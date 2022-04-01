Яннис – лучший снайпер в истории «Бакс»! Но для победы над «Нетс» пришлось играть «грязно»

Восточная конференция снова подарила нам один из самых захватывающих матчей, который может войти в список лучших игр сезона. «Бруклин» на своей площадке принимал действующего чемпиона – «Милуоки». Судьба встречи решалась на последних секундах овертайма. И если бы не потрясающая игра Яннис Адетокунбо, «Бакс» бы потерпели поражение ещё в основное время.

Начало встречи осталось за «Бруклином» – хозяева выиграли стартовый отрезок со счётом 30:23. А вот во второй и третьей четвертях «Бакс» начали постепенно нагонять соперника. «Нетс» продолжали вести в счёте, но попросту не могли удержать преимущество, даже когда оно достигало двузначной отметки. Как только подопечным Стива Нэша удавалось оторваться, гости моментально сокращали разницу до незначительной. И так продолжалось вплоть до конца четвёртой четверти.



И вот за пять минут до окончания заключительного отрезка «Бруклин» повёл со счётом 99:96. Яннис Адетокунбо вернулся на площадку, чтобы в очередной раз попытаться переломить ход встречи, но получилось совсем наоборот. Он отдал неудачный пас, который тут же перехватил Брюс Браун, в одиночку бросившийся к кольцу. Казалось, что он вот-вот забросит без какого-либо сопротивления, но в последний момент его догнал Крис Миддлтон. Он потянул уже выпрыгнувшего к кольцу Брауна за плечо, из-за чего тот свалился на паркет. Момент и в динамике выглядел жутковато, а уж после повтора сомнений не оставалось — игрока «оленей» обязаны удалять! К счастью, защитник «Нетс» смог продолжить игру, не получив травмы.



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«Я не думал, что он схватит меня, пока я в воздухе. Но всё в порядке. Это был просто жёсткий фол. Со мной всё хорошо», – сказал Браун после матча.



Браун реализовал свои штрафные броски, затем Ирвинг забросил со средней, а Дюрант попал из-за дуги и вколотил данк. Так преимущество «Нетс» достигло отметки в 9 очков (108:99) за четыре минуты до конца четвёртой четверти. Правда, за оставшееся время «Бруклин» набрал всего 2 очка, а вот «Милуоки» – 11.

Фото: Al Bello/Getty Images

Сравнять счёт и перевести встречу в овертайм «Бакс» удалось на последней минуте. Команду спас Адетокунбо – за 18,7 секунды до окончания основного времени он оформил впечатляющий трёхочковый со стэпбэком.



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Этот бросок не только решил исход заключительного отрезка, но и вывел грека на первое место в списке самых результативных игроков франшизы. Он обошёл Карима Абдул-Джаббара, выступавшего за «Бакс» с 1969 по 1975 год. Теперь на счету Фрика 14 216 очков – у Абдул-Джаббара было 14 211. Адетокунбо потребовалось 652 матча, чтобы установить это достижение.

Дополнительная «пятиминутка» получилась не особо результативной – команды набрали всего по 9 и 10 очков соответственно. Но борьба накалилась до такой степени, что за 8,7 секунды до конца овертайма защитник «Бакс» Уэс Мэттьюз решился на отчаянный поступок. Кевина Дюранта, исполнявшего трёхочковый из угла площадки, нужно было остановить любой ценой. Поэтому Мэттьюз без раздумий влетел ему в ногу, опрокинув Кей Ди, когда тот уже находился в воздухе. Отчаянный поступок, подчёркивающий важность матча для действующих чемпионов, борющихся за лидерство в конференции.



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«Мне больно. Вот уже две игры подряд игрок подставляется под меня, когда я пытаюсь сделать бросок. И теперь у меня болит лодыжка. Несильно, вы знаете, как это бывает», – сказал Дюрант.



После этого фола Кей Ди трижды попал со штрафной и вывел «Нетс» вперёд – 119:118. Но затем на линию отправился Яннис – за три секунды до сирены на нём нарушил правила Николас Клэкстон. Фрик реализовал обе своих попытки, и «Милуоки» снова повёл. У Дюранта была возможность перевернуть исход встречи, однако свой дальний бросок на последней секунде он смазал, как и в четвёртой четверти. Итог – обидное поражение «Нетс» со счётом 119:120.



Яннис стал самым результативным игроком встречи, набрав 44 очка и 14 подборов. Лучшим в составе «Нетс» стал Дюрант, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 передач. 25 очков набрал Кайри Ирвинг, ещё 23 – Брюс Браун.

Сейчас «Милуоки» занимает второе место на Востоке, незначительно уступая «Майами Хит». Коллектив Майка Буденхольцера уже гарантировал себе участие в плей-офф и наверняка поборется за победу в конференции. А вот «Бруклин» пока держится на восьмом месте. У команды в запасе ещё пять матчей, но шансы на выход в плей-офф напрямую, прямо скажем, невелики. Однако на Востоке за плей-офф, как и за плей-ин, идёт серьёзная борьба. Посмотрим, как для команды сложится концовка регулярного сезона.