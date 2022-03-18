«Зенит» остался без капитана. Поляк, которого захейтили на родине, всё же покинул клуб

Сегодня в санкт-петербургском «Зените» объявили о расторжении контракта с капитаном команды – Матеушем Пониткой. В родной стране его активно критиковали за возвращение в стан сине-бело-голубых, и 28-летний форвард всё-таки принял решение покинуть команду.

Понитка присоединился к «Зениту» летом 2019 года. До этого он выступал за другой российский клуб – «Локомотив-Кубань». Первый контракт Матеуша с петербуржцами был рассчитан на два года. А летом 2021-го, уже будучи в статусе капитана команды, он продлил соглашение ещё на три сезона. Но из них форвард, получается, целиком не отыграет и одного.



Всего несколько дней назад Понитка ещё выступал за «Зенит». Он вместе с четырьмя другими легионерами вернулся в расположение команды после того, как им был предоставлен короткий отпуск, чтобы ненадолго съездить на родину. В понедельник Матеуш вышел на победный матч Единой лиги ВТБ с ЦСКА и отыграл 20 минут.

Сам факт возвращения Понитки в Россию спровоцировал огромную волну негодования среди польских болельщиков. В самых нецензурных выражениях они писали в социальных сетях о том, как им стыдно за решение Матеуша. Ведь он, как-никак, капитан национальной сборной.

Матеуш Понитка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даже Марцин Гортат, экс-игрок НБА и звезда польского баскетбола, раскритиковал соотечественника.



«Матеуш Понитка всегда был индивидуалистом. Он всегда шёл своим путём – иногда хорошими, иногда плохим. Он принял решение, которого от него можно было ожидать… Он думал только о себе. Каждый имеет на это право. Печально, что он является капитаном нашей сборной. Мне кажется, что многие ожидали от него другого. Нужно помнить, что капитанскую повязку ему вручил президент. Сейчас он подвергается двойной критике за исполнение такой роли. Если оставить в стороне все эти аспекты, вопрос заключается в другом. Где его характер? Человеческие эмоции? Где единство, поддержка?» – написал он в «Твиттере».

Сам Матеуш на подобные высказывания реагировать не стал. Лишь дал небольшой комментарий польскому изданию.



«Не хочу слишком подробно останавливаться на этом вопросе. Я понимаю критику, которая обрушилась на меня, но, как и другие спортсмены, выступающие в России, я связан контрактом».



Кстати, о контракте. Польские журналисты утверждали, что за его расторжение Понитке грозит внушительный штраф и прочие неприятности со стороны «Зенита».



«Клуб Матеуша из Санкт-Петербурга не согласился разорвать контракт, действующий до 2024 года. По сообщениям, «Зенит» потребовал за расставание семизначную компенсацию. Кроме того, в случае разрыва соглашения Матеушу грозит двухлетний запрет на участие в матчах. Не думаю, что, кроме Гортата и Левандовского, найдётся хоть один польский спортсмен, который мог бы позволить себе такие деньги. ФИБА, с которой проводились консультации по этому вопросу, отказывается признать право игрока разорвать контракт без компенсации. Я слышал, что Понитка может выкупить контракт по окончании сезона.



Я понимаю, что это вопрос не желания, а возможности. Было бы здорово, если бы Матеуш Понитка больше никогда не играл в России. Но он, к сожалению, ввязался в многолетний контракт, что ещё полгода назад, конечно, ничего плохого не сулило. Теперь это стало серьёзным препятствием. Я сочувствую», – написал журналист Адам Романски в своём «твиттере».

Матеуш Понитка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В России эту информацию быстро опровергли. Выяснилось, что в «Зените», как и в московском ЦСКА, решили не удерживать легионеров, покидающих страну из-за сложившейся в мире ситуации. Да и откуда взялась такая сумма, не совсем понятно. Тому же ЦСКА Дэниэл Хэкетт заплатил за выкуп своего контракта € 100 тыс.



Об условиях расторжения соглашения с Пониткой пока ничего не известно. В «Зените» сообщили лишь о том, что оно было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон. Сам игрок ситуацию никак не прокомментировал.

«Клуб и форвард приняли решение о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. Благодарим Матеуша за всё, что нам удалось сделать вместе, и желаем удачи в будущем!» – говорится в сообщении клуба.



О будущем игрока пока также нет никакой информации. Сейчас Понитка находится в статусе свободного агента. Его брат, Марцель, недавно перешёл из пермской «Пармы» в немецкий «Скайлайнерс». Посмотрим, какое направление выберет для себя Матеуш.



За три сезона в «Зените» Понитка принял участие в 71 матче Евролиги, где в среднем набирал 7,5 очка, 2,5 передачи и 5 подборов, а также в 45 играх Единой лиги ВТБ (7,7 очка, 3 передачи, 3,8 подбора). Форвард успел стать важной частью команды, и его уход – большая потеря для «Зенита». Но опускать руки петербуржцы явно не собираются. Они борются за чемпионский титул Лиги ВТБ, на завоевание которого у них есть все шансы. И продолжат бороться, пускай капитан им в этом и не поможет.