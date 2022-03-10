Звезда американского баскетбола арестована в России. Ей грозит срок за ввоз наркотиков

Суперзвезда женской сборной США по баскетболу Бриттни Грайнер, выступающая за екатеринбургский УГМК и «Финикс Меркури», очутилась в центре международного скандала. В феврале титулованная спортсменка была арестована в московском аэропорту – она попалась на ввозе в Россию запрещённых веществ. На Грайнер было заведено уголовное дело, и теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы!

На данный момент Бриттни – одна из лучших баскетболисток планеты. В прошлом году центровая стала двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США, установив рекорд по набранным очкам, а также была включена в первую символическую пятёрку ЖНБА. Помимо этого, Грайнер является двукратной чемпионкой мира, победительницей ЖНБА и четырёхкратной чемпионкой Евролиги в составе УГМК, за который она выступает с 2014 года. Но когда американке доведётся выйти на площадку в следующий раз – непонятно.

Об аресте Грайнер стало известно 5 марта. Инцидент произошёл в московском аэропорту Шереметьево в феврале. В тот день спортсменка возвращалась в Россию из Нью-Йорка. Когда девушка проходила через «зелёный коридор», её багаж привлёк внимание служебной собаки. После этого сотрудники таможенной службы просканировали чемодан Бриттни и обнаружили два электронных испарителя, наполненных зелёной жидкостью – как выяснилось, это было масло каннабиса.

В штате Нью-Йорк гашишное масло не является запрещённым веществом. Поэтому при досмотре багажа в местном аэропорту проблем у Грайнер не возникло. Видимо, Бриттни просто была не в курсе, какие последствия будут ждать её за провоз субстанции в Россию. Теперь американке грозит от 5 до 10 лет тюрьмы по статье 229.1 УК РФ – «контрабанда наркотических веществ в значительном размере».

Какая мера пресечения будет избрана для Грайнер, если она не сможет оправдаться, пока неизвестно. Как неизвестно и то, где она находится, пока продолжаются следственные мероприятия. Но главное, что о происходящем осведомлено окружение баскетболистки. Агент Бриттни сообщила, что её юристы находятся в непрерывном контакте с самой спортсменкой, её семьёй, командами, а также ЖНБА и НБА.

А американский сенатор Линдси Грэм заявил, что над ситуацией работает даже Госдеп. Это неудивительно, ведь в США случившееся моментально связали с непростой политической обстановкой. Кто-то даже осуждает Бриттни за то, что она вообще поехала играть за российский клуб, хотя это легко объясняется разницей в контрактах. В ЖНБА она зарабатывает примерно $ 225 тыс. за сезон, а в УГМК – $ 1 млн. Так что её решение уж точно не подкреплено какими-либо политическими мотивами.

Многие, конечно, наоборот встали на защиту Грайнер – в социальных сетях набирает популярность хештег #FreeBrittneyGriner – «Свободу Бриттни Грайнер». Помимо этого, была создана петиция за её безопасную транспортировку в США. Открытую поддержку спортсменке выразили ЖНБА, «Финикс Меркури», Федерация баскетбола США, ряд американских спортсменов и политиков, и, само собой, её супруга Черель. Последняя оставила в своём «инстаграме» трогательное сообщение.

«Мы любим тебя, детка! Люди советуют занять себя чем-то. Но в этом мире нет ни одного дела, которое могло бы отвлечь от беспокойства о тебе. Мне не хватает твоего голоса. Я скучаю по твоему присутствию. Мне не хватает слов, чтобы выразить эту боль. Я страдаю, мы все страдаем», – написала жена Грайнер.

Что теперь будет с Грайнер, остаётся только догадываться. Ситуация крайне непростая, ведь к ней подключилась и американская сторона. Но делать какие-либо выводы пока рано ­– за нас их сделают правоохранительные органы. Посмотрим, как в дальнейшем всё сложится для Бриттни. И не поставит ли произошедшее крест на её потрясающей баскетбольной карьере.