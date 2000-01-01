Школьник-баскетболист впечатлил всех своими габаритами
18-летний Донован Клинган — центровой школы «Бристол Централ». Его рост составляет 216 см, а вес — 120 кг.
Донован впечатлил всех своими габаритами на площадке. «Это какой-то мутант», — частые комментарии под роликами с его выступлениями.
Донован набирает 27,3 очка и 17,2 подбора в школьном сезоне.
Один из его самых ярких перформансов состоялся в прошлом году — 37 очков, 28 подборов и 11 блок-шотов за одну игру.
Превосходство над соперниками в габаритах помогло Клингану на площадке и привлекло внимание скаутов.
Мичиган, Нотр-Дам, Сиракьюз, Огайо Стэйт, Уэйк Форрест, Джорджтаун и другие топовые организации NCAA хотели заполучить Клингана, но парень заранее выбрал университет Коннектикута (UConn) из своего родного штата.
Донован выше своего будущего главного тренера Дэна Хёрли на голову.
Сверстники на фоне Клингана тоже смотрятся миниатюрно.
Мэделин Росс — возлюбленная Донована, которая всегда поддерживает парня.
Мэделин не смущает тот факт, что Донован существенно выше неё.
Клинган занимает 51-е место в рейтинге лучших игроков 2004 года рождения по версии ESPN.
У Клингана есть реальные шансы быть выбранным как минимум во втором раунде драфта НБА в 2023 или 2024 годах.
«Это какой-то мутант». 216-сантиметровый школьник впечатлил всех своими габаритами
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