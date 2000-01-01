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Данк через голову Шакила! Суперпрыжок Джордана Килганона на 2,16 метра. Видео
Данк через голову Шакила! Суперпрыжок Джордана Килганона на 2,16 метра. Видео
Профессиональный данкер с очень характерным именем перепрыгивает громадную легенду НБА.
Видео из твиттер-аккаунта @KillerJunior23.
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Да кто ты такой?! Джордан Килганон — спортсмен из Канады и профессиональный данкер
Да кто ты такой?! Джордан Килганон — спортсмен из Канады и профессиональный данкер
И да, его назвали в честь великого Майкла Джордана. Хотя парень в детстве не особо любил баскетбол, предпочитая прыжки и конкретно волейбол. Однако в юности он занялся слэм-данками и достиг впечатляющего уровня.
Данк через голову Шакила! Суперпрыжок Джордана Килганона на 2,16 метра. Видео
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