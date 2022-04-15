Ислам, индейцы, теории заговора. Кайри Ирвинг — самый загадочный игрок НБА

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг – один из самых неоднозначных игроков в НБА, когда дело касается мировоззрения. Его неординарный взгляд на мир не только вызывает множество вопросов у публики, но и подвергается постоянной критике. И всё бы ничего, если бы специфические убеждения Кайри не сказывались на его баскетбольной карьере.

Из-за своей активной позиции Ирвинг пропустил большинство домашних матчей «Бруклина» в нынешнем сезоне. В Нью-Йорке действовали коронавирусные ограничения, согласно которым вход на спортивные объекты был невозможен без вакцинации.

Кайри Ирвинг — самый загадочный игрок НБА Фото: Sarah Stier/Getty Images

А от неё Кайри сознательно отказался. Он получил право участвовать в тренировках, так как спортивный центр «Нетс» является частным зданием. Однако первую встречу на «Барклайс Центре» он провёл только в конце марта. И его отсутствие, безусловно, отразилось на выступлении «Бруклина». Пускай это и не единственная причина, по которой команда испытывала трудности в ходе регулярного сезона.

Против прививок Ирвинг выступает потому, что из-за соответствующих ограничений люди теряют работу. Такую причину он озвучил и своим одноклубникам. Правда, до этого Кайри заявлял, что от коронавируса его «защищает бог». А ещё раньше лайкал в «Твиттере» конспиролога, который утверждал, что темнокожих американцев вакцинируют «тайные сообщества» с целью «подключить их к суперкомпьютеру во имя дьявола».

Вообще Кайри – ещё тот любитель конспирологии. Он верит как неоднозначным теориям об убийстве Джона Кеннеди, так и в то, что Земля на самом деле плоская.

«Это не просто конспирологическая теория. Земля действительно плоская. Каждый может увидеть это. Говорю вам, это у каждого перед глазами. Они врут нам. Нет никакой конкретной информации, кроме той, которую нам дают они».

Спустя год за это высказывание игрок извинился, но отрицать существование плоской Земли всё-таки не стал.

Когда речь заходит о мировоззрении Ирвинга, нельзя не упомянуть его духовную сторону. Несколько лет назад он выразил свою приверженность традициям коренного индейского племени из США, в котором родилась его мать.

В 2018-м Кайри даже стал участником специальной церемонии, в ходе которой ему было присвоено индейское имя Маленькая гора. С тех пор он открыто демонстрировал причастность к культуре коренного населения, начиная от постов в социальных сетях до проведения индейских ритуалов перед матчами. Так в 2020-м перед одной из предсезонных встреч он «очистил атмосферу» на арене при помощи сжигания шалфея.

Кайри Ирвинг Фото: Sarah Stier/Getty Images

Но уже в апреле 2021 года вектор убеждений Ирвинга сменился – он заявил, что является частью мусульманского сообщества. И прямо сейчас, в разгар сезона в НБА, он соблюдает священный пост, который подразумевает отказ от еды и воды от рассвета до заката. Как это сказывается на его физической форме, известно одному Кайри. В любом случае он не первый профессиональный спортсмен, который не отказывается от соблюдения этой религиозной традиции даже в разгар сезона.

«Я не одинок. У меня есть братья и сёстры по всему миру, которые постятся вместе со мной. Наши молитвы и медитации священны. И когда я выхожу на площадку, я знаю, что бог внутри меня, бог внутри всех нас. Поэтому я выхожу с верой, и это всё, что имеет значение. Когда я получаю шанс сыграть на такой арене и продемонстрировать свои таланты, которые были даны мне строго от бога, я смирен», – рассказал Ирвинг.

Кайри, безусловно, сам решает, во что ему верить и как думать. Это его выбор, который не может подвергаться осуждению. Однако это сочетание религии, индейских ритуалов и конспирологии в наши дни для некоторых выглядит (мягко говоря) необычным. Хотя в «Нетс» Ирвинга, судя по всему, принимают со всеми его особенностями.

«Это его фишка. Он, вероятно, окуривает шалфеем свою комнату перед тем, как поиграть в NBA 2К. Он делает это в раздевалке. И я думаю, что это придаёт нам энергии. Это его дело, и мы все уважаем его и его методы. А он выкладывается за нас на площадке», – сказал Кевин Дюрант.

Кайри, безусловно, остаётся отличным игроком. Но, как показала вся ситуация с вакцинацией, иногда его убеждения сказываются на всей команде негативным образом. Будем надеяться, что его присутствие всё-таки поможет коллективу в предстоящем плей-офф – «Нетс» пробились в решающую стадию сезона через плей-ин и в первом раунде сыграют с «Бостоном».