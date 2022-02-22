Отличный трансферный ход «Бруклина». Обставлены сразу пять сильных конкурентов

«Бруклин Нетс» официально подписал контракт с разыгрывающим Гораном Драгичем. Сделка со словенцем рассчитана на оставшуюся часть сезона и принесёт ему $ 728 742.

«Бруклин» и до перехода Горана находился далеко за порогом налога на роскошь, в результате подписания платёжный счёт клуба в конце сезона ещё больше увеличится. Тем не менее ход фронт-офиса во главе с генеральным менеджером Шоном Марксом можно назвать отличным. «Нетс» заполучили лучшего доступного игрока на рынке выкупа. В этом процессе были обставлены сразу пять сильных конкурентов.

Драгич, которого обменяли из «Торонто Рэпторс» в «Сан-Антонио Спёрс» перед дедлайном в этом месяце, выбирал среди нескольких вариантов продолжения карьеры, включая «Милуоки Бакс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Даллас Маверикс», где у Драгича была бы возможность объединиться с соотечественником Лукой Дончичем, также рассматривался как потенциальное место перехода. Тем не менее «Маверикс» после дедлайна не были заинтересованы в подписании Горана, приобретя ещё одного разыгрывающего Спенсера Динвидди в сделке с «Вашингтон Уизардс» по Кристапсу Порзингису.

Дончич очень хотел видеть Драгича в «Маверикс». Горан был ментором Луки в сборной Словении, которая добыла историческую победу на Евробаскете-2017. Действительно обидно, что они не смогли поиграть вместе на клубном уровне. Но жизнь на этом продолжается. Лука спокойно смирился с невозможностью подписания Драгича, как и с уходом Порзингиса ранее.

Переход в «Бруклин» всё равно даёт Горану возможность воссоединиться с хорошо знакомым человеком. Речь о главном тренере Стиве Нэше, который играл в «Финикс Санз», когда Драгич только делал первые шаги в НБА. Нэш был активно вовлечён в процесс переговоров с Гораном, в том числе лично уговаривал своего бывшего товарища по команде выбрать именно «Нетс».

В «Бруклине» Драгич будет закрывать позицию разыгрывающего с Патриком Миллзом, Кайри Ирвингом и Беном Симмонсом. Конкуренция серьёзная, но нужно учитывать обстоятельства. Ирвинг не имеет права участвовать в домашних играх из-за отказа от вакцинации. Точно неясно, когда Симмонс дебютирует в «Нетс». Скорее всего, речь идёт о нескольких неделях. Австралиец пропустил весь сезон, поскольку устроил бойкот в «Филадельфии Сиксерс». Перед дедлайном Бена обменяли на Джеймса Хардена, сняв бремя с плеч баскетболиста. Вероятно, в середине марта он наберёт форму и будет готов выходить на площадку.

Драгич набирал в среднем 13,4 очка, 4,4 передачи и 3,4 подбора при точности 43,2% с игры, 37,3% из-за дуги и 82,8% штрафных в 50 матчах (26,7 минут) за «Майами Хит» в сезоне-2020/2021. Горан появился на площадке всего в пяти играх в составе «Торонто» в этом регулярном чемпионате после того, как «Майами» обменял его на Кайла Лоури в межсезонье. Драгич не играл с ноября по личным причинам. Словенец просто не считал «Рэпторс» своей командой и не хотел туда переходить изначально. С «Бруклином» ситуация совершенно иная. 35-летний Драгич как следует отдохнул и должен предстать в лучшем виде на паркете после перерыва на Матч звёзд НБА.

«Бруклин» отчислил защитника Джевона Картера, чтобы освободить место в заявке для Драгича. Сожалеть о его уходе не стоит. Гарантированный контракт Картера на $ 3,925 млн будет растянут по выплате до конца сезона-2022/2023. Драгич будет зарабатывать $ 15 182 в день по минимальному контракту в «Нетс». Приемлемая цена за недавнего участника Матча звёзд НБА и, как упоминалось выше, лучшего доступного игрока на рынке выкупа.

После перерыва на МЗ вернётся в состав после травмы Кевин Дюрант. Вероятно, к концу регулярного чемпионата восстановится Джо Харрис. Наберёт форму Бен Симмонс. Возможно, власти Нью-Йорка послабят антикоронавирусные ограничения и позволят Ирвингу участвовать в домашних матчах. «Бруклин» благодаря действиям до и после дедлайна разобрался с накопившимися кадровыми проблемами и вступает в заключительную часть сезона в качестве одного из главных претендентов на титул.