» потерпел 11-е подряд поражение. Прервать серию неудач удалось уже, когда Карри и Драммонд дебютировали в команде против «Сакраменто Кингз» (109:85). Именно Сет и Андре внесли решающий вклад в победу «Нетс», набрав 34 очка на двоих в отсутствие Дюранта и Ирвинга.

Далее Харден появился на первой пресс-конференции в качестве игрока «Сиксерс». Джеймс начал делать выпады против «Бруклина», хотя мог дипломатично сгладить углы в отношении бывшего клуба. Оказывается, Джеймс изначально не особо хотел играть за «Нетс», а также не видел у своих партнёров рвения к победам. Из позитивного можно отметить лишь то, что Харден не стал раскручивать информацию о своём конфликте с Ирвингом.

Джеймс Харден и Док Риверс Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

«Изначально, когда я был в «Хьюстон Рокетс», хотел перейти именно в «Сиксерс». Но этого не произошло. Мы разобрали ситуацию в «Бруклине». Я понимал, что в «Филадельфии» играет лучший «большой» НБА Джоэл Эмбиид. Также здесь хороший тренер Док Риверс. Это далось мне нелегко, но в итоге я счастлив оказаться здесь. И, как вы знаете, нам нужна победа в чемпионате. В обеих ситуациях, и в «Хьюстоне», и в «Бруклине», обмен произошёл из-за меня. В большинстве случаев игроки могут управлять своей судьбой. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я знаю Дэрила Мори со времён выступлений за «Хьюстон», я знаю Дока Риверса, так что для меня этот переход был логичным. Мне нужно быть рядом с парнями, которые, как я знаю, хотят побеждать и готовы сделать всё возможное, чтобы победить. Здесь невероятная структура.

Конфликтовал ли я с Кайри Ирвингом? Мы с Кайри очень хорошие друзья, честно. Что бы ему ни пришлось пережить, или что бы он до сих пор ни переживал, это его личное предпочтение. Но он действительно был очень важен для команды, потому что когда мы с Кевином и Кайри были на площадке и побеждали, это перекрывало все неприятные моменты. К сожалению, мы провели вместе всего 16 матчей, но ничего не поделаешь», — сказал Харден.

В «Бруклине» незаметно какого-то сожаления по поводу потери Джеймса, хотя напрямую никто в организации его не критикует. «Счастлив, что получили игроков, которые хотят быть частью команды», – кратко заявил Кевин Дюрант. Защитник Брюс Браун дал понять, что в команде восстановилась рабочая обстановка после ухода Хардена. «Очень здорово прервать эту серию поражений. Когда мы были в Майами, то провели небольшое объединяющее командное мероприятие, после которого настрой стал другим. Это можно было почувствовать, понять по раздевалке. Мы знаем, что будем в этой команде. Было полезно получше узнать друг друга на том мероприятии. И сегодня мы одержали важную победу. В раздевалке «Нетс» сейчас правильное настроение. Не знаю, что это, но после дедлайна всё изменилось. Все относятся друг к другу с симпатией. Всё здорово», – сказал Браун.

Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден на тренировке «Филадельфии» Фото: instagram.com/sixers

Расхлябанность Хардена в какой-то мере уже успела вылезти боком самой «Филадельфии». Харден не успел активировать опцию игрока на сезон-2022/2023. Джеймс планировал воспользоваться опцией на $ 47,4 млн,, но официальные бумаги были поданы позже крайнего срока. Таким образом, опция не активирована. Да, это может ничего не значить. Но формально у «Сиксерс» нет никаких гарантий того, что Харден останется в команде после этого сезона. Вдруг он начнёт конфликтовать с Эмбиидом или Риверсом (по слухам, Джеймс уже сейчас хочет назначения на пост главного тренера Майка Д’Антони, с которым работал в «Рокетс»). Тогда летом защитник может собрать чемоданы и отправиться в другой город. Хотя, скорее всего, этого не случится и Джеймс проведёт в «Сиксерс» как минимум полтора сезона. Всё упирается в деньги.

