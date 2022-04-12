«Решили не терять большие суммы». Легионеры возвращаются в российские клубы

УНИКС мощно стартовал, но, что более важно, также здорово продолжил сезон. Его лидерство в Единой лиге ВТБ и место в плей-офф Евролиги уже не особенно удивляли. Команде Велимира Перасовича удавалось побеждать в по-настоящему больших матчах, однако отъезд легионеров спутал казанцам все планы. Как и всем остальным, конечно.

После поражения от «Локомотива-Кубань» УНИКС свалился на третье место во внутреннем чемпионате, пропустив вперёд ЦСКА и «Зенит». Позиции клуба из Казани в вопросе потенциального чемпионства уже не выглядели столь крепкими. Ровно до момента объявления о возвращении защитника Лоренцо Брауна. Американец должен вот-прибыть в расположение клуба, где по-прежнему работают другие легионеры: никуда не уезжавшие Марио Хезонья, Тони Джекири, О Джей Мэйо, новички из «Автодора» Желько Шакич и Джэрон Джонсон, вернувшийся первым из уехавших Марко Списсу.

Возникают логичные вопросы о контрактах тех, кто решил продолжить играть, и тех, кто хочет разорвать отношения с работодателем. «Чемпионат» обсудил их с агентом Тимофея Мозгова и многих других игроков Станиславом Рыжовым.



— Станислав, самый простой вопрос. Почему игроки возвращаются в Россию и продолжают сезон?

— Простой ответ — деньги. Контракты у возвращающихся игроков хорошие, довольно большие. А сейчас нет рынка, чтобы найти новый клуб. Даже если бы клуб в России отпустил по-доброму и без выкупа, то рабочих мест на соответствующие зарплаты в апреле/марте никогда не бывает на рынке. Такого просто быть не может. Поэтому сначала ребята поехали домой, поддавшись панике. Клубы отнеслись к этому с пониманием. А потом игроки посидели, прикинули в голове… и решили не терять такие большие суммы, не выплаченные им до конца сезона.

— Кого-то не было несколько недель, кого-то месяц. Эти дни будут вычитаться из заработной платы?

— Так как европейский баскетбол не является публичным, конкретные истории я не имею права рассказывать и обсуждать. В общих чертах — это хороший вопрос — всё решалось индивидуально. То есть, какие-то клубы даже прибегли к методу дополнительного стимулирования игроков. Чтобы вернуть их. Это всё решается индивидуально в каждом конкретном случае.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С юридической точки зрения я не вижу оснований к получению игроком денег за время его отсутствия. Но команды всё-таки подписывают игроков экстра-класса, и, конечно, они заинтересованы. Особенно клубы топ-4 (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локо»), заявляющие о желании бороться за чемпионство. Поэтому им нужно было вернуть как можно больше игроков. И, конечно, приходилось идти на компромиссы, прощать что-то. Но в каждом случае это переговоры. Не существует в нормах баскетбольного права объяснения, как это разруливать. Потому что такой ситуации ещё не было. Это как коронавирус два года назад.

Тогда, когда всё только начиналось, я предположил, что баскетбольный арбитраж будет присуждать 50 на 50, чтобы просто было меньше судов. Такой ситуации не было в новейшей истории. Я оказался прав, и даже ФИБА дала такие рекомендации. Ситуация, произошедшая сейчас, также случилась впервые. Поэтому всё непредсказуемо. Какие-то суды точно произойдут, поскольку не все смогут договориться. И вот их исход предугадать будет невозможно.



— Слово «отступные» звучит каждый раз при новостях о расторжении контракта. О каких цифрах идёт речь, когда игроку нужно заплатить так называемый выкуп?

— Информации много, а раскрывать, кто конкретно и сколько заплатил, я не имею права. Не слышал пока суммы больше чем $ 500 тысяч. Нет механизма на расчёт отступных. Очевидно, когда у игрока есть контракт на год или два, то клуб должен просить побольше денег. Если нет, то, наверное, логично говорить о какой-то меньшей сумме. Это всё решалось каждый раз в индивидуальном порядке. По моим нескольким подопечным мы договорились за относительно скромные отступные. Когда идут переговоры, отступные появляются.



Мы все видели цитаты президента УНИКСа Евгения Борисовича Богачёва, что ФИБА выдало открепительное письмо игроку и клуб будет подавать в суд. Вот этой ситуации клубы опасались, и это произошло. Теперь казанская команда будет подавать в суд на компенсацию ущерба. Как это будет считаться? Не могу сказать. Никто этого просто не знает.



— С возвращением Лоренцо Брауна акции УНИКСа на победу в чемпионате заметно подросли, учитывая сохранение Марио Хезоньи и неплохое усиление из «Автодора». Гонка баскетбольных вооружений, очевидно, продолжается. Остальные клубы будут реагировать? Урвать кого-то получится?

— Подписать игрока такого уровня, как Браун, сейчас вряд ли можно. Особенно на позицию первого номера и такого, чтобы он захотел приехать и ему успели сделать визу. Отвечая на вопрос — пожалуй, нет. Клубы находятся в определённом мониторинге рынка. Просят агентов предлагать варианты, рассматривают их. Но я сейчас не знаю игроков такого уровня, которые могли бы приехать.

— Юнас Йеребко, которого не так давно подписал ЦСКА, кажется, сравним по звёздности с Лоренцо Брауном. Разные позиции, но статус…

— Статус да, но я говорил всё-таки о защитнике. И Йеребко, при всём уважении, пропустил больше половины сезона. Он хороший, сильный игрок, с отличным резюме, но по уровню влияния на команду — это не Браун. Возвращение Брауна в Казань — сумасшедший успех руководства УНИКСа. Безумно за них рад. Особенно учитывая ключевую роль разыгрывающего и наличие проблем именно на этой позиции. Если он дома не ел пирожки, то это усиление (улыбается).