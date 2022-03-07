Джа Морант творит историю. Сначала его сравнивали с Джорданом, а теперь пророчат титул MVP

В нынешнем сезоне «Гриззлис» совершили настоящий прорыв, чего от них, прямо скажем, никто не ждал. Подопечные Тейлора Дженкинса занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, опередив «Голден Стэйт» по количеству побед. И главной звездой нынешнего феноменального «Мемфиса» является никто другой, как Джа Морант. 22-летний защитник выдаёт невероятный отрезок и уже вписал своё имя в историю команды. Теперь ему пророчат титул MVP!

Морант присоединился к «Мемфису» в 2019-м, после того как команда выбрала его под вторым номером на драфте. Его дебют выдался вполне успешным, и в итоге игрока признали лучшим новичком года в НБА. В целом Джа провёл в команде два хороших сезона, в среднем набирая 18,6 очка, 3,9 подбора и 3,3 передачи. А вот в нынешнем сезоне – причём с самого его начала – он вышел на совершенно новый уровень. И даже съездил на свой первый Матч всех звёзд.

К защитнику всегда было приковано достаточно внимания – за пластичным и прыгучим Морантом было просто приятно наблюдать. Но после того, что он вытворял в последних матчах, о Джа заговорили абсолютно все. Сначала Джа, как и многих восходящих звёзд лиги, начали сравнивать с Майклом Джорданом. О том, что Морант напоминает молодого Эм Джея, говорили чемпион НБА Кендрик Перкинс, эксперты Билл Симмонс и Макс Келлерман и другие. Но теперь куда больший интерес вызывает ближайшее будущее Джа – ведь с такой игрой он вполне себе может получить награду самому ценному игроку сезона.

27 февраля Морант установил рекорд «Мемфиса» по результативности в матчах регулярного чемпионата, набрав 46 очков в победной встрече с «Чикаго Буллз» (116:100). Предыдущий рекорд (45 очков) принадлежал Майку Миллеру и продержался 15 лет.

Фото: Getty Images

А спустя два дня выяснилось, что 46 – далеко не предел. В матче со «Спёрс» (118:105) Морант обновил собственный рекорд, а также выдал самую результативную игру в карьере, набрав 52 очка. Причём остальные игроки, вышедшие на площадку в стартовой пятёрке, набрали всего 18 очков на четверых. Джа стал настоящим героем той встречи. Он выдавал момент за моментом: попал с логотипа, вколотил баззер-битер после паса через всю площадку, а ещё поставил данк через семифутера Якоба Пёлтля. В общем, незабываемый вечер для Моранта.

Права на видео принадлежат баскетбольному клубу Memphis Grizzlies. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» баскетбольного клуба Memphis Grizzlies.

Права на видео принадлежат баскетбольному клубу Memphis Grizzlies. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» баскетбольного клуба Memphis Grizzlies.

В нынешнем сезоне он набирал больше 40 очков уже в шести матчах. В прошедшем 4 марта матче с «Бостоном» (107:120) до этой отметки не хватило совсем чуть-чуть – Морант настрелял 38 очков. Во встречах с «Орландо» и «Хьюстоном» вышло поменьше – 25 и 22 очка соответственно. Но его средняя статистика после МВЗ всё равно впечатляет – 33,8 очка, 5,1 подбора и 4,8 передачи за игру. Кстати, до Моранта никому не удавалось набрать 50+ очков за «Мемфис». Клуб был основан в 1995-м – Джа тогда ещё не родился. А вчера он стал первым за 27 лет игроком, настрелявшим полсотни в майке «Гриззлиз». И теперь в истории всех 30 франшиз НБА есть игрок, набиравший больше 50 очков в одном матче.

Фото: Getty Images

Помимо этого, Моранту принадлежит ещё один рекорд «Мемфиса» – по результативности в матчах плей-офф. В мае 2021-го он набрал 47 очков в четвертьфинальной встрече с «Ютой». В общем, уже сейчас он по праву является одним из самых успешных игроков в истории «Гриззлиз». А ещё – одним из лучших в нынешней НБА.

Главный тренер «Гриззлиз» Тейлор Дженкинс уверен, что его подопечный уже наиграл на звание самого ценного игрока сезона:

«Думаю, что он абсолютно заслуживает того, чтобы стать MVP. Уровень, на котором он играет, и то, как он влияет на нашу команду – это и есть истинное определение MVP. Не я принимаю решения, но для меня совершенно очевидно, что он MVP».

Такое же мнение выразил бывший игрок НБА, а ныне эксперт ESPN Джей Уильямс: «Думаю, сейчас он немного опережает Джоэла Эмбиида и Николу Йокича в борьбе за звание MVP».

Даже легендарный Аллен Айверсон, с которым Моранта частенько сравнивали, оценил выступление игрока по заслугам. В своём «твиттере» Айверсон выложил фотографию трофея MVP с майкой молодого защитника и написал: «Рано или поздно!»

На прошлой неделе Морант занимал седьмое место в гонке за награду самому ценному игроку сезона, а после матчей с «Чикаго» и «Сан-Антонио» отыграл две позиции в обновлённом рейтинге и поднялся на пятую строчку. А исход событий будет зависеть только от того, как Джа покажет себя в оставшихся 19 матчах. Кажется, что он уже вышел на пик своей формы, но не исключено, что Морант ещё сможет нас удивить.