Данк через голову Шакила! Суперпрыжок Джордана Килганона на 2,16 метра. Видео

Да кто ты такой?! Джордан Килганон — спортсмен из Канады и профессиональный данкер

И да, его назвали в честь великого Майкла Джордана. Хотя парень в детстве не особо любил баскетбол, предпочитая прыжки и конкретно волейбол. Однако в юности он занялся слэм-данками и достиг впечатляющего уровня.