«Чёртов позор»! В НБА снова судейский скандал. Грина удалили в матче с «Мемфисом»

Дёргать за майку — это законно? И если нет, то насколько?

Старт полуфиналов конференций в НБА получился не только оперативным (последний матч с «Миннесотой» «Гриззлиз» играли 30 апреля, а 1 мая уже вышли на паркет против «Уорриорз»), но и предсказуемо упорным.

«Мемфис» на правах хозяев сразу взял в руки инициативу и пусть и недалеко, но оторвался от соперника в счёте. Воины старались действовать разнообразно, но главной их заботой была опека лидера «мишек» — Джа Моранта.

Джа Морант набрал 34 очка в первом матче серии Фото: Justin Ford/Getty Images

Но главный эпизод матча случился за 1:18 до окончания второй четверти. Кайл Андерсон сохранил мяч в борьбе с Дрэймондом Грином, отправился в проход от трёхочковой линии, где нашёл скидку на партнёра Брэндона Кларка. Последний выпрыгнул для того, чтобы переложить мяч в кольцо, но в тот самый момент, когда Кларк уже был в безопорном положении, пробегавший мимо Грин дёрнул его за майку и повалил на паркет.

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Судьи в итоге определили неспортивный фол второй степени и отправили Грина в раздевалку до конца матча. Это вызвало негодование тренерского штаба, самого баскетболиста и их болельщиков.

Игрок подробно описал свои мысли в подкасте сразу после матча. Потому как по правилам удалённые игроки не могут отправляться на пресс-конференцию.

«Не совсем понял, за что меня выгнали. Когда арбитры так долго пересматривали нарушение, я-то подумал, что они, видимо, могут не дать мне даже неспортивный первой степени. Да, если хотите увидеть идиота, достаточно посмотреть на Дрэймонда Грина. Я уже готовился танцевать, чтобы подразнить толпу, кричавшую: «Выгоняй его! Выгоняй его!» Да за что тут выгонять?! Плей-офф жёстче, чем регулярный сезон – здесь дают жёстче играть.

А потом что-то мне подсказало: подожди, раз ты вовлечён в этот момент, то, возможно, нужно ждать самого неожиданного.

Мне кажется, сегодня сыграл вопрос репутации. Я не думаю, что контакт не был необходимым: я же пытался помешать ему набрать очки. И мне не кажется, что контакт был чрезмерным: я ведь практически не коснулся его тела. Если бы он выпрыгивал с одной ноги и находился в уязвимом положении, это одно. Но тут человек прыгает с двух ног, а потом пытается продать фол и ныряет на паркет. Вряд ли он был в уязвимом положении. Не уверен, что этот момент попадает под определение неспортивного фола второй степени.

На самом деле, никто не понимает критерии. Мне объяснили, за что меня наказали, но я так и не понял точно. Я не понимаю, почему это неспортивный фол второй степени, это максимум неспортивный фол первой степени. Даже если учесть, что меня зовут Дрэймондом Грином. Надеюсь, что его пересмотрят», — признавался Грин после матча.

Стеф Карри набрал 24 очка в первом матче Фото: Justin Ford/Getty Images

Арбитр встречи Кейн Фитцджеральд также объяснил свою позицию.

«Мы посчитали, что это был чрезмерный контакт, в котором не было необходимости. За такие нарушения полагаются неспортивные фолы второй степени и удаление.

Сначала он ощутимо коснулся лица соперника, а затем схватил за майку и опрокинул на паркет игрока, находящегося в воздухе и потому уязвимого. Именно это трактуется как чрезмерный контакт, в котором нет необходимости. За это мы дали неспортивный фол второй степени», – сказал Фитцджеральд.

Репутация Грина действительно сыграла против него. Каждый момент со столкновением с форвардом «Уорриорз» рассматривается по-особенному. Дрэймонд получает много технических фолов за ругань с арбитрами, порой действует грязно, но самым противоречивым стал эпизод с ударом в пах Леброна Джеймса. Из-за него Грин пропускал пятый матч финальной серии, когда «Кливленд» совершал исторический камбэк с 1:3.

Брэндон Кларк, которому досталось от Грина, не сомневается в правильности решения арбитров.

«Ничуть не удивлён, что он так сыграл. Раньше он действовал ровно так же. Грина знают по его неспортивным фолам, которые он совершает всю карьеру. Я за ним постоянно наблюдал по телевизору, так что для меня тут ничего удивительного», — сказал Кларк.

На эту публикацию Грин в своих соцсетях отреагировал множественными эмодзи со смеющимся лицом, а журналист Стивен Эй Смит раскритиковал решение арбитров, заподозрив их в предвзятости.

«Я думаю, это абсолютно смешное решение судей. Это будет скандалом континентального масштаба. Чёртов позор, что такое случилось. Вы можете дать ему штраф. Он совершенно точно пытался помешать прыжку соперника, это игра в защите, такое бывает. Удаляя этого парня, они скомпрометировали потенциальный результат матча. Они оставили нас в положении, когда мы обсуждаем это удаление, вместо того чтобы обсуждать противостояние двух отличных игроков. Это порочит уровень соперничества, который мы должны были увидеть сегодня. Нет никаких оправданий этому решению. Я беспокоюсь лишь об этом вопиющем случае», – заявил Эй Смит.

Клэй Томпсон — автор победного попадания Фото: Justin Ford/Getty Images

Удивительно, но «Уорриорз» и без Грина смогли продолжить погоню за «Мемфисом» и забрали победу в самой концовке благодаря трёхочковому Клэя Томпсона. Джарен Джексон и Джа Морант набрали 33 и 34 очка соответственно, но победу в раздевалке отмечали соперники. Серия только начинается, а смотреть за ней – одно удовольствие!