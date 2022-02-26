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Джеймс Харден дебютировал за «Филадельфию Сиксерс»: как он сыграл

Все ожидания превзойдены. Дебют Джеймса Хардена за «Филадельфию» получился очень удачным
Арина Ершова
Джеймс Харден дебютировал за «Филадельфию"
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Конечно, по одной игре выводы делать рано, но связка Хардена и Эмбиида выглядит чрезвычайно перспективно.

Переход Джеймса Хардена из «Бруклина» в «Филадельфию» – самое громкое событие нынешнего сезона НБА. Развал «Большого трио» «Нетс» и перспективы Бороды на новом месте – всё это вызвало нешуточный интерес. Поэтому сегодня к Хардену было приковано огромное внимание – он впервые вышел на площадку в составе «Сиксерс».

Джеймс официально присоединился к команде ещё 10 февраля. Вместе с ним в «Филадельфию» отправился Пол Миллсэп, а «Нетс» получили Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два пика в первом раунде драфта. Кому и насколько выгоден этот обмен – покажет время, определённые риски несут обе стороны. А пока в центре внимания остаётся самый звёздный его участник.

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После того как переход состоялся, Хардену начали перемывать косточки. Обсуждали его активную ночную жизнь, испортившиеся отношения с одноклубниками, упавшую статистику… А сам Джеймс лишь подливал масла в огонь. Сначала он затягивал с прохождением медосмотра. Из-за того, что он не получил от врачей разрешение на трансфер, перешедшие в «Нетс» Сет Карри и Андре Драммонд не смогли сыграть против «Майами Хит». И подопечные Стива Нэша потерпели 11-е поражение подряд.

А на своей первой пресс-конференции в качестве игрока «Сиксерс» Харден не упустил возможность сделать выпад в адрес бывшей команды. Играть за «Бруклин» он, как выяснилось, с самого начала не очень-то и хотел, а экс-одноклубники (включая Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга) были не так уж голодны к победам. В общем, с «Нетс» Джеймс разошёлся на минорной ноте. Правда, поклонников «Сиксерс» это не смутило – после перехода Харден даже стал лидером НБА по продажам маек. Конечно, не по очкам и перехватам, как пару лет назад, но хоть что-то.

Первого появления защитника в составе нового клуба очень ждали. Он мог состояться ещё 16 февраля в матче с «Бостон Селтикс», в котором «Филадельфия» потерпела одно из крупнейших поражений в истории (87:135). Но позже выяснилось, что из-за травмы он пропустит Матч всех звёзд, а также две встречи перед ним. Дебют пришлось отложить.

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Но сегодня он наконец состоялся. Харден вышел на выездной матч с «Миннесотой» в стартовой пятёрке вместе с Джоэлом Эмбиидом, Матисом Тибулом, Тайризом Макси и Тобиасом Харрисом.

Харден хоть и появился на площадке с первых минут, но форсировать события не стал. Чтобы набрать свои первые очки за «Филадельфию», ему понадобилось чуть больше трёх минут. Обыграв Энтони Эдвардса, он оформил лэй-ап в проходе, а также реализовал последовавший за этим штрафной бросок.

Но в целом на игре «Филадельфии» присутствие на площадке доминирующего защитника сказалось сразу. Благодаря его качественным пасам нападение команды заиграло новыми красками – это то, чего «Сиксерс» не хватало. До перехода Хардена в коллективе, по сути, был всего один разыгрывающий – Тайриз Макси, которого «Фила» отказалась включать в сделку с «Нетс». Но в свои 21 год он только набирается опыта. И появление Джеймса на площадке определённо позволило снять с него часть нагрузки. Пока Макси носился по паркету с сумасшедшей скоростью, забрасывая флоатеры, Харден то и дело находил его пасом.

Само собой, вниманием не был обделён и лидер команды Джоэл Эмбиид: «Вы бы видели моё лицо каждый раз. Пасы приходили, когда я даже не ожидал этого. Мяч просто прилетал. Это то, что делает Харден. Он упрощает игру и для меня, и для моих товарищей по команде».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

Дуэт Хардена и Эмбиида, кстати, смотрелся вполне убедительно. И за счёт высококлассных передач Бороды, и за счёт пик-н-роллов, благодаря которым создавалась отличная возможность для набора очков. Помимо этого, на двоих они настреляли 19 очков со штрафной линии. Это неудивительно, ведь «Миннесота» – команда, которая лидирует в НБА по среднему количеству фолов за игру. А Эмбиид с Харденом занимают первое и четвёртое места в лиге по количеству реализованных штрафных.

Сам Харден, конечно, был хорош не только в роли ассистента. Не обошлось и без фирменных степ-бэков, три из которых завершились заброшенными трёхочковыми. Кстати, за весь матч Джеймс пять раз попал из-за дуги – ровно столько же «трёшек» Бен Симмонс реализовал за четыре сезона в «Филадельфии».

В итоге в матче с «Миннесотой» «Сиксерс» одержали победу со счётом 133:102. Эмбиид оформил «дабл-дабл» из 34 очков и 10 подборов, а Харден – из 27 очков и 12 передач. Ещё 28 очков (+4 перехвата) набрал Макси. До трипл-дабла Бороде не хватило совсем чуть-чуть – он записал на свой счёт только 8 подборов. Зато покидал площадку с лучшим «плюс-минусом» в команде – «+35».

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«Сегодняшний вечер был отличным началом. Но нам предстоит пройти долгий путь, и мы будем делать всё, что потребуется, чтобы выработать полезные привычки и быть готовыми, когда придёт время», – сказал Харден.

В целом дебют Хардена в «Филадельфии» удался и превзошёл все ожидания. Джеймс – бросающий защитник. Партнёр, которого у Эмбиида никогда не было. По одному матчу выводы делать рано, но «Филадельфия» в гостях просто разнесла не самого простого соперника — «Миннесоту», которая претендует на прямую путёвку в плей-офф Западной конференции. Разительный контракт по сравнению с вышеупомянутым матчем с «Бостоном», который команда Дока Ривера проводила без Хардена. Конечно, глобальные выводы делать ещё рано, но связка Хардена с Эмбиидом выглядит очень интригующе.

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