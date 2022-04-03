«Мечта, ставшая реальностью». Экс-игрок ЦСКА Лундберг получил шанс на чемпионство в НБА

Датчанин Иффе Лундберг давно хотел поиграть в США. А теперь он может стать чемпионом в свой дебютный сезон.

В свете последних событий российский чемпионат покинуло множество легионеров. Одним из них стал Габриэль Иффе Лундберг – уже бывший защитник московского ЦСКА. Однако вынужденное завершение карьеры в России ему, кажется, только сыграло на руку. Лундберг перебрался в НБА – и не куда-то в клуб третьей величины, а в стан одного из главных претендентов на чемпионство.

Защитник присоединился к ЦСКА в феврале 2021-го, после того как начал сезон в польской «Зелёна-Гуре». В составе армейцев Лундберг провёл 65 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 2,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата, а также стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Из-за сложившейся ситуации защитник покинул расположение московского клуба ещё в конце февраля и вместе с семьёй отправился в Данию. Тогда сообщалось, что решение было принято исключительно из соображений безопасности и о расторжении контракта речи не идёт. Однако уже 11 марта ЦСКА расстался с Лундбергом по обоюдному соглашению сторон.

Фото: РИА Новости

«Было очень тяжело. Было много неопределённости по поводу того, что касается моего пребывания в России, решения, оставаться или нет, уезжать или возвращаться домой. Мы боялись, что воздушное пространство может быть закрыто, что и произошло, когда мы наконец вернулись в Данию.

Я счастлив, что принял это решение, но, как я уже сказал, было много неопределённости. Когда ты находишься в такой обстановке и не знаешь, как поступить и как справиться с ситуацией, легче выбрать безопасный путь. И не только с точки зрения игрока, но и с точки зрения моей семьи и того, как они видят и справляются с обстановкой», – рассказал Лундберг после приезда в США.

Вскоре после расторжения контракта появилась информация, что к датчанину проявляют интерес в НБА. И клубом, где Лундберг решил продолжить свою игровую карьеру, оказался победитель Западной конференции «Финикс Санз». О подписании двустороннего соглашения было официально объявлено 13 марта.

«Это была довольно суматошная пара недель, если не сказать больше. Переезды. Много моментов, которые нам нужно было уладить. Переезды, получение визы, привыкание к системе. Знакомство со всеми, ожидание и присоединение к ребятам. Но в целом, я думаю, всё прошло довольно хорошо».

Ещё будучи игроком ЦСКА, Лундберг признавался, что мечтает оказаться в НБА на определённой стадии своей карьеры. И вот этот момент настал – возможно, куда скорее, чем ожидалось. Пока защитник не провёл ни одного матча за «Санз», но уже успел познакомиться и потренироваться с новой командой.

«Это мечта, ставшая реальностью, и я просто счастлив быть здесь. У нас очень талантливая команда. Ребята играют самоотверженно, на высокой скорости. Скажу честно, здесь невероятная энергия. Мне очень нравится видеть чувство осознанности, чувство счастья, которое разделяет этот коллектив. Все разговаривают, все такие общительные».

Лундберг с самого начала произвёл хорошее впечатление на главного тренера «Санз» Монти Уильямса.

«У него отличное телосложение для защитника. Он действительно бросает по кольцу намного лучше, чем я ожидал. Я мало что знал о нём, но, когда он впервые пришёл на тренировку, я увидел, как легко он это делает. У него крепкое телосложение, а это значит, что он может выдержать удар во время прохода.

У меня не было достаточно времени, чтобы изучить его игру, но Джеймс Джонс очень хорошо отзывался о нём. Мы бы не взяли его сюда, если бы не верили, что он может играть. Так что мы рады, что датский игрок будет в нашей команде и особенно в НБА», – высказался специалист.

Датчанин в НБА – это действительно что-то новое. Ведь Лундберг стал первым представителем этой страны в истории лиги. Первым игроком датского происхождения был Ларс Хансен, выступавший за «Сиэттл» в конце 70-х. Однако у него было канадское гражданство – игрок родился в Копенгагене, но его семья перебралась за океан, когда ему было два года.

Фото: РИА Новости

«Это было удивительно. Уровень поддержки, которую я получил от всей страны Дании, а не только от баскетбольной стороны, просто поразителен. Я просто хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и мою семью и отправлял сообщения поддержки, потому что я осознаю, что представляю не только себя, но и свою страну, когда выхожу на площадку».

В свой дебютный сезон за океаном Лундберг может стать ещё и чемпионом лиги. «Финикс Санз», досрочно выигравший Западную конференцию, в этом году считается одним из главных претендентов на чемпионство. И пускай Лундберг ещё не дебютировал в составе новой команды, за него остаётся только порадоваться. Выступление в ЦСКА помогло ему стать на шаг ближе к мечте, которая теперь воплотилась в реальность. Будем надеяться, что он сумеет надолго задержаться в НБА.