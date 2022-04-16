Дюрант вылетит от «Бостона», а Дончич пройдёт «Юту». В НБА стартует первый раунд плей-офф

Первые матчи плей-офф НБА будут сыграны уже через несколько часов, а значит, самое время сделать прогноз на каждую из серий. «Лейкерс» и Леброн Джеймс досрочно отправились на отдых, но совсем скоро к ним могут присоединиться ещё несколько суперзвёзд. Но обо всём по порядку.

Восточная конференция

«Майами Хит» (1) — «Атланта Хоукс» (8)

Победа «Майами» на Востоке как будто прошла незамеченной. Кажется, после прошлогоднего вылета лидера конференции «Филадельфии» в первом раунде к номеру посева относятся как к простой цифре, не означающей толком ничего. Да, «Хит» будут иметь преимущество площадки. Да, их защита показала высокий уровень эффективности, но «ястребы» – именно та команда, которая уже показала, что не боится прыгать выше головы. И это не только про плей-офф прошлого года, но и про плей-ин нынешнего.



Два самых медленных нападения лиги встретятся в матчах плей-офф, где скорость почти гарантированно падает из-за повышенной ценности каждой атаки. Это будет любопытное противостояние, которое, правда, напрямую зависит от магии Трея Янга и здоровья Клинта Капелы.



Прогноз: победа «Майами» 4:2

«Бостон Селтикс» (2) — «Бруклин Нетс» (7)

Наверное, самая непредсказуемая пара в первом раунде плей-офф. Здесь слишком много неизвестных. Любопытно, что и в прошлом сезоне команды встречались на этой стадии. Правда, тогда на седьмом месте был «Бостон», которому удалось взять всего один матч серии. Сейчас же «Селтикс» — команда куда более зрелая. Особенно это касается защитных действий.

«Нетс» весь сезон боролись со своими внутренними проблемами, и никто не знает, на что способна команда прямо сейчас. Кевин Дюрант в полном порядке, а к нему добавился самый противоречивый баскетболист планеты Кайри Ирвинг, для которого игры с «Селтикс» максимально принципиальные. Более того, уже в серии с «Бостоном» дебютировать за «Бруклин» сможет Бен Симмонс, обменянный по ходу сезона на Джеймса Хардена. Поэтому эта серия при определённых условиях вполне может затянуться на все 7 матчей.

Прогноз: победа «Бостона» 4:3

«Милуоки Бакс» (3) — «Чикаго Буллз» (6)

Фото: Al Bello/Getty Images

Какое же красивое начало сезона получилось у «Чикаго». Команда получила Демара Дерозана, который наконец показал, насколько он крут. Правда, это снова была регулярка. Череда травм лидеров «быков» отбросила их на шестую строчку Востока. Конечно, это первый выход команды в постсезон с 2017 года, но, кажется, путь команды в матчах на вылет будет недолгим.



Действующие чемпионы прибавили после перерыва на матч звёзд, но самое главное — Яннис Адетокунбо снова играет на уровне MVP. С такой игрой суперзвезды «олени» улучшили и защитные показатели, подтверждая свои притязания на второй чемпионский титул подряд.



Прогноз: победа «Бакс» 4:0

«Филадельфия 76» (4) — «Торонто Рэпторз» (5)

Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Это будет интересная серия. Харден и Эмбиид — отличная связка, вокруг которой многое будет крутиться в этой серии. Как продуктивно они смогут набирать очки? Как против них сможет защищаться «Торонто»? Насколько хватит сил у Эмбиида и как его нагрузку будет дозировать Док Риверс? На бумаге всё выглядит так, что у канадцев нет того, кто сможет защищаться против огромного Эмбиида. Но у «Филадельфии» нет скамейки, а значит, для «Рэпторз» многое будет сводиться к тому, как не проиграть много, пока на паркете находится центровой «Филадельфии»?



Прогноз: победа «Филадельфии» 4:2

Западная конференция

«Финикс Санз» (1) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (8)

Прошлогодний финалист в нынешнем сезоне пытается доказать, что сделал работу над ошибками и готов к чемпионскому походу. «Пеликанс» же даже без Зайона Уильямсона смогли проделать фантастическую работу и попасть в плей-офф. Кажется, программа максимум для них выполнена.



Матчи первого раунда должны помочь «Санс» найти ритм плей-офф, потому что концовку регулярного чемпионата лидеры «Финикса» проводили на скамейке запасных. Но вряд ли это станет сколько-нибудь значащим фактором. Российским же болельщикам интересно будет посмотреть на возможность поиграть в матчах на вылет экс-защитника ЦСКА Иффе Лундберга, который совсем недавно перебрался за океан и исполнил свою мечту.

«Мемфис Гриззлиз» (2) — «Миннесота Тимбервулвз» (7)

В прошлом сезоне «Мемфис» вышел с восьмого места и смог забрать одну игру у «Юты». Нынче «медведи» уже на второй строчке Запада, а противостоять им будет «Миннесота», для которой попадание в плей-офф — уже большой праздник. Сколько смешных мемов породили поклонники НБА после игры «волков», в которой они получили путёвку в матчи на вылет.



Один из больших факторов серии — Патрик Беверли. Ветеран много знает о плей-офф, а ещё он настоящий мастер грязной игры. Очень не хочется, чтобы это вышло на первый план, но, говоря о Беверли, никто не может гарантировать, что этого не произойдёт.



«Мемфис» доказал, что даже без лидера Джа Моранта способен играть на высоком уровне. Команда провела часть регулярки без молодого защитника и показала хороший результат. Главное, чтобы Морант сфокусировался на баскетболе в самой важной части сезона.

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Прогноз: победа «Мемфис» 4:1

«Голден Стэйт Уорриорз (3) — «Денвер Наггетс» (6)

Ещё несколько лет назад вопросов о победителе серии не возникло бы. Стеф Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин, Андре Игуодала — эта четвёрка уже показывала, что бывает, когда они в своих лучших кондициях. Но проблема в том, что из-за повреждений они сыграли вместе всего 11 минут.



Но травмы также сильно подкосили «Наггетс», которые сейчас должны уповать лишь на талант Николы Йокича, претендующего на второй подряд титул MVP по итогам регулярного чемпионата. Смогут ли «воины» остановить универсального серба? Пожалуй, это главный вопрос серии. Карри и его команда выглядят предпочтительнее прямо сейчас, но в составе «Денвера» также есть опытные игроки, способные раскрыться в решающих матчах.



Прогноз: победа «Уорриорз» 4:2

«Даллас Маверикс» (4) — «Юта Джаз» (5)

«Даллас» равно Дончич. Хорошо, почти равно. Уж слишком многое построено вокруг молодой словенской звезды. Насколько тяжёлой оказалась его травма голеностопа, никто точно не знает, но она точно будет играть важную роль в серии.



«Джаз» провели отвратительную концовку чемпионата, но сейчас самое время забыть это и постараться включиться по-новому. Последние сезоны «Юта» показывает симпатичный баскетбол, строящийся вокруг Митчелла и Гобера. Насколько хороша эта пара, как раз покажет серия с «Маверикс».



Прогноз: победа «Далласа» 4:2