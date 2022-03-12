Попович — тренер номер один в НБА. Он стал самым побеждающим наставником в истории лиги!

73-летний наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович – самый успешный тренер в истории регулярных чемпионатов НБА. После победы его команды в матче с «Ютой» (104:102) специалист вышел на первое место по количеству выигранных встреч в регулярке. Теперь у невероятного Поповича аж 1336 тренерских побед!

Специалист опередил легендарного Дона Нельсона, с которым когда-то вместе работал в «Голден Стэйт» и до сегодняшнего дня делил первую строчку в рейтинге самых побеждающих наставников. У Нельсона за 34 года тренерской карьеры было 1335 побед в регулярке.



Сейчас, помимо Поповича, в десятку лучших по этому показателю входит лишь один действующий тренер – Док Риверс. Он занимает 10-ю позицию с 1032 победами.

10 тренеров НБА с наибольшим количеством побед в регулярке



1. Грегг Попович – 1336 побед.

2. Дон Нельсон – 1335.

3. Ленни Уилкенс – 1332.

4. Джерри Слоан – 1221.

5. Пэт Райли – 1210.

6. Джордж Карл – 1175.

7. Фил Джексон – 1155.

8. Ларри Браун – 1098.

9. Рик Адельман – 1042.

10. Док Риверс – 1032. 1. Грегг Попович – 1336 побед.2. Дон Нельсон – 1335.3. Ленни Уилкенс – 1332.4. Джерри Слоан – 1221.5. Пэт Райли – 1210.6. Джордж Карл – 1175.7. Фил Джексон – 1155.8. Ларри Браун – 1098.9. Рик Адельман – 1042.10. Док Риверс – 1032.

После матча «Спёрс» показали видеоролик с поздравлением от Нельсона, в котором он назвал Поповича одним из своих лучших друзей и сказал, как он гордится успехом своего бывшего ассистента.



«Очень горжусь всеми твоими достижениями и всем, что ты сделал для мирового баскетбола. Но больше всего я горжусь тем, что ты сделал сегодня. Я с нетерпением ждал этого дня», – сказал Нельсон.

«Ирония в том, что Нелли дал мне работу, когда у меня её не было в 92-м году. Он взял меня к себе. И теперь находиться в таком положении, на мой взгляд, незаслуженно и довольно неловко, потому что он был так добр, спасая задницу моей семьи. Так что это ирония судьбы, что я сижу здесь в этой ситуации», – отреагировал Попович.

Поздравили тренера, само собой, и игроки «Сан-Антонио». После финальной сирены подопечные Поповича поспешили к специалисту, чтобы отпраздновать победу и его феноменальное достижение. Правда, сам наставник предпочёл поскорее отправиться в подтрибунку.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Это не мой рекорд, это наш рекорд. Он принадлежит этому городу. Такие вещи не принадлежат одному человеку. Баскетбол – командный вид спорта. Ты учишь своих игроков, что они должны работать вместе. И так, безусловно, произошло в моей жизни со всеми замечательными игроками и тренерами, с персоналом, с поддержкой этого замечательного города. Болельщики поддерживают нас, несмотря ни на что», – высказался тренер.

Фото: Rob Carr/Getty Images

Грег – настоящая легенда «Сан-Антонио». Он проводит в команде свой 26-й сезон – это самое долгое сотрудничество в истории НБА. За эти 26 лет он пять раз приводил команду к чемпионству и трижды завоёвывал награду лучшему тренеру года. У одного Поповича со «Спёрс» было больше побед в регулярке, чем у шести франшиз НБА: «Орландо» (1230), «Шарлотт Хорнетс» (1116), «Миннесота» (1041), «Торонто» (1018), «Мемфис» (910), «Новый Орлеан» (731).

А вот по тренерским победам в плей-офф Попович занимает третье место в истории. Его опережают только Фил Джексон и Пэт Райли. У Джексона, под руководством которого клубы 11 раз становились чемпионами, аж 229 побед. И в ближайшие пару лет обойти его, увы, не удастся. А вот у Райли всего на один выигранный матч больше, чем у Поповича – 171 против 170. И если в этом сезоне «Спёрс» удастся зацепиться за плей-офф, специалист наверняка поднимется на вторую строчку.



Конечно, само попадание «Спёрс» в плей-офф для Поповича куда важнее, чем какие-либо персональные достижения. Специалист давно вписал своё имя в историю НБА, и ему уже есть чем гордиться. Но сегодня он стал самым побеждающим тренером лиги – по-настоящему уникальное событие. При этом рекорд Поповича гарантированно продержится ещё несколько лет. Наверное, даже после того, как Грег завершит карьеру. Но думать об этом пока рано. Ведь специалист наверняка успеет установить ещё не одно историческое достижение со «Спёрс».