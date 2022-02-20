Конкурс данков — ничем не хуже, чем в НБА. Матч звёзд Единой лиги ВТБ удался на славу

Прошлогодняя рекордная результативность не была покорена, но у нынешнего МЗ есть свои качественные преимущества.

В Москве завершился Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Звёзды мира одержали победу над Звёздами России со счётом 129:121.

Сразу стоит отметить, что до рекорда результативности прошлого сезона дотянуть не удалось. Тогда Россия разгромила команду мира — 183:162. Виталий Фридзон ещё и установил невероятный рекорд результативности — 57 очков при 16 попаданиях из-за дуги.

На этот раз команды решили время от времени выкладываться в защите. Зрители даже увидели 9 штрафных бросков. Интрига сохранялась до последних минут, но всё-таки иностранные баскетболисты сумели удержать преимущество. Теперь счёт личных встреч за всю историю противостояний Звёзд России и Звёзд мира равный — 3-3.

Матч звёзд — яркое шоу, неотъемлемыми атрибутами которого являются конкурсы данков и мастерства. Здесь всё было очень интересно. Андрей Воронцевич (УНИКС), Павел Сергеев («Автодор»), Билли Бэрон («Зенит»), Марио Хезонья (УНИКС) соревновались за звание лучшего снайпера.

Российские баскетболисты в финал не вышли. Бэрон в итоге подтвердил своё реноме одного из самых сильных шутеров в европейском баскетболе. В полуфинале Билли уступил Хезонье (21 балл против 22), но в решающем раунде бросал качественнее — 22 балла против 18. Американец реализовал всё 10 «мани-боллов» — мячей, за попадание которых в кольцо начисляется 2 балла. Впечатляющее хладнокровие.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Хезонья взял своё в конкурсе данков. В финале ему снова противостоял игрок «Зенита», на этот раз Алекс Пойтресс. Джерон Джонсон («Автодор») и Камари Мёрфи («Калев») выбыли в первом раунде. За свой последний данк Марио получил максимально возможные 50 баллов. Хезонья выпрыгнул от линии штрафного броска и красиво вколотил сверху после наброса Айзеи Канаана.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Судьями данк-контеста стали стендап-комик Нурлан Сабуров, чемпион мира по данкам Петр Грабовски, глава ВТБ Капитал инвестиции Владимир Потапов, генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин и почётный президент Лиги Сергей Иванов. Строже всех судил Грабовски, который только Хезонье поставил «десятку». По сути, оценка поляка стала решающей и позволила Марио опередить Пойтресса. Алексу понадобилось пять попыток в финале, чтобы исполнить реверс-данк после навеса своего одноклубника Джордана Лойда. Грабовски из-за этого снизил оценку до 7 баллов.

Сам Пётр в конце третьей четверти показал зрителям своё умение забивать сверху. Профессиональный данкер делал это более «чисто». Он не цеплял ассистировавшего Сабурова за голову, как, например, Хезонья делал со своим партнёром Канааном. В целом конкурс данков Матча звёзд Единой лиги ВТБ получился вполне неплохим на фоне аналогичного контеста из НБА. Сегодня утром там победил форвард «Нью-Йорк Никс» Оби Топпин, обыгравший в финале Хуана Тоскано-Андерсона («Голден Стэйт Уорриорз»), а до этого Джейлена Грина («Хьюстон Рокетс») и Коула Энтони («Орландо Мэджик»).

Можно сказать, что Топпин стал лучшим из худших. Все данки были настолько плохими по меркам НБА, что баскетбольное сообщество до сих пор не успокаивается в социальных сетях. Легендарный Шакил О’Нил вживую наблюдал за неуклюжими попытками участников и демонстрировал явное пренебрежение на лице, а затем в «Инстаграме» ещё раз подтвердил свои впечатления.

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Думается, что на Матче звёзд Лиги ВТБ Шак получил бы более приятные эмоции. И это не преувеличение — настолько всё плохо было в НБА. Заокеанской лиге придётся постараться в следующем году, чтобы в конкурсе участвовали реально именитые игроки вроде Зака Лавина и Аарона Гордона, а не сырые молодые парни, которые ещё ничего не добились в своей карьере.

Но вернёмся к Матчу звёзд Лиги ВТБ. Хезонья набрал 29 очков, 4 подбора, 3 передачи и стал MVP. Здесь снова пришлось конкурировать с баскетболистом «Зенита». Джордан Мики оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. Организаторы всё-таки решили поставить во главу угла результативность и общую яркость игры Марио. В какой-то степени жаль, что Хезонье не удалось выиграть конкурс трёхочковых. Получился бы уникальный «хет-трик» для звёздного уик-энда. Хорват получил 1 миллион рублей — по 500 тыс. за победу в конкурсе дальних бросков и за награду MVP. Неплохо для развлекательного вечера.

Можно констатировать, что Матч звёзд удался. Игрокам и тренерам было важно отвлечься от изнурительного сезона. Особенно представителям УНИКСа Велимиру Перасовичу, Андрею Воронцевичу, Марио Хезонье, Айзее Канаану и Джону Брауну. Все они вместе со своими одноклубниками через два дня сыграют важнейший выездной матч Евролиги с «Монако». Казанцы перед паузой имели плотный график и наконец-то получили возможность для передышки. Хезонья поднял себе настроение, да и его партнёры тоже должны быть довольны.

В этом году ведущим Матча звёзд впервые был не Иван Ургант. Шоумен провёл 5 предыдущих МЗ и заслуженно получил своё место в Зале славы Единой лиги. Вместе с ним в этом году туда были включены экс-игрок УНИКСа Костас Каймакоглу, бывший баскетболист «Калева» и «Цмоки-Минск» Бранко Миркович, бывший главный тренер «Зенита» Василий Карасёв и основатель «Нижнего Новгорода» Александр Хайретдинов (посмертно).

Новыми ведущими стали стенд-ап комики Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков. Оба очень популярны и собирают миллионы просмотров в YouTube. Типичный выпуск программы «Что было дальше?», ведущим которой является Сабуров, смотрят более 30 млн раз, а самый популярный превысил отметку 60 млн. Кроме того, на Матче звёзд выступил певец Niletto, клипы которого переваливали отметку 200-300 млн просмотров. Хочется верить, что они привлекут к баскетболу хотя бы небольшую дополнительную аудиторию. Прекрасный вид спорта этого точно заслуживает.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Звёзды России — Звёзды мира — 121:129 (41:36, 23:38, 32:22, 25:33)

Р: Кулагин 17 + 10 передач, Воронцевич (5 + 11 подборов, Швед 15 + 7 передач, Астапкович 16, Боломбой 13 М: Хезонья 29, Мики 28 + 11 подборов, Макколлум 17 + 5 передач.



«Звёзды России»: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Сергей Торопов («Нижний Новгород») – старт; Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Колесников («Автодор»), Евгений Воронов («ПАРМА»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Сергей Карасёв («Зенит»), Джоэл Боломбой (ЦСКА), Никита Курбанов (ЦСКА).

Главный тренер — Зоран Лукич («Нижний Новгород»).

«Звёзды мира»: Эррик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Дэниэл Хэкетт (ЦСКА), Марио Хезонья (УНИКС), Торнике Шенгелия (ЦСКА), Джордан Мики («Зенит») – старт; Билли Бэрон («Зенит»), Кенни Чери («Автодор»), Иффе Лундберг (ЦСКА), Энтони Хики («Астана»), Даррал Уиллис («Енисей»), Джон Браун (УНИКС), Айзея Канаан (УНИКС).

Главный тренер — Велимир Перасович (УНИКС).