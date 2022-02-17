В гонку за MVP НБА ворвался новый претендент. Леброн, Карри и Дюрант отошли на второй план

Защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан показывает самый доминирующий баскетбол в НБА в течение последних нескольких недель. Дерозан семь раз подряд набрал как минимум 35 очков при 50% с игры. В последней игре с «Сакраменто Кингз» (125:118) Демар записал на свой счёт 38 очков при 16 из 27 с игры (59%).

Дерозан побил рекорд Уилта Чемберлена, который в сезонах-1960/1961 и 1962/1963 набирал 35+ очков при 50+% точности всего 6 раз кряду. Статистика Дерозана в прошлых семи матчах:



38 очков, 59%

40 очков, 67%

38 очков, 50%

35 очков, 64%

36 очков, 68%

38 очков, 59%

45 очков, 60%.

Ещё больше поражает карта бросков Дерозана, который в эру трёхочкового баскетбола атакует преимущественно со средней дистанции.

Карта бросков Демара Дерозана

Дерозан также восьмой раз подряд записал себе в актив 30 и более очков. Это самая продолжительная серия для игроков «Чикаго», Майкл Джордан провел 8 подобных матчей в январе 1996 года. Превзойти Майкла можно будет уже после перерыва на Матч звёзд.

Демар и «Чикаго» с отличным настроением ушли на паузу. «Буллз» (38-21) выиграли пять матчей подряд, вернув себе первое место в Восточной конференции после пару осечек «Майами Хит». А сам Дерозан ворвался в гонку за MVP в качестве нового сильного претендента.



Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант уже более месяца не воспринимаются как серьёзные претенденты на награду. Карри (25,8 очка, 6,3 передач, 5,3 подбора) резко сдал статистически и стал плохо бросать, «Уорриорз» начали чаще проигрывать и потеряли лидерство на Западе. Дюрант (29,2 очка, 7,4 подбора, 5,8 передач( много пропустил из-за травмы. «Нетс» в его отсутствие выдали серию из 11 поражений и опустились в зону плей-ин. Результат команды важен.



Кевин вряд ли вернётся в гонку. «Бруклин» может резко прибавить после перерыва на Матч звёзд после вливания в ротацию Бена Симмонса и разрешения Кайри Ирвингу принимать участие в домашних матчах, но глобально команда Стива Нэша не поднимется. Да и большое количество пропущенных матчей говорит против Кевина. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (29,1 очка, 7,9 подбора, 6,5 передач) набирает доминирующую статистику, но команда находится в зоне плей-ин и вряд ли поднимется выше.

Три самых узнаваемых и популярных игрока НБА — Леброн, Карри, Дюрант — фактически задвинуты на второй план и уступают дорогу более молодому поколению. Некоторые эксперты в последнее время включали в список претендентов 36-летнего разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола. «Финикс» (48-10) с отрывом лидирует в НБА. Крис набирает 14,9 очка и 10,7 передачи. Дабл-дабл в среднем за сезон — солидно в ветеранском возрасте, но всё-таки статистика достаточно слабая для того, чтобы всерьёз рассматриваться в качестве на награду MVP. Даже с учётом феноменального результата «Санз».

На награду MVP до недавнего времени было три реальных претендента. Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (29,4 очка, 11,2 подбора, 6,0 передачи, 1,4 блок-шота), центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич (26,0 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи) и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид (29,3 очка, 11,1 подбора, 4,5 передачи, 1,5 блок-шота). Теперь к ним присоединился Демар Дерозан (51,7 очка, 5,2 подбора, 5,1 передачи). У кого их них лучшие шансы?



Против Янниса говорят два фактора. Первый — усталость участников голосования. Адетокунбо становился MVP в 2019 и 2020 годах. Он является действующим MVP финала НБА. Слишком много индивидуальных наград. Тем более, что Яннис привычно входит в число претендентов на лучшего по защите в НБА. Кроме того, «Бакс» (36-23) занимают третье место в Восточной конференции. Команда Майка Буденхольцера ещё может подняться на вершину, но «Милуоки» уже не так убедителен в регулярном чемпионате, как в прошлые годы. Это сказывается на мышлении голосующих.



Акции Йокича сбивают те же причины. Никола — действующий MVP НБА. Дважды подряд награду получить крайне сложно. Но главный момент заключается в том, что «Денвер» (33-25) занимает шестое место на Западе. Результат команды очень плохой, есть риск вообще опуститься в зону плей-ин. Статистика Йокича самая разноплановая среди всех участников гонки, но низкая позиция «Наггетс» в турнирной таблице сводит его шансы на получение награды к минимуму.

Остаётся Эмбиид, который неудержим под кольцом и кое-что может на периметре. Джоэл в одиночку тащил «Сиксерс» весь сезон, поскольку его напарник Бен Симмонс устроил бойкот и отказался выходить на площадку. Команда Дока Риверса занимает пятое место на Востоке с балансом 34-23. «Филадельфия» надеется подняться повыше после перерыва на Матч звёзд, когда восстановится выменянный перед дедлайном Джеймс Харден. Проблема Эмбиида в том, что Харден заберёт у него существенную часть бросков в атаке. Статистика Джоэла наверняка ухудшится.

И есть Дерозан, который исповедует архаичный стиль баскетбола с обилием двухочковых бросков. Статистика Демара вполне соответствует уровню кандидата на MVP. О включении Демара в гонку начали массово говорить американские СМИ. Дерозан уже давно отвоевал лидерские функции в «Буллз» у Зака Лавина и Николы Вучевича. Личные показатели защитника только улучшаются. Демар может стать MVP, если выполнит главное условие: приведёт «Чикаго» к первому месту на Востоке по итогам регулярного чемпионата. Дерозану отдаёт должное даже его главный конкурент за награду Джоэл Эмбиид.



«Демар в полном порядке. Всегда считал, что Дерозана и его игру недооценивают. Его работа ног напоминает мне то, что делал Коби Брайант… У Демара шикарная работа ног, он отправляет в кольцо очень сложные мячи. Я всегда был его поклонником», – заявил Эмбиид.



До конца регулярного чемпионата командам осталось сыграть в среднем по 23 матча. Расклады в гонке за MVP кардинально не изменятся. Дерозан, Эмбиид, Йокич, Адетокунбо — весь список претендентов на награду. Будет очень красивая история, если на первый план выйдет именно Демар — нестандартный баскетболист, которого успели списать со счетов после невзрачного периода в «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс», Дерозан возродил конкурентоспособность «Чикаго», покоряет рекорды Майкла Джордана и может получить первую серьёзную индивидуальную награду в 32 года, когда в него никто не верил.