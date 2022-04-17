Пермь отменила для ЦСКА поездку в Красноярск. В Единой лиге ярко завершилась регулярка

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ держал интригу до последних секунд. Как часто эту фразу употребляют в переносном смысле, но это точно было не про игру в Перми. Местная «Парма» вроде бы уже обеспечила себе место в плей-офф, но почти 6,5 тыс. болельщиков явно пришли посмотреть на победу своих парней.

Если для «Пармы» игра турнирного значения не носила, то вот для их соперника — «Нижнего Новгорода» — всё было абсолютно иначе. Победа оставляла команду Зорана Лукича на седьмой строчке, в то время как поражение отправляло на восьмое место. И этого, наверное, очень ждали в ЦСКА. Всё дело в том, что действующий чемпион уже обеспечил себе первое место, а в выборе между командировкой в Нижний Новгород или Красноярск ответ, кажется, очевиден.

За «Нижний» многим было немного грустно. Целый сезон чёрно-белые мучаются с внутренними проблемами, пытаясь создать команду из костяка сборной России и молодых игроков. К сожалению, увидеть боеспособный коллектив в плей-офф вряд ли получится. Перед игрой в Перми появилась информация, что два основных разыгрывающих «НН» Иван Стребков и Дмитрий Хвостов из-за травм не смогут сыграть в решающих играх сезона.

Но даже в очень ограниченном составе «Нижний» начал матч в своём фирменном стиле. Обилие перемещений, короткие передачи, врывания в трёхсекундную зону — и вот уже 14 очков на двоих набирают Сергей Торопов и Антон Астапкович. Но хозяева не собирались ограничивать себя в борьбе, тем более делать это им не позволили бы болельщики. Столько в ДС «Молот» в нынешнем сезоне ещё не приходило, а арена в Перми снова подтвердила статус места баскетбольного притяжения России.

В итоге в ничего не значащем с турнирной точки зрения матче для «Пармы» пермская команда действовала так, словно на кону как минимум стоял выход в следующий раунд плей-офф. Команда Лукича тоже цеплялась за каждый мяч, но оторваться в счёте никак не получалось.

Напротив, хозяева вроде бы обеспечили себе комфортное преимущество на последних минутах, но, видимо, слишком рано уверовали в свои силы и сначала получили неспортивный фол, потом технический за симуляцию, а после серии штрафных на табло и вовсе горел равный счёт.

Но мяч был у «Пармы». После тайм-аута нужно было провести долгую атаку и по возможности набрать очки, чтобы у соперника было минимум времени на ответ. И здесь всё в свои руки взял Александр Платунов. Защитник остался один на один против Сергея Торопова, сделал несколько переводов, бросил трёхочковый… и попал!

Это попадание принесло победу «Парме», изменившей финальную версию турнирной таблицы, в которой красноярский «Енисей» после победы над «Астаной» поднялся на седьмую строчку, обогнав как раз «Нижний Новгород».

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале Единой Лиги ВТБ.

Фото: vk.com/vtbleague

В результате сетка плей-офф выглядит следующим образом:

ЦСКА (1) — «Нижний Новгород» (8)

«Зенит» (2) — «Енисей» (7)

УНИКС (3) — «Автодор» (6)

«Локомотив-Кубань» (4) — «Парма» (5)

Матчи на вылет стартуют 22 апреля, и первые два раунда (как и серия за третье место) пройдут в формате 2-2-1, а вот финальная серия в этом году будет аж до четырёх побед (формат 2-2-1-1-1).

Победа «Пармы» вывела ЦСКА на «Нижний». Любопытно, что в прошлом году эти команды уже встречались на этой же стадии плей-офф, и тогда чёрно-белым удалось навязать борьбу в каждой из игр, а в одной домашней игре «горожане» и вовсе забрали победу у чемпиона.

Состояние «Нижнего» пока не позволяет давать столь смелый прогноз и на серию в этом году, но и армейцы не столь хороши, как в прошлом сезоне. Состав ЦСКА фактически собирался заново. Много новичков, плюс вернувшиеся после травм только находят контакт с тем костяком, который работает вместе уже несколько лет. Действующий чемпион как никогда уязвим, и поэтому его конкуренты «Зенит» и УНИКС так активно вели себя на трансферном рынке, пытаясь усилиться до самой последней возможной секунды.