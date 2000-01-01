Санкции против новичка ЦСКА
Экс-игроку НБА Юнасу Йеребко запретили играть за сборную из-за контракта с ЦСКА.
30 марта ЦСКА объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Юнасом Йеребко. Баскетболист ранее выступал за «Химки» и клубы НБА «Бостон Селтикс», «Голден Стейт Уорриорз», «Юту Джаз». В Швеции осудили своего лучшего игрока, который был без контракта больше года, после досрочного расторжения соглашения с «Химками».
«К сожалению, вынуждены прийти к выводу, что для Юнаса Йеребко нет условий представлять сборную Швеции по баскетболу», — говорится в заявлении баскетбольной федерации Швеции.
Клуб и сам игрок пока не реагировали на заявление федерации. Есть вероятность, что баскетболист может передумать и отправиться домой, не проведя ни одного матча за ЦСКА.
Швеция запретила своему лучшему баскетболисту играть за сборную из-за перехода в ЦСКА
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