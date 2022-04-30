«Пары достойные». Полуфиналисты Лиги ВТБ — это клубы, которые отстранила Евролига

Несколько дней назад «Чемпионат» публиковал эксклюзивное интервью с президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко. Одним из вопросов к руководителю нашей главной баскетбольной лиги стало изменение составов команд по ходу сезона. Понятно, что ситуация с отъездом большого количества иностранцев — экстраординарная. Но богатые клубы быстро нашли рецепт, начав подписывать лучших у тех, кто не выходит в плей-офф или не борется за высокие места. По такому сценарию усилились УНИКС и «Автодор», а «Зенит» подписал опытных ветеранов российского баскетбола и американца из Суперлиги.

«Это было второе межсезонье – оп, рынок открылся. И как в нём действовать? Моментально принимаются решения, которые хороши для твоего клуба. Кто-то включает режим экономии. Поэтому клубы, собственно говоря, и принимали те решения, которые им были доступны в конкретный период времени. Поэтому мы ожидаем реальную битву за Кубок Белова. Где-то мы потеряли в интриге, потому что всех «высосали» наверх, но где-то мы приобретём. И приобретём мы начиная с полуфинальных серий, это несомненно. Все пары будут очень достойные», — говорил в интервью Сергей Кущенко.

Казалось, при таком раскладе первый раунд плей-офф должен был получиться крайне предсказуемым. Честно, если в потенциальное соперничество «Пармы» с «Локо» ещё хоть сколько-нибудь верилось, то в измученный травмами «Нижний» и обескровленный «Автодор» — совсем нет.

И здесь многих удивил Зоран Лукич со своим «Нижним Новгородом». Команда не смогла найти 10 здоровых игроков, заявляя на матч даже травмированных. И кажется, что все, кто появлялся на паркете в чёрно-белой форме, выдавали 110 процентов от своих возможностей. Понятно, что ЦСКА — это раздражитель и лучший мотиватор, но такое сопротивление действующему чемпиону мало кто способен оказать.

На скамейке «Нижнего» в третьем матче присутствовал травмированный Дмитрий Хвостов Фото: vtb-league.com

Пожалуй, серия ЦСКА — «Нижний Новгород» получилась самой яркой и упорной. Наверное, к этим трём матчам можно ещё прибавить первый матч «Локо» и «Пармы», но затем краснодарцы легко забрали оставшиеся два матча, набирая по 100+ очков в каждой из игр.

Теперь же, как говорил Сергей Кущенко, начинается самое интересное. Пары, действительно, очень достойные. Символично, что все четыре участника полуфинального раунда были исключены Евролигой из числа участников турнира, где также сейчас идёт плей-офф и разыгрываются места в «Финале четырёх». Есть стойкая уверенность, что каждый из трёх наших клубов («Локо» выступал в Еврокубке, а ЦСКА, «Зенит» и УНИКС — в Евролиге) имел весомые основания претендовать на выход в решающую часть турнира, которая пройдет в Белграде в конце мая.

В паре ЦСКА — «Локо» фаворит понятен. Серия начинается в Москве, и действующий чемпион и победитель нынешней «регулярки» будет иметь преимущество своей площадки. Матчи пройдут очень плотно: первые три встречи уложатся в пять дней. Серия стартует 5 мая, а на 10-е уже запланирована игра №3 в Краснодаре.

Уилл Клайберн и Никола Милутинов завершают серию с «Нижним Новгородом» и отправляются играть с «Локомотивом-Кубань» Фото: vtb-league.com

Обе команды подходят к серии в одинаковых условиях. Краснодарцы, как и москвичи, набирают ритм серьёзных игр и подходят к матчам в полном составе. Главный вопрос — сможет ли «Локо» затормозить продуктивное трио Швед-Клайберн-Милутинов? В серии с «Нижним» именно это «большое трио» набирало львиную долю очков команды, но иногда к вышеназванным игрокам присоединялся ещё защитник Каспер Уэйр.

Очевидного фаворита в серии «Зенита» и УНИКСа нет. Команды с разными тренерскими философиями очень хорошо знают друг друга. Наверное, казанцы выглядят чуть предпочтительнее в свете возвращения звёздного американца Лоренцо Брауна и сохранения главной звезды — Марио Хезоньи. Но в любом случае лёгкой жизни соперники друг другу не дадут, и здесь серия может затянуться на все пять матчей.

Кстати, главный тренер Димитрис Итудис недавно после одного из матчей с «Нижним» выступил с большим монологом о том, что профессиональный баскетбол — это как раз про серии плей-офф. Намёк на алогичность сезона Евролиги, где всё решается в одной игре ещё и на чужой площадке, понятен. Правда, греческий коуч вовремя опомнился и завершил речь словами про уважение форматов всех турниров, где выступает его команда. Стоит добавить, что в финале Единой лиги ВТБ впервые будут играть до четырёх побед.