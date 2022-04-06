«Где был «Жальгирис», когда НАТО бомбило сербские города?» Последствия скандала в Евролиге

Евролига отстранила от участия российские команды, но забыла, что Сербия поддерживает Россию. Теперь «Црвену Звезду» критикуют за позицию.

Казалось, этот сезон станет для российского баскетбола историческим. Так, собственно, и получилось. Но вместо трёх команд в плей-офф (ЦСКА, УНИКС и «Зенит» имели очень хорошие шансы на места в восьмёрке сильнейших) теперь ни одной, а перспективы участия даже в следующем сезоне пока очень туманны.

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов скептически относится к тому, что в следующем сезоне наши команды смогут играть в турнире как раньше.

«Слава богу, у ФИФА хватило ума не лишать Российский футбольный союз членства в организации. Из ФИБА, по-моему, нас тоже не исключили. Евролига – другой турнир, не имеющий отношения к ФИБА. Шансы российских клубов сыграть в следующем сезоне Евролиги небольшие», – сказал Иванов.

Сергей Иванов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Подобный скепсис большого политика связан не только с санкциями, приостановкой спонсорских контрактов и отъездом игроков из России, но и с протестной волной самих клубов и их тренеров. Самым эмоциональным и категоричным в этом вопросе является главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс.



«Страна не должна быть допущена к возвращению в Евролигу. Я литовец, и у меня твёрдая точка зрения на этот вопрос. Мне было бы трудно видеть их в Евролиге. Мы выросли в Советском Союзе и понимаем, что здесь происходит. Мы, литовцы, постоянно чувствуем угрозу. Мы не можем спокойно наблюдать за этой ситуацией», — сказал Ясикявичюс.

Ясикявичюс не только литовец, но ещё и бывший тренер «Жальгириса». Именно в матче его бывшего клуба случился эпизод, который, скорее всего, станет ещё одним триггером внутри турнира.

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Несмотря на то что российские команды не принимают участия в Евролиге — регулярный чемпионат продолжается. 3 апреля белградская «Црвена Звезда» вышла на матч в Каунасе, но отказалась участвовать в акции в поддержку Украины. Тогда как игроки стартовой пятёрки «Жальгириса» взяли баннер с флагом Украины и надписью «Stop War». Поведение гостей очень не понравилось фанатам каунасцев, которые принялись освистывать команду из Белграда, кричать нецензурные фразы про Сербию, а точкой кипения стало появление на трибуне флага НАТО.

Сама игра получилась напряжённой, хозяева смогли победить лишь в овертайме. Но околобаскетбольные события затмили всё, что происходило на паркете. В какой-то момент на трибунах даже появились полицейские: болельщики гостей явно не собирались мириться с точкой зрения оппонентов. В итоге фанатов «Звезды» вывели из зала ещё до финальной сирены, чтобы избежать столкновений.

После игры мнения по инциденту ожидаемо разделились. Сербские баскетболисты обращали внимание на флаг НАТО, а литовские благодарили своих болельщиков за поддержку.

«Мы играли против команды из страны, которая видит ситуацию по-другому. Я не хочу усугублять ситуацию, они живут в одном мире, мы — в другом. Думаю, что мы более реалистично оцениваем ситуацию. Спасибо болельщикам за то, что показали нашу общую позицию. Думаю, мы оцениваем всё трезвым взглядом», — заявил ветеран «Жальгириса» Паулюс Янкунас.

Больше всех досталось Аарону Уайту. Баскетболист несколько сезонов назад играл в «Зените», после чего перешёл в «Жальгирис», а сейчас защищает цвета «Црвены Звезды». Или защищал? По крайней мере, на расторжении контракта настаивает фанатская группировка красно-белых, которые раскритиковали Уайта за твит после игры в Каунасе.

«Всей нашей команде сказали не трогать флаг перед матчем. Я хотел бы пояснить, что не поддерживаю [военную операцию] (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») и хочу мира в нашем мире», — написал баскетболист.

«Жертвовать другими, чтобы спасти себя, — это позор. Мы надеемся, что чемоданы уже упакованы», — говорится в заявлении крупнейшего фанатского движения «Делие Север» в социальных сетях.

Ожидаемо, что сербский клуб отправил в офис Евролиги официальную жалобу по поводу инцидента в Литве. Более того, руководство «Звезды» просило «Жальгирис» не устраивать акцию перед матчем, поскольку имеет отличную позицию. Одним из условий белградцев теперь является разрешение им проводить политические акции перед своими домашними матчами и заявлять о территориальных притязаниях на Косово.

«Наш клуб как представитель Республики Сербия следует официальной позиции нашего государства. Мы не собираемся участвовать ни в каких акциях, которые представляют собой манипуляцию и политизацию спорта. Всё это было политическим спектаклем, а не спортом. Где был «Жальгирис», выигравший Евролигу в 1999 году, когда в это же время НАТО бомбило сербские города? Почему они не проводили никаких акций с призывом остановить все это?» — выступил с официальным заявлением сербский клуб.

Аарон Уайт Фото: Alius Koroliovas/Getty Images

Евролига пока, по сути, никак не отреагировала на инцидент. Официальное заявление для СМИ выглядит очень пространно.

«Баскетбольная Евролига постоянно следит за всеми играми и событиями, происходящими в них. Всякий раз, когда и где бы ни обнаруживалось что-либо, противоречащее регламенту соревнований, в конечном итоге принимались необходимые меры», — говорится в ответе пресс-службы Евролиги.

Кажется, в офисе сильнейшего баскетбольного турнира Европы сейчас пытаются понять, как действовать дальше. «Жальгирис» — худшая команда турнира и не претендует на плей-офф. Да и «Звезда» тоже останется без матчей на вылет. Зато именно в Белграде с 19 по 21 мая состоится «Финал четырёх». Упомянутому выше тренеру Шарунасу Ясикявичюсу с высокой долей вероятности придётся противостоять сербским фанатам, точно желающим ответить за оскорбления в Литве.

Удивительно, что изначально решающие матчи должны были пройти в Берлине, но Евролига по ходу сезона изменила место. Это решение сейчас явно ставит её в неудобное положение, которое точно будет подвергнуто критике. Кто знает, может быть, руководство турнира решится на беспрецедентный шаг и сменит локацию во второй раз за сезон?