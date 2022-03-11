«Нетс» разгромили «Филадельфию». Борода зря ушёл от Дюранта и компании?

В НБА состоялся, пожалуй, один из самых ожидаемых матчей регулярки. «Филадельфия» впервые противостояла «Бруклину» после громкого обмена Бена Симмонса на Джеймса Хардена. И пускай дебют последнего на новом месте вышел вполне успешным, проявить себя в матче с бывшими одноклубниками у Бороды не получилось. До сегодняшнего дня «Фила» не проиграла ни одного матча с Харденом в составе, но «Бруклин» стал для команды первым по-настоящему серьёзным соперником. И «Сиксерс» он оказался не по зубам.

«Филадельфия» «летела» с двузначным отставанием уже после первой четверти. Хозяева провалились в обороне: сделав упор на индивидуальную игру, они позволяли сопернику активно двигать мяч, доминировать в «краске» и постоянно атаковать кольцо. Всё-таки с приходом Хардена игра «Сиксерс» в защите стала менее надёжной. В нападении хозяева допускали слишком много ненужных ошибок: торопились, промахивались и совершали потери. А в четвёртой четверти игроки стартовой пятёрки «Филадельфии» не сделали ни одного броска по кольцу. Как итог – провал по всем фронтам и разгромное поражение 100:129.

«Соперники были гораздо лучше в плане физики. Это единственное, в чём, как мне кажется, мы уступили им сегодня. Вся команда боролась. Я боролся. Мы выигрываем вместе как команда, мы проигрываем вместе как команда. Отчасти дело в том, что мы не использовали пространство, не двигали мяч. Все хотели выиграть игру, но мы не понимали, что для победы нужно играть вместе, так что это хороший урок для нас», – высказался Риверс.

Джеймс Харден Фото: Elsa/Getty Images

Что касается Хардена, то этот матч провёл он из рук вон плохо. У него, как и у Эмбиида, был худший «плюс-минус» в команде (-30). Но Джоэлу хотя бы удалось набросать на дабл-дабл из 27 очков (15 — со штрафной линии) и 12 подборов. А вот «Борода» набрал всего 11 очков, выдав 3/17 с игры. При этом он не забросил ни одного двухочкового, хотя сделал аж 10 попыток. Впервые в своей карьере Харден не реализовал ни одного броска внутри трёхочковой дуги при двузначном количестве попыток. Впрочем, ничего нового – Харден не впервые теряется на площадке в ответственный момент.



«Я должен быть лучше в индивидуальном плане. Некоторые потери были просто небрежными. Как команда мы посмотрим запись матча и увидим, где можем прибавить. Мы просто продолжим совершенствоваться. Это всего лишь шестая наша игра вместе, я всё ещё пытаюсь разобраться. Но сегодня мы получили пинок под зад. С тех пор, как я здесь, всё было слишком хорошо, а сегодня мы смогли вернуться к реальности», – сказал Харден.

Теперь о «Бруклине». Бен Симмонс, перешедший в команду в обмен на Хардена, на площадку так и не вышел. При этом, кстати, всё равно был освистан. Но во второй половине зрители переключились на собственную команду, а «Нетс» доказали, что и без Хардена с Симмонсом способны обыгрывать фаворитов Восточной конференции. Дюрант набрал 25 очков, 14 подборов и 7 передач, Сет Карри – ещё 24 очка, а Кайри Ирвинг – 22. У команды есть надёжные исполнители, и «Нетс» пока рано списывать со счетов, несмотря на неубедительное выступление во второй половине регулярки. Посмотрим, что изменится после восстановления многострадального Симмонса.

Сегодня «Бруклин» показал, что прямо сейчас обновлённый состав «Сиксерс» не так хорош, как казалось. Поторопился ли Харден, решив покинуть «Бруклин»? Возможно. Как сказал Кевин Дюрант, Джеймс принял решение, которое, как он думает, приблизило его к титулу. Так ли это, покажет плей-офф, до старта которого у команд ещё есть немного времени.