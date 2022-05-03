Карри и Грин — уникально разные с точки зрения психологии. Почему это отлично работает?

В «Голден Стэйт Уорриорз» собрали по-настоящему уникальную команду. И речь не только о том, какую яркую игру они демонстрируют. Задумывались ли вы каким образом в одной команде оказались самый несдержанный (и это ещё очень мягко сказано) и самый спокойный игроки лиги – Дрэймонд Грин и Стефен Карри. Как работает их дуэт и как это сказывается на команде? Дополняют ли они друг друга? Разобраться в этом нам поможет спортивный психолог Егор Райс.

«Психическая и эмоциональная готовность – две неотъемлемые составляющие. Потому что один из важнейших факторов в соревновательном процессе для любого спортсмена – это эмоции и, соответственно, возможность с ними совладать. Если мы говорим про профессиональных баскетболистов, стоит понимать, что баскетбол является контактным и одним из самых травмоопасных видов спорта. Поэтому здесь достаточно сложно быть неэмоциональным».

Споры с арбитром — привычное состояние Дрэймонда Грина Фото: Getty Images

Грин ударил Адамса между ног

Этот инцидент произошёл в мае 2016-го, в третьей игре финала Западной конференции – «Голден Стэйт» встречался с «Оклахомой». За 6 минут до конца второй четверти «Тандер» вели со счётом 48:40. Тогда Грин попытался забросить через Стивена Адамса, но тот жёстко остановил форварда. В итоге Дрэймонд психанул и с размаху ударил соперника ногой в область паха. За содеянное его не дисквалифицировали, но оштрафовали на $ 25 тыс.

И этот прецедент оказался не единственным в плей-офф 2016 года. В четвёртом матче финальной серии с «Кливлендом» Грин ударил в пах не кого-то там, а самого Леброна Джеймса. Король опрокинул Дрэймонда и, когда тот оказался на паркете, решил просто перешагнуть через него. За что и получил удар рукой между ног. Второе подобное нарушение уже не сошло Грину с рук – он был отстранён от пятого матча финальной серии.

«Когда у Грина возникают подобные ситуации, очень интересно наблюдать за командой, потому что его особенно никто не тормозит. Ему дают выплёскивать эти эмоции. А когда Карри идёт в какое-то нарушение или в споры с судьёй, его почему-то сразу вся команда оберегает, скажем так. Это очень интересно.

Если мы берём Стефа Карри, то речь идёт больше об уравновешенности. Никто не говорит, что Грин плохой. Он замечательный игрок. Но никто не отменяет такого понятия, как темперамент, характер, вспыльчивость, сдержанность, агрессивность… У каждого игрока всё по-разному. Можно провести параллель с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Если Роналду более вспыльчивый и агрессивный игрок, то Месси моментами в тихом омуте. Он вроде спокойный, а потом может со всей силы выбить мяч на трибуны. Это я к тому, что вот эта сдержанность Карри – она на самом деле не всегда показатель спокойствия. Вполне возможно, что это какой-то накопительный эффект, который впоследствии всплывает в каких-то более жёстких ситуациях.

К Грину уже просто все привыкли, что он такой. Сколько было моментов, его даже особо никто не держит. Ему просто дают вот эту агрессию выплеснуть. Дальше он опять творит чудеса. Думаю, он бы столько не играл в «Голден Стэйт», если бы всё сводилось к агрессивности и так далее.

В пример мы можем привести Денниса Родмана. Многие люди наблюдают со стадиона или по телевизору за игроком, который допускает подобные вещи, как Грин, и совершенно не подозревают, что у него могла быть история как с Родманом. Он один из величайших игроков НБА. Помимо того, что его вообще все хвалили, им, конечно, абсолютно восторгался Джордан. Когда смотришь его статистику, что он делал в защите, как отрабатывал, а потом начинаешь читать историю его становления, что было в семье, что было с наркотиками, с психикой, понимаешь его поведение.

Ссылаясь на футбол, мы можем взять Луиса Суареса. Один из лучших игроков «Ливерпуля» и «Барселоны», абсолютная легенда. При этом он «зубастик», он кусается, и вот это всё. Он не может себя сдержать. В силу определённых черт характера в том числе.

Карри выбрасывает капу в финале с «Кливлендом»

Один из самых важных моментов в карьере Стефа также произошёл в финале плей-офф 2016 года. Шестая игра серии. «Голден Стэйт» ведёт в серии со счётом 3-2, но за четыре минуты до финальной сирены проигрывает «Кэвс» 12 очков. Клэй Томпсон не попадает со штрафной линии, начинается жёсткая борьба под кольцом, и Карри фолит на Леброне Джеймсе. Раздаётся свисток арбитра, и Стеф не выдерживает. В порыве гнева он снимает капу и бросает её в сторону болельщиков. За это он получил первое в карьере удаление. В итоге «Кливленд» сравнял счёт в серии, а потом и выиграл седьмой матч, завоевав единственное в истории чемпионство.

