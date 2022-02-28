В «Лейкерс» – полная катастрофа. И даже Леброн с ней уже не справляется

В нынешнем сезоне на «Лейкерс» без слёз не взглянешь. Поражение за поражением, полное отсутствие игры и мотивации, и даже Леброн уже не справляется. Сегодня команда разгромно проиграла «Новому Орлеану» (95:123), с которым борется за место в плей-ин. До окончания регулярного сезона осталось не так много матчей, а дела обстоят совсем печально. И в успех так называемой суперкоманды уже совсем не верится. Полная катастрофа.
Матч с «Пеликанс» во всей красе показал, как всё плохо у нынешних «Лейкерс». Фактически, игра была закончена уже в третьей четверти, когда Брэндон Ингрэм, Йонас Валанчюнас и Си Джей Макколлум разбили оборону соперника вдребезги. Но самое печальное то, что, выдав чудовищную игру в защите, «озёрники» просто сдались. И попали 33,3% с игры, не реализовав ни одного из девяти дальних бросков. Разница в счёте достигла отметки в 30 очков, а зрители на «Крипто.ком Арене» свистели без устали.
Леброну тоже досталось – Короля освистали после очередной потери в третьей четверти. И это вполне заслуженно. Он хоть и набрал 32 очка (13/23 с игры), но все 35 минут стоял столбом в обороне и только пожимал плечами. Вытащить заведомо проигранную встречу в одиночку мало кому под силу, и сегодняшний матч показал – 37-летний Джеймс это сделать уже не может.
А рассчитывать больше было не на кого. Уэстбрук предсказуемо выдал 5/15 с игры, ноль передач за 40 минут и плюс-минус «-26». Энтони Дэвис, который проводит неплохой сезон, выбыл ещё до перерыва на Матч всех звёзд из-за травмы голеностопа и пропустит ещё 4-5 недель. Кто будет спасать «Лейкерс» за 22 матча до окончания регулярки – непонятно.
«На сегодняшний день у меня нет ответов. Если мы говорим о будущем, то нам предстоит во всём разобраться. Мы не знаем, что может произойти в ближайшие несколько недель. На то, что произошло сегодня с середины второй четверти и до конца третьей, у меня нет ответов. Команда соперника играла хорошо. На днях они на выезде обыграли «Финикс», а сегодня выбили дверь у нас», – высказался Джеймс.
Итог сегодняшней встречи – 23 потери, 14 из которых пришлось только на дуэт Леброна и Расселла, в два раза меньше результативных передач, чем у соперника, 20,6% реализации из-за дуги, проигранный подбор… И самая крупная победа в матчах с «Лейкерс» в истории «Нового Орлеана». Подопечные Фрэнка Вогеля были плохи абсолютно во всём. Эксперт ESPN Кендрик Перкинс даже предположил, что такой провал может стоить главному тренеру работы.
«Пеликанс» сегодня хорошенько обработали «Лейкерс». К сожалению, такой разгром может стоит Вогелю работы! Лично я не считаю, что Вогеля надо увольнять, но не представляю, что на такой позор не будет никакой реакции».
На данный момент «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, незначительно опережая «Пеликанс». И теперь команда, которую в межсезонье называли одним из главных фаворитов чемпионата, с горем пополам держится в зоне плей-ин.
Как быть и что делать – вопросы риторические. С увольнением Вогеля проблемы нынешних «Лейкерс» вряд ли решатся. Неужели в это межсезонье нас ждут очередная «перестройка» и тотальное обновление состава? Если так, то его формирование лучше предоставить знающему человеку, а не Леброну Джеймсу.
Король, активно принимавший участие в подписании новых игроков, в том числе Уэстбрука, наступил на собственные грабли. Команда, которая вроде как строилась вокруг Леброна, должна была помочь реализовать ему чемпионские амбиции. А в итоге получилось так, что Джеймс в одиночку должен тащить за собой унылых ролевиков. И это у него, кажется, перестало получаться.
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