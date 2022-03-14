И легионеры не нужны. Обескровленный ЦСКА оказался чуть сильнее «Зенита»

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – ЦСКА на своей площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». В связи с недавними событиями составы команд были далеки от оптимальных, но встреча стала первой серьёзной проверкой для обновлённых коллективов.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В октябре ЦСКА обыграл «Зенит» в 3-м туре Евролиги (77:67), а в январе петербуржцы взяли реванш в матче Лиги ВТБ (81:68).

В предыдущем туре национального чемпионата «Зенит» встречался с пермской «Пармой» и одержал победу со счётом 82:75. ЦСКА же на выезде обыграл красноярский «Енисей» – 87:62.

«Мы находимся в режиме двух матчей практически подряд, поездка в Красноярск добавляет нагрузки. Мы также пытаемся как можно скорее включить Каспера Уэйра в нашу систему, он провёл две тренировки, он руководил нашим нападением, изучал нашу защиту, игроки и тренеры ему помогают.

«Зенит» – это всегда серьёзная команда, мы уважаем их игру. Я слышал, что Билли Бэрон вернулся, другие игроки также рассматривают возможность возвращения. В целом «Зенит» показал мотивацию побеждать, они подписали несколько ветеранов, изменили свой состав. Будет бой», – высказался главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

Помимо Бэрона, в расположение «Зенита» вернулись ещё четверо легионеров: Матеуш Понитка, Джордан Ллойд, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс. В заявку на сегодняшний матч также вошли новички команды: Аарон Карвер из «Новосибирска», а также ветераны Егор Вяльцев, Сергей Моня и Виталий Фридзон, в нынешнем сезоне выступавшие только на любительском уровне.

А вот в составе ЦСКА легионеров заметно поубавилось. Иффе Лундберг подписал двусторонний контракт с «Финикс Санз», Торнике Шенгелия перешёл в итальянский «Виртус», как и Дэниэл Хэкетт, заплативший за выкуп контракта $ 100 тыс. из собственного кармана. А Йоханнес Фойгтман, Марюс Григонис, Джоэл Боломбой и Уилл Клайберн покинули расположение команды.

Зато сегодня свой дебютный матч за ЦСКА провёл Каспер Уэйр, перешедший в команду из «Енисея». Контракт с ним был подписан всего два дня назад. Он вышел на матч в стартовой пятёрке вместе с Алексеем Шведом, Николой Милутиновым, Александром Хоменко и Семёном Антоновым. С первых минут им противостояли Андрей Зубков, Аарон Карвер, Дмитрий Кулагин, Сергей Карасёв и Денис Захаров.

Счёт в матче на третьей минуте открыл Алексей Швед, оформивший дальнее попадание. Трёшкой ответил Кулагин – это попадание из-за дуги стало единственным для «Зенита» за 10 минут. В первой четверти выигравший подбор ЦСКА оказался более результативным – 19:12. Однако во втором отрезке усилиями Пойтресса, Лойда и Кулагина гости начали постепенно сокращать отставание, а затем сравняли счёт и даже вышли вперёд. «Зенит» много фолил – у Бэрона, Карвера и Мони на троих нарушений было больше, чем у всех игроков ЦСКА вместе взятых. Правда, армейцы этим никак не воспользовались, и на большой перерыв команды уходили с ничейным счётом – 37:37.

В третьей четверти «Зениту» удалось вырваться вперёд, выдав рывок 10:0. Однако к концу отрезка гости немного отпустили игру. У ЦСКА же разыгрались Никола Милутинов и отдохнувший Никита Курбанов, набирать очки продолжили Семён Антонов и Алексей Швед. Десятиминутка осталась за «Зенитом», но двузначное преимущество сократилось до 4 очков – 57:61. Заключительная четверть выдалась напряжённой: ЦСКА продолжал давить, но и петербуржцы, несмотря на трудности в позиционных атаках, сдаваться не собирались. Исход встречи решался в концовке. За 40 секунд до финальной сирены гости вели с минимальным преимуществом. Затем Каспер Уэйр точно исполнил два штрафных броска, и ЦСКА снова вышел вперёд. На последнюю атаку у «Зенита» было 14 секунд, но вырвать победу сине-бело-голубым всё же не удалось. Итог – победа ЦСКА со счётом 79:78.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, который провёл потрясающий матч. На его счету 25 очков, 10 подборов и 8 передач – до трипл-дабла не хватило совсем немного. 17 очков набрал Семён Антонов, 14 – новичок команды Каспер Уэйр. В составе «Зенита» лучшим стал Джордан Лойд – у него 20 очков, 6 подборов и 6 передач. Ещё 17 набрал Дмитрий Кулагин, 14 – Алекс Пойтресс.

ЦСКА всё-таки удалось справиться с одним из главных соперников по турниру даже в неполном составе. Посмотрим, как эта команда проявит себя в предстоящих встречах. В следующем туре армейцам предстоит домашняя встреча с «Пармой», которая состоится 17 марта. А вот у «Зенита» будет почти двухнедельный перерыв – 27 марта подопечные Хавьера Паскуаля отправятся в гости к «Астане».