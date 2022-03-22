«Это неспортивное решение». Российские клубы отстранили от Евролиги!

Российские баскетбольные клубы не примут участия в оставшейся части сезона-2021/2022 – ни в Евролиге, ни в Еврокубке. Об этом было объявлено на официальном сайте организации. ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань» безжалостно убрали с международной арены. Хотя это решение, кажется, никого и не удивляет.

Ещё в начале месяца Евролига установила дедлайн на решение по российским клубам – 21 марта. Уже тогда было известно: если политическая ситуация не изменится в лучшую сторону, команды из России будут отстранены от участия на турнире.



Вчера президент Евролиги Жорди Бертомеу официально предложил акционерам ЕСА дисквалифицировать российские клубы. 13 членов организации должны были проголосовать до полудня следующего дня. И вот сегодня, 22 марта, о принятии решения было объявлено официально. Названная в заявлении причина отстранения: «ситуация в Украине развивается не в благоприятном ключе». Увы и ах.

Фото: РИА Новости

О том, что результаты российских коллективов на турнирах будут аннулированы в случае их дисквалификации, также было объявлено в начале марта. Такое решение было принято на собрании клубов Евролиги. Тогда семь команд проголосовали «за», ещё шесть – «против». Решающим, кстати, стал голос московского ЦСКА – в стане армейцев поддержали идею аннулировать результаты.



Да и решение об отстранении для красно-синих не стало неожиданностью. Так, во всяком случае, заявил главный тренер команды Димитрис Итудис:



«Понятно, что нам нужно подождать официального решения Евролиги 21 марта, но всем понятно, каким оно будет. Такова реальность. Сейчас нам нужно будет думать над распределением отдыха и тренировок. И мы приспособимся».

На официальную дисквалификацию в российских клубах пока не отреагировали. Зато по поводу произошедшего высказался президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко:



«Решение читалось, но всё это похоже на вещи, которые совершенно не относятся к спорту, конкретно к баскетболу. Никаких правовых норм и юридических вещей это не несёт. Даже не знаю, как дипломатичнее выразиться, но лишать баскетбола такого количества зрителей – это точно неспортивное решение. В декларации не говорится про следующий сезон. Понятно, что будет длительное решение.



Как к этому относиться, как формировать команды, если вдруг Евролига допустит клубы в середине лета, ведь формировать их надо после окончания сезона. Пока всё это выглядит, мягко скажем, непонятно. Но под этот сезон Лига ВТБ расписание плей-офф составила без учёта того, что наши клубы доиграют в Евролиге. По спортивному принципу все команды были на очень высоком уровне. Это был уникальный сезон для клубов ВТБ, которые выступали на европейской арене. Очень жаль».

Фото: РИА Новости

Сезон-2021/2022 и вправду обещал быть интересным, ведь все три российских клуба имели хорошие шансы на выход в плей-офф. А подобного в истории турнира не случалось ни разу.

Но в этом году ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань» будут вынуждены доигрывать сезон только в Лиге ВТБ. И то в неполном составе – из-за сложившейся ситуации команды продолжают покидать легионеры. Остаётся надеяться, что по следующему розыгрышу Евролига не примет аналогичного решения. И, возможно, уже осенью мы сможем снова наблюдать, как российские команды противостоят сильнейшим европейским соперникам.