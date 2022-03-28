«Золотая малина» Леброна, прорыв «Селтикс» и камбэк Ирвинга. Главное в НБА за выходные

Конец 23-й недели в НБА выдался богатым на события. Рассказываем, что происходило на площадке и за её пределами.

Конец регулярного сезона всё ближе и ближе, и интрига в НБА продолжает неумолимо нарастать. Вот и прошедший уик-энд получился насыщенным на инфоповоды – как баскетбольные, так и не очень.

«Селтикс» — первые на Востоке

Воскресная победа над «Миннесотой» (134:112) позволила «Бостону» вырваться на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас на счету подопечных Име Удоки 47 побед (62,7%) и 28 поражений. Столько же – у «Майами», однако кельты опережают выдавший серию из четырёх поражений «Хит» по личным встречам.



Ещё 7 января «Бостон» занимал 11-е место на Востоке, однако с тех пор команда проиграла всего семь из 36 матчей. Теперь коллектив Удоки является лучшим в лиге по защитному рейтингу, а средняя разница в счёте между «Селтикс» и оппонентами составляет +13,27 очка.

Кайри Ирвинг провёл первый домашний матч в сезоне

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг впервые в сезоне-2021/2022 вышел на площадку «Барклайс Центра». В воскресном матче с «Шарлотт Хорнетс» (110:119) он отыграл 41 минуту и оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 передач. До вчерашнего дня отказавшийся от вакцинации Кайри не мог посещать домашнюю арену «Нетс» из-за коронавирусных ограничений, действующих в Нью-Йорке. Однако на прошлой неделе соответствующее постановление было отменено, и Ирвинг смог вернуться к привычному графику выступлений.

Леброн Джеймс получил «Золотую малину»…

В субботу в США были названы обладатели «Золотой малины» – антинаграды, ежегодно вручаемой худшим представителям мирового кинематографа. В этот раз её был удостоен и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Причём баскетболисту досталась не одна «Малина», а сразу две. Обе, само собой, за его роль в новом «Космическом джеме». Джеймс стал лауреатом в номинациях «Худшая актёрская игра» и «Худшая экранная пара» в дуэте с «любым персонажем Warner». Помимо прочего, фильм был признан худшим ремейком года. Вот такой «Малиновый джем».

…зато набрал 37 тысяч очков за карьеру

В прошедшем матче с «Новым Орлеаном» (108:116) Джеймс преодолел отметку в 37 тысяч набранных очков за карьеру. Он стал вторым баскетболистом в истории НБА, которому это удалось. Первым был Карим Абдул-Джаббар, который по-прежнему опережает Леброна в списке самых результативных игроков лиги.

В матче с «Пеликанс» Король записал на свой счёт 39 очков, и теперь его карьерный показатель составляет 37 024 балла. Правда, «Лейкерс» это не особо помогло. «Озёрники» растеряли преимущество в 23 очка, проиграли сопернику в борьбе за плей-ин и опустились на 10-е место в турнирной таблице. Команда Леброна терпит 17-е поражение в матчах, где он набирает 30 и более очков – это больше, чем у любого другого игрока в нынешнем сезоне. Помимо прочего, Джеймс ещё и повредил голеностоп, неудачно наступив на ногу Джексона Хэйса. Сам он надеется, что не пропустит предстоящие матчи. Но если повреждение окажется серьёзным, в этом году «Лейкерс» могут остаться и без плей-ин.

Уилл Смит ударил ведущего церемонии «Оскар»

Известный актёр Уилл Смит и его супруга Джада, являющиеся миноритарными владельцами «Филадельфии Сиксерс», оказались в центре всеобщего внимания на 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». Всё потому, что между Смитом и ведущим мероприятия, комиком Крисом Роком, произошёл конфликт. Рок пошутил про бритую голову жены актёра, страдающей от алопеции – патологического выпадения волос. Смит посмеялся, а потом поднялся на сцену и дал ведущему пощёчину.



Позднее Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Он сыграл Ричарда Уильямса, отца теннисисток Серены и Винус Уильямс, в спортивной драме «Король Ричард». После награждения актёр не смог сдержать слёз, извинился за вспыльчивость и заявил, что его персонаж был «яростным защитником своей семьи».