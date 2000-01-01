Как крутить баскетбольный мяч на пальце? Сразу три мяча? А на смартфоне?! Видео

🪄🏀 Как крутить баскетбольный мяч на пальце? А сразу три мяча? А на смартфоне?! Видео

Разбираемся с любимым трюком баскетболистов и смотрим, на какой уровень его вывел твиттер-блогер @KalaniBallFree. Это что-то!



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