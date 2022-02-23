У ЦСКА появились деньги на значимые трансферы. Пангос решает главную проблему команды

ЦСКА объявил о подписании долгосрочного контракта с разыгрывающим Кевином Пангосом. Наконец-то это произошло. Москвичи очень долго и настойчиво пытались заполучить канадца.

В межсезонье трансфер сорвался из-за того, что Кевин получил предложение из клуба НБА «Кливленд Кавальерс». Проявить себя в лучшей лиге мира он не смог, поэтому был отчислен после дедлайна. ЦСКА сразу же воспользовался ситуацией и закрыл проблемную позицию. Хорошо, что это сделано в последний день дозаявочной кампании в Евролиге.

Ранее Gazzetta сообщала, что ЦСКА договорился с Пангосом о контракте до 2024 года на $ 6 млн. Армейский клуб нашёл деньги на крупный трансфер, хотя ранее президент клуба Андрей Ватутин заявлял о проблемах. Пангос — классический разыгрывающий. Отсутствие квалифицированного первого номера — главная и очень наболевшая проблема ЦСКА, которая наконец-то решена.

В прошлом сезоне Пангос выступал за «Зенит», набирая в среднем 13,5 очка (52,2% с игры, 39% трёхочковых, 84,5% штрафных) и 6,7 передачи. Кевин помог команде из Санкт-Петербурга выйти в плей-офф Евролиги, где стал MVP первых матчей серий. Пангос был включён в первую символическую пятерку по итогам сезона.

Версия канадца годичной давности точно моментально усилила бы ЦСКА. А вот нынешнее состояние Пангоса вызывает вопросы. Разыгрывающий провел за «Кавальерс» 24 матча, набирая в среднем 1,6 очка и 1,3 передачи за 7 минут. Он практически не выходил на площадку. Какая-то возможность завоевать значимое место в ротации появилась после травм Коллина Секстона и Рики Рубио, но Кевин сплоховал и был сослан в G-Лигу.

Психологическая уверенность Пангоса пошатнулась. Но для её восстановления есть все предпосылки. В ЦСКА у него точно не будет проблем с доверием тренерского штаба. Кевину нужно максимально быстро влиться в команду, которая испытывала серьёзные проблемы с розыгрышем мяча. Недавно приобретённый Аллерик Фримен явно бы не справился с этой задачей. Алексей Швед, Дэниэл Хэкетт, Габриэль Лундберг теперь могут спокойно играть как атакующие защитники или в крайнем случае комбогарды, не перетруждаясь в плеймейкинге.

«Мы все приветствуем Кевина Пангоса… Он здесь, в конце концов; говорю так, потому что он знает, что мы хотели его перехода намного раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Кевин обязательно добавит нашей игре мыслей, знаний и опыта в созидании. Он в хорошей форме.

Мы с нетерпением ждём, чтобы помочь ему адаптироваться. Товарищи по команде и тренеры сделают всё возможное, чтобы Кевин как можно скорее встроился в нашу систему. Спасибо президенту Андрею Ватутину, руководству и спонсорам за то, что этот переход стал возможен», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Является ли трансфер Пангоса гарантией преображения нынешнего невнятного ЦСКА в лучшую сторону? Нет. Нужно смотреть, в какой форме сейчас Кевин и насколько успешно Итудис интегрирует его в команду. Однако появились основания с оптимизмом смотреть на вторую половину сезона. Вероятность продления серии попаданий в «Финал четырёх» Евролиги выросла, да и в Единой лиге ВТБ «Зениту» и УНИКСу теперь будет сложнее обойти армейцев в гонке за титул.