У Стефа Карри тоже бывают неудачные дни Фото: Getty Images

«Вполне возможно, что «Голден Стэйт Уорриорз» нужен такой лидер, как Карри, и при этом нужен такой же агрессивный игрок, как Грин. Он спокойно идёт и бьёт в лицо Леброна, Хардена. У него нет как такового сдерживающего фактора. Он просто делает свою работу, подчищая какие-то моменты. Может быть, где-то грязно, с повышенной агрессией, но мне кажется, что это необязательно история психолога. Потому что мы можем рассматривать гораздо более серьёзные истории, когда спортсмены действительно не справляются. У Грина это, скорее, правильный выход эмоций, потому что ему после этого становится легче. Он после этого играет лучше. У Карри как раз наоборот. Поскольку он не может правильно выражать свою агрессию, он и не понимает, что в момент с капой он очень сильно подвёл свою команду».

Конфликт Грина с Кевином Дюрантом

Стычка между Грином и Кевином Дюрантом, на тот момент выступавшим за «Голден Стэйт», произошла в ноябре 2018 года, в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». До конца четвёртой четверти остаётся 6 секунд, на табло ничейный счёт. Грин делает подбор в защите, после чего Дюрант просит отдать ему передачу. Дрэймонд эту просьбу игнорирует, пытается пройти к концу самостоятельно, но в итоге теряет мяч. «Голден Стэйт» проигрывает в овертайме.

Кевин Дюрант не смог играть вместе с Дрэймондом Грином, а Стеф Карри может Фото: Getty Images

Дюрант высказал Грину все свои претензии, в ответ на что узнал о себе много нового. «Ты нам не нужен. Мы побеждали и без тебя. Уходи». Хотя Дюрант, судя по всему, уже понимал, что к этому всё и идёт. Площадку он покидал со словами «вот почему я ухожу».

Выяснение отношений между игроками продолжилось и в раздевалке, и в социальных сетях. В руководстве клуба Дрэймонду порекомендовали извиниться, но делать это он наотрез отказался и в итоге был отстранён на один матч.

«Грин свою агрессию вымещает там, где она нужна. О том же Суаресе отзываются как о чудесном семьянине, как о прекрасном партнёре по команде. Но стоит ему выйти на поле… И здесь история примерно такая же. У Грина это такая поведенческая модель. Серьёзный, жёсткий спортсмен, которому нужны подобного рода эмоции. Карри, на мой взгляд, другого уровня спортсмен, он чуть «повыше». И ему, наверное, просто эти эмоции не нужны. А Грину за счёт выхода агрессии в таком плане – кому-то насолить, нагрубить – действительно становится проще. Таких примеров на самом деле очень много среди профессиональных спортсменов. Это не говорит о том, что человек психологически неуравновешен. Это говорит о том, что он может правильно распределять свою эмоциональную нагрузку.

Дюрант – уникальнейший игрок. И, естественно, когда в команде такое количество звёзд, это просто эгоцентризм, когда ты не понимаешь, что лучше для команды, а что лучше для тебя. Ты уже не можешь ранжировать эту историю. И ты психологически не справляешься с этим давлением. Приходишь домой после конфликта в команде, открываешь социальные сети и видишь, что Грина поддерживает большее количество людей, нежели тебя. И ты думаешь: «А с какого, собственно?». И ты начинаешь эту перепалку. Это влияние тех же средств массовой информации, массовой коммуникации, которые сейчас в жизни любого спортсмена играют просто гигантскую роль».

Как себя вести тренеру с Грином и с Карри?

«Если ты тренируешь команду, ты общаешься с командой. Можно точечно общаться с каждым игроком, но нужно понимать, что уделять время нужно каждому равноценно. Потому что эмоциональный фон в команде должен быть на высоком уровне. При взаимодействии с командой не нужно выделять кого-то одного. У Карри суперброски, это и так все знают. И нет смысла каждый раз хвалить его за то, что он опять забросил 10 «трёх» подряд или гнобить того же Грина за то, что он устроил какую-то потасовку».



В плей-офф 2022 Грин снова напомнил о себе. В первой игре полуфинала Западной конференции он уже в концовке первой половины был удалён с площадки за грубый фол. В результате разразился скандал, но лига не стала отменять решение арбитров. Но главное, что команда после выходки своего партнёра стала играть ещё продуктивнее и в итоге выиграла матч. Так, может, Грин всё делает правильно?