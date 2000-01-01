🪄🏀 Как крутить баскетбольный мяч на пальце? А сразу три мяча? А на смартфоне?! Видео
Разбираемся с любимым трюком баскетболистов и смотрим, на какой уровень его вывел твиттер-блогер @KalaniBallFree. Это что-то!
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Кто такой @KalaniBallFree?
Это популярный фристайлер и блогер. Он достиг невероятных результатов в трюках с баскетбольным мячом. Давайте посмотрим на видео.
А затем попробуем поучиться.
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А затем попробуем поучиться.
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Итак, как научиться крутить баскетбольный мяч на пальце?
Будет сложно, но интересно!
Шаг №1: правильно взять мяч — полосы должны быть вертикально
Это важнейшая позиция. Дальше нужно сначала научиться крутить мяч в воздухе вообще. Да-да, именно правильно крутить.
Шаг №2: надо подбросить мяч в воздух с вращением вокруг своей оси. Можно двумя руками
При броске двумя руками одна направлена ладонью на вас, а другая – от вас. Резким движением нужно подкинуть мяч перпендикулярно вверх, разведя руки.
Или подбрасывать одной рукой — это чуть сложнее
При броске одной рукой пальцы располагаются вдоль линии мяча, есть пространство до ладони, вращательное движение совершается кистью.
Шаг №3: Ловим мяч — и не на сам палец, а на ноготь, в той самой точке, где соприкасаются вертикальные линии
Кисть руки должна смотреть на вас ладонью. После ловли можно плавно опустить руку ниже, чтобы улучшилась амортизация.
Если подбрасываете одной рукой, возможно, будет удобнее ловить мяч на указательный палец
Ну а дальше — только тренировки! Однажды точно получится. А там и до пяти мячей недалеко.
Как крутить баскетбольный мяч на пальце? Сразу три мяча? А на смартфоне?! Видео
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