Харден должен воспользоваться опцией в конце июня. В таком случае в августе он получит возможность подписать 4-летнее продление контракта на $ 223 млн. Больше такие деньги Джеймс нигде не получит. Харден финансово обеспечит себя до конца карьеры. Причём зарплата пойдёт по нарастающей. В сезоне-2026/2027 36-летний Харден будет получать $ 61,6 млн. Есть вероятность, что контракт Джеймса признают худшим в НБА намного раньше, учитывая регресс игрока.



В нынешнем сезоне максимальная скорость, которой достигал Харден в игре, равна 16,2 миль в час (около 26 км/ч). В прошлом сезоне этот показатель равнялся 16,4. В предыдущих семи сезонах не опускался ниже отметки 19. В период-2017/2020 Харден показывал выдающуюся результативность в «Хьюстоне» — 34 очка в среднем за матч. После перехода в «Нетс» этот показатель упал на 10 баллов. Можно возразить, что он стал набирать меньше очков из-за объединения в одной команде с Дюрантом и Ирвингом, но «Большое трио» провело вместе всего 16 матчей (баланс 13-3).

От Джеймса регулярно требовалась повышенная результативность в момент отсутствия Кайри и Кевина, но атакующие проблески случались крайне редко. Сейчас Хардену 32 года. Он стал достаточно ленивым по сравнению с периодом двухлетней давности. Естественный регресс с возрастом тоже никто не отменял. Дэрил Мори во времена работы в «Хьюстоне» часто любил говорить про «чемпионское окно». Тогда у «Рокетс» была целая пятилетка на попытки свержения династии «Голден Стэйт Уорриорз», но в решающие момент чего-то не хватало. Травма Криса Пола, «чокерство» самого Хардена, конфликты Хардена со своими звёздными напарниками (особенно с упомянутым Полом). Сейчас это так называемое «окно» в «Сиксерс» ещё меньше. Речь идёт в лучшем случае о 1,5-2,5 сезонах способности «Филадельфии» бороться за титул, прежде чем Харден резко сдаст из-за возраста и будет финансово сковывать команду своим громадным контрактом с зарплатой $ 50+ млн в год. Но и во время «окна» условия для «Филадельфии» так себе.

Победа в Восточной конференции в этом и в следующем сезоне вызывает сомнения. Главные конкуренты «Милуоки Бакс», «Майами Хит», «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс» очень хороши. Все они не стоят на месте и прогрессируют. Ныне проблемные «Нетс» после приобретения Симмонса имеют потенциал глобально прибавить. Если Дюрант избежит травм, а Ирвинг вакцинируется или просто получит разрешение властей Нью-Йорка на участие в домашних матчах, то команда Стива Нэша может стать доминирующей машиной. Не стоит забывать, что Док Риверс — единственный тренер в истории НБА, который более одного раза проигрывал серии плей-офф, в которых его команда вела 3-1. Док умудрился сделать это трижды. В прошлом году «Филадельфия» неожиданно вылетела от «Атланты», а сейчас вполне может стать жертвой условного «Кливленда». Никто этому сильно не удивится.

Даже если «Сиксерс» разберутся во всеми соперниками на Востоке, то в финале их, вероятно, будут ждать доминирующие команды Запада «Финикс Санз» (во главе с недругом Крисом Полом) или «Голден Стэйт Уорриорз», которые на фоне «Сиксерс» выглядят явными фаворитами. «Лейкерс» при условии решения текущих проблем тоже смотрятся предпочтительнее. Опыт Леброна Джеймса против «чокерства» Хардена и Эмбиида. Плюс нужно учитывать травматизм Джоэла, который обычно выбывает в самый неподходящий момент.

«Филадельфию» нельзя винить за сброс Симмонса в обмен на Хардена. Но и обольщаться излишне «Сиксерс» не стоит. Вероятность провала в гонке за титул с Харденом выше, чем вероятность успеха. Первое присутствие Джеймса на игре «Филадельфии» уже обернулось провалом — команда Риверса на его глазах потерпела унизительное домашнее поражение от «Бостон Селтикс» (87:135). Харден перед игрой по местной традиции совершил символические удары в колокол.

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Партнёров его появление на арене совершенно не вдохновило, а, скорее, наоборот. Болельщикам «Сиксерс» остаётся лишь надеяться, что самый неприятный момент после перехода Хардена они пережили именно в матче с «Селтикс».