Проблемы с весом и постоянные травмы? Зайону Уильямсону готовы предложить $ 185 млн

Только представьте. Вы молоды и супер талантливы. Вам выписывают авансы и раздают очень щедрые рекламные контракты. Да, несмотря на юный возраст, травмируетесь вы чаще дедушкиных «Жигулей» и пропустили сильно больше половины матчей, в которых могли принять участие. Команда без вас героически выходит в плей-офф, где заставляет главного фаворита сезона геройствовать и в конечном итоге уводит серию в шесть матчей.

И знаете, что вам скажут после завершения сезона? Вы знаете!

Эй, Зайон, подпишешь контракт на $ 185 млн?

Обычно на матчи команды Зайон Уильямсон приходит в гражданском Фото: Chris Graythen/Getty Images

«Конечно, я подпишу продление контракта», — как бы удивлённо и даже немного смущённо отвечает Уильямсон. Это именно он провёл всего 85 матчей из 226 возможных. Это он, кажется, травмировал уже все части тела. И да, это о его весе вышло уже несколько килограммов новостей, а точно сказать, сколько сейчас весит 21-летний здоровяк, не может никто. В последний раз кто-то из североамериканских журналистов писал, что вес Зайона перевалил за 150 кг, но сайт лиги всё ещё уверенно пишет 128. Неслабая весовая вилка, согласитесь?

Редкий случай — Зайон Уильямсон во время игры за «Пеликанс» Фото: Rob Carr/Getty Images

Кажется, «Новый Орлеан» не собирается ломать то, что работает. Определённо в клубе довольны тем прогрессом, которого команда добилась за последние несколько месяцев. Да, главная звезда Зайон Уильямсон всё ещё восстанавливается после перелома костей стопы, но и без него Макколлум и Ингрэм смотрятся прилично. И теперь руководство «Пеликанс» хочет дождаться момента, чтобы добавить в команду-участницу плей-офф ещё одну звезду.

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Мгновенное согласие Зайона очень обрадовало главного тренера «Пеликанс» Уилли Грина.



«Я рад, что он хочет быть здесь, хочет быть в нашем зале, работать над восстановлением и набором оптимальной формы. Мы рады всем, кто хочет быть здесь, в Новом Орлеане, с этим сообществом, культурой. Он этого хочет», — сказал коуч.

Понятно, что здоровый (во всех смыслах) Уильямсон способен стать главной звездой и дать команде необходимый толчок, чтобы бороться за более высокие места. В тех играх, в которых толстяк принимал участие, он набирал в среднем 25,7 очка + 7 подборов + 3,2 передачи. Уильямсона даже уже выбирали на матч звёзд, а это значит, что его прогресс ценят в лиге.

Вот только уж очень эта история напоминает ситуацию с Энтони Дэвисом, который тоже был надеждой для «Пеликанс», а стал одним из самых больших разочарований. Хотя если на секунду задуматься, то после нынешнего сезона, когда из-за постоянных травм Дэвис никак не мог помочь «Лейкерс», а «Новый Орлеан» обошёл их за место в плей-офф, то, может, уход Моноброви был не таким уж и провальным?

Даже во время выступления за университетскую команду Зайон часто пропускал матчи из-за травм Фото: Patrick Smith/Getty Images

Для того чтобы понять, кому «Пеликаны» предлагают $ 185 млн, нужно просто вспомнить о травмах Зайона.

В университете у Уильямсона лопнула кроссовка в одной из самых важных игр, и тот травмировал колено, завершив сезон досрочно.

После выбора на драфте под первым номером Уильямсон уже в предсезонном турнире травмировал колено. Тогда говорили, что клуб просто беспокоится о здоровье своего потенциального лидера, но факт пропуска матчей точно был.

Уже в конце октября Зайону сделали операцию на мениске. Из-за этого он пропустил 44 матча дебютного для себя сезона.

В самом конце сезона-2019/2020 Уильямсон пропустил несколько матчей из-за болезненных ощущений в колене. Болельщики подозревали, что тот просто не хочет играть в ничего не значащих играх, поскольку к тому моменту «Пеликанс» потеряли шансы на плей-офф.

Весна 2021 года. Год назад Уильямсон снова вылетел из состава. Причина была в переломе безымянного пальца левой руки.

В конце сентября 2021 года президент клуба по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин сообщил журналистам, что звезда клуба перенёс операцию на стопе после перелома. Тогда, правда, обещали, что Зайон выйдет на паркет в стартовом матче сезона, но не уточнили, в каком именно. Возможно, речь шла о сезоне-2022/2023.

И вот за это всё парню светит чуть меньше $ 200 млн (а если попадёт в первую пятёрку, то сильно больше). С одной стороны — гигантская сумма, которую сложно будет оправдать. С другой — рынок в НБА точно готов выдать ему такие деньги. Поэтому пытаться снижать сумму продления Уильямсону не получится. Зайон быстро найдёт новое место работы.

Баскетболисту, кстати, даже не надо переживать, что пятилетнее соглашение сделает невозможным его обмен. Как раз история «Пеликанс» научила его смотреть на это чуть проще. Ведь все мы помним, как вёл себя Энтони Дэвис, отказавшийся играть за «Пеликанов» и требовавший обмена в «Лейкерс».