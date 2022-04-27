Из женского чемпионата уехали иностранки. Качество упало, но борьба всё компенсирует

Много лет в российском женском баскетболе жаловались на обилие иностранных игроков. Теперь их почти не осталось.

Давайте будем откровенными с первого предложения этого текста. Интерес к женскому баскетболу в России итак был не очень высоким, а когда одна команда побеждает больше 10 лет подряд, доминируя не только во внутреннем чемпионате, но и в Европе, он и вовсе стремится к нулю.

УГМК можно критиковать за что угодно и даже за большой бюджет, но менеджеры команды играли ровно по тем правилам, по которым им было разрешено. Они вносили (довольно серьёзные) взносы в федерацию баскетбола за каждого легионера, собирали лучших из лучших, предоставляя им все условия для одной цели — победить.

Игроки сборной России Мария Вадеева и Елизавета Шабанова в борьбе за мяч Фото: БК УГМК

Но случилось то, что случилось и к заключительному этапу плей-офф в нашем чемпионате де-факто осталась одна иностранная баскетболистка — словенка Ева Лизек из курского «Динамо». Белоруску Марию Попову (УГМК) и травмированную бельгийку Бен Абделкадер («Ника») вынесем за скобки. Получается, что сбылась мечта тех, кто долгие годы ратовал за ужесточение лимита на легионеров.

Что это дало сейчас?

Поскольку отъезд иностранок случился под конец регулярного чемпионата, то команды с большим количеством легионерок попросту не успели нормально их заменить. Нет, в Екатеринбург приехали Альбина Ражева и Ксения Тихоненко, выступавшие до этого в Европе, но команду фактически собирали заново. К тому же УГМК пришлось срочно искать главного тренера на замену Мигелю Мендесу.

В итоге в середине марта обновлённый УГМК сенсационно уступил МБА, прервав серию из 73 побед подряд в чемпионате Премьер-лиги. Символично, что «лисицы» уступили именно московской команде, делающий особенный акцент на отсутствие в своём составе иностранок. Кстати, именно МБА стала первой за почти 20 лет командой, которая смогла завоевать медали чемпионата России без помощи легионерок.

Серебряный призёр Олимпиады в Токио в баскетболе 3х3 Анастасия Логунова ведёт борьбу с соперницей Фото: ПБК МБА

В итоге плей-офф получается самым интересным за последние годы. Уже в первом раунде действующий чемпион проиграл в стартовом матче, после чего Марии Вадеевой пришлось переворачивать серию. Для сравнения — в сезоне 2020/21 все серии плей-офф кроме одной завершились сухими победами фаворитов. Такая же картина была и в сезоне 2018/19. Интриги как таковой не было ни на одном промежутке плей-офф.

Каждая нынешняя серия таит в себе сюрпризы. Первый матч финала, к примеру, остался за курским «Динамо», после чего УГМК руками Вадеевой ответил симметрично, сравняв счёт в серии.

За «бронзу» по-настоящему рубятся «Ника» и МБА. Сыктывкарская команда выиграла дома два первых матча и уже готовилась отмечать победу в столице, привезя на третью встречу целый самолёт болельщиков (да, представьте, команда арендовала целый борт!), но две следующие встречи остались за МБА и теперь всё решится в пятом матче. Когда такое было?

Теперь исходы противостояний решают баскетболистки сборной России, за которых наши болельщики так переживают на евробаскетах и отборах к нему. А ещё здесь играют все четыре наши серебряные медалистки Токио в баскетболе 3х3. Их больше не «маринуют» на скамейке запасных, а доверяют важные атаки в концовках матчей.

Стартовая пятёрка УГМК выглядит непривычно без иностранок Фото: БК УГМК

Конечно, качество баскетбола снизилось. Звёзды женской НБА и Евролиги уехали, не обещая скоро вернуться. Здесь, наверное, нет большого повода для радости, но если и искать причину хотя бы для оптимизма, то он точно найдётся в игровом времени наших разыгрывающих, которым приходилось отсиживаться за спинами опытных легионерок. В количестве бросков снайперов, которым раньше разрешали посмотреть на кольцо только в строго определённых случаях. В свободе принятия решений центровых, игравших раньше сугубо вспомогательные роли для своих маститых коллег.

Если вы ещё раздумывали над тем смотреть или нет женский баскетбол, то сейчас самое время ответить на него утвердительно! Уже в субботу МБА и «Ника» сыграют между собой в пятой игре, а сегодня в 19:00 курское «Динамо» может наконец-то стать чемпионом России, вписав своё имя в историю золотыми буквами.