«Локо» заморозил Хезонью и вывел в лидеры ЦСКА

«Локомотив-Кубань» — УНИКС — не только матч недели в Единой лиге ВТБ, но и большая проверка для краснодарцев, которые ведут ожесточённую борьбу с «Пармой» за пятое место в турнирной таблице. В этом противостоянии Кубани и Урала довольно простой смысл: победитель избежит встречи с «Зенитом» в первом раунде плей-офф и получит «Автодор» (правда, если тот не опустится ниже).

Именно саратовская команда стала главным поставщиком игроков в Казань. За последнюю неделю чёрно-белые цвета «Автодора» на зелёные УНИКСа сменили Желько Шакич и Джерон Джонсон. Оба баскетболиста приехали в Краснодар в обойме Велимира Перасовича и сразу были готовы помогать новой команде.



«Локомотив» же не стал искать усиления на стороне и сделал ставку на внутренний резерв. Да, основной центровой Алан Уильямс покинул расположение команды, но зато после травмы вернулся Джонатан Мотли, пропустивший чуть меньше трёх месяцев. Центровой, умеющий играть сразу на нескольких позициях, стал настоящим открытием не только в Единой лиге, но и в Еврокубке. А потому его появление в стартовой пятёрке добавляло мощи хозяевам.



Мотли в первой же защите показал свой во всех смыслах высокий уровень. Американец прочитал ситуацию и ринулся на подстраховку, накрыв в высоком прыжке Дмитрия Узинского. Но если в защите Джонатан был самим собой, то в нападении столь длительное отсутствие, конечно, бросалось в глаза. Первые очки центровой набрал только через 5 минут, когда в одном прыжке добавил мяч после промаха партнёра.



Первые минуты обозначили серьёзные амбиции железнодорожников. Сначала Эррик Макколлум начал попадать изо всех позиций, набрав 6 очков за две атаки подряд: к трёхочковому он добавил точный проход с фолом. После его сменил Александр Щербенёв. Молодой разыгрывающий почувствовал уверенность после попадания в одной из первых атак, поднял в воздух обманным движением Марко Списсу и набрал свои первые очки в матче. Следом российский защитник набрал ещё четыре очка, завершив двухминутное пребывание на паркете с 6 набранными очками.



Забуксовавший УНИКС принялся тащить один из самых титулованных баскетболистов лиги. Андрей Воронцевич поверил в свой дальний бросок — три точные попытки в трёх атаках подряд. Рывок 9:0 от гостей бросился тушить Бранко Максимович. Главный тренер «Локо» попытался успокоить своих подопечных, и стоит сказать, забегая вперёд, что у него это получилось.



Хозяева очень старались в защите, сделав акцент на главной звезде зелёных — Марио Хезонье. Хорвата по-настоящему выключили из игры и это было совершенно непривычно. Форвард УНИКСа за этот сезон приучил всех к своей универсальности, способности набирать очки любым способом, но самое главное, поражал страстью.



В краснодарском «Баскет-холле» его словно заморозили, высосали всю энергию. Хезонья, отгрузивший «Зениту» неделей ранее 27 очков, в Краснодаре первые 7 с половиной минут отбегал вообще без бросков. Лишь за 2:25 до конца первой четверти Марио выбросил мяч из-за дуги, да и то только лишь потому, что заканчивалось время на атаку. Уже во второй четверти Хезонья запомнится полученным технарём, когда после фола в нападении наигранно побежит прочь от судей, показывая своё несогласие.



УНИКС всё-таки не зря находится на первом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В составе казанской команды хватает качественных игроков и помимо Хезоньи. Центровой Тони Джекири давал гостям качественную защиту и неожиданно забыл, как промахиваться со средней. Раз за разом ему доставляли мячи, а нигериец пользовался своим преимуществом в габаритах над оппонентами из «Локо».

Но всё-таки икс-фактором для гостей стал О Джей Мэйо. Экс-звезда НБА тихо и незаметно реализовал все броски, которые ему создавали партнёры: трижды попал с игры, добавил 4 точных броска со штрафной линии и набрал 12 очков за первую половину. Именно игра Мэйо позволила УНИКСу набрать за вторую десятиминутку 30 очков, выиграв её с двузначной разницей — «+11».



Уже после большого перерыва «проснулся» Хезонья. Он чаще стал просить мяч, пытаясь пробиться к кольцу за счёт природной мощи. Но хозяева справлялись с ним с помощью двойной защиты. В нападении же у кубанцев полностью раскрылся Макколлум, который забивал порой даже те броски, которые выпускал, просто чтобы избавиться от мяча в конце владения.



В итоге соперники добрались до концовки, в которой несколько раз УНИКС хватал удачу за хвост. Сначала Джекири сравнял счёт с линии штрафного за 17 секунд до конца четвёртой четверти. Но после Станислав Ильницкий забросил от щита в тяжелейшем проходе. В роли спасителя гостей выступил Мэйо, забивший в проходе — 85:85.



Уже в овертайме Макколлум добрался до отметки в 30 набранных очков, но главным героем стал Андрей Мартюк. 21-летний форвард сначала забил издали и увеличил разницу в счёте до 4 очков за 1:10 до конца. А в следующей атаке исправился после своего же промаха, набрав 12 очков за матч.



Итоговый счёт 101:94. Краснодар во многом сенсационно переигрывает лидера чемпионата, позволяя ЦСКА занять первую строчку. У красно-синих до конца регулярного чемпионата осталось всего три матча, и матчи с «Нижним Новгородом», «Астаной» и «Цмоки-Минском» не назовёшь сложными.