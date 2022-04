«Джордан в мире дебатов». Бэйлесс зарабатывает миллионы долларов на хейте Леброна Джеймса

Чтобы быть популярным в мире НБА, необязательно играть в баскетбол. Необязательно быть тренером, владельцем или президентом клуба. Зато можно на протяжении многих лет разносить главную звезду лиги и стать его главным хейтером. Готово, вы знамениты! Так, во всяком случае, поступил спортивный обозреватель Скип Бэйлесс. Рассказываем, какой путь он проделал, чтобы стать одним из самых известных баскетбольных журналистов в США.

Бэйлесс родился в 1951 году в Оклахома-Сити. И при рождении ему, кстати, было дано имя Джон Эдвард II. Правда, Джоном его никто никогда не называл, а вот с именем Скип связана небольшая семейная история. В молодости отец Бэйлесса в шутку называл его мать Skipper of the ship («капитан корабля»), а когда у них родился сын, он получил прозвище Little Skipper («маленький шкипер», коротко ). И оно настолько прижилось, что в итоге Бэйлесс официально сменил имя.

История трогательная, вот только отношения с родителями у Скипа не сложились.

«Меня «воспитывали» злобный отец-алкоголик и самовлюблённая мать, которая в конце концов сама взялась за бутылку. Теперь, когда я читаю о спортсмене, выросшем без отца, я жалею, что у меня отец был. Когда я читаю о матери-одиночке, которая так любила своего сына, что работала на трёх работах, я жалею, что у меня не было такой матери. Ни один из родителей ни разу не спросил, как у меня дела в спорте или школе, и не сказал, что любит меня», — вспоминал журналист.

Скип Бэйлесс Фото: Из личного архива Скипа Бэйлесса

Спорт появился в жизни юного Скипа достаточно рано. В школе он играл в бейсбол и баскетбол, но значительных успехов на этом поприще не добился. А вот писать про спорт у него получалось гораздо лучше. По наставлению учителя английского языка Скип стал главным обозревателем в школьной газете – это и положило начало его журналистской карьере. Юного автора заметили в университете Вандербильта и выдали ему стипендию имени Гартленда Райса – известного в США спортивного журналиста. В Вандербильте Бэйлесс углублённо изучал историю и английский язык и в 1974 году получил диплом с отличием.

Сразу после этого он начал работать в крупных американских печатных изданиях. За свою карьеру Скип успел поработать в Miami Herald, Los Angeles Times, Chicago Tribune и других. За это время он получил множество наград, а также несколько раз признавался лучшим журналистом года в различных штатах. Параллельно Бэйлесс работал на радио, где регулярно становился гостем различных спортивных программ, а также имел свою собственную – «Шоу Скипа Бэйлесса».

В 2004 году он полностью перешёл на телевидение. Тогда Бэйлесс начал работать с ESPN, где снимался в двух телешоу (Cold Pizza и First Take), а также публиковал статьи на сайте телеканала. Во времена ESPN Бэйлесс познакомился со своей женой, Эрнестин Склафани Бэйлесс, на тот момент работавшей специалистом по связям с общественностью. После 11 лет совместной жизни, в 2016 году, пара решила обручиться. Однако детей у 70-летнего Бэйлесса и его 59-летней супруги нет.

«Чем глубже я погружался в свою карьеру, тем лучше я понимал, что просто не могу иметь детей. Я одержим тем, что делаю. Я живу ради этого, это вся моя жизнь, это моё призвание. Это не работа, это моя страсть. Это то, для чего я был рождён, и я хочу продолжать делать это до тех пор, пока мои личные обстоятельства будут это позволять».

В 2016 году Бэйлесс сменил место работы и ушёл на Fox Sports. Он по сей день ведёт еженедельное шоу Undisputed на их главном канале вместе с бывшим игроком НФЛ Шэнноном Шарпом.

«Мэджик Джонсон однажды назвал меня Майклом Джорданом в мире дебатов. Если я Майкл Джордан, а он, очевидно, величайший игрок в любом виде спорта, то я не уверен, что у меня есть конкуренты. Если бы вы сидели в том кресле, в котором Шэннон сидит каждый день, думаю, вы бы быстро расплавились».

В марте 2021-го стало известно, что Скип подписал четырёхлетний контракт с Fox на сумму $ 32 млн. Сумма внушительная, уровня игрока НБА. Особенно если учесть, что состояние Бэйлесса, по различным данным, оценивается в $ 15-20 млн. Именно столько ему принесла выдающаяся журналистская карьера. Но как в США, так и за пределами страны Скип по большей части известен отнюдь не своим писательским талантом.

В наши дни всё большую популярность ведущему придают его критические и то и дело неоднозначные высказывания в адрес Леброна Джеймса. На «твиттер» Бэйлесса, где они в основном и публикуются, уже подписано более 3 млн человек.

«Я «критик номер один» и «главный хейтер» Леброна. Чувствую себя как персонаж Шейлин Вудли в фильме «Дивергент». Правительство собирается избавиться от меня, потому что я отличаюсь».

Скип критикует Джеймса абсолютно по любому поводу. Даже за то, что он никогда не участвовал в данк-контестах или снимался в «Космическом джеме». Это не говоря уже о любой неудаче «Лейкерс», в каждой из которых ведущий видит прямую или косвенную вину Леброна.

Бэйлесс искренне считает игрока переоценённым «фальшивым GOAT». И в личном топе Скипа Джеймс располагается аж на девятой строчке. После Майкла Джордана, Мэджика Джонсона, Шакила О’Нила, Карима Абдул-Джаббара, Тима Данкана, Билла Расселла, Коби Брайанта и Ларри Бёрда.

«Вы не можете даже упоминать Леброна, когда речь идёт о величайшем игроке всех времён. У него было столько провалов, сколько у Джордана никогда бы не могло быть».

«Признайте это, слепцы: Леброн Джеймс всегда, всегда был перехвален и переоценён».

Скип Бэйлесс Фото: Из личного архива Скипа Бэйлесса

И достаётся Леброну постоянно, и не только за то, что он претендует на звание величайшего игрока всех времён. Поэтому для многих он стал не просто спортивным обозревателем, а настоящим хейтером Джеймса. Хотя сам Бэйлесс утверждает, что ненависти к игроку не испытывает.

«Бог мне свидетель, я не ненавижу Леброна Джеймса. Он на самом деле очень хороший парень. Слишком хороший, чтобы иметь такую убийственную силу воли, которая всегда была у Майкла. Я стараюсь говорить правду о Леброне так, как я её вижу».

Как уже можно было догадаться, Майкла Джордана Бэйлесс просто обожает. Он наблюдал за его становлением, когда работал обозревателем в Чикаго, и с тех пор, наверное, ни разу не усомнился в величии легендарного игрока.

Каждую неделю перед эфиром своего шоу Бэйлесс постит в социальных сетях фотографию в кроссовках Air Jordan – именного бренда Его Воздушества. Каждый снимок ведущий сопровождает следующей подписью: «В этих кроссовках я не могу проиграть. Эм Джей навсегда».

В общем, Бэйлесс не только главный хейтер Леброна, но и главный поклонник Джордана. И он будет становиться только популярнее, пока эта дуэль будет продолжаться. А это, вероятно, не один год и даже не пять лет. Ведь и после того, как Джеймс завершит карьеру, все эти споры не утихнут. Хотя некоторым это только на руку. Скипу стоит отдать должное: так долго и упорно продвигать свои взгляды не каждому под силу. Даже интересно, сможет ли Леброн сделать что-то такое, чтобы подняться в его личном топе хотя бы на восьмое